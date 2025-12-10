日本発の睡眠管理用スマートリング「SOXAI RING（ソクサイリング）」の新モデル「SOXAI RING 2」、12月10日より一般販売開始

株式会社SOXAI

株式会社SOXAI（代表取締役社長・渡邉達彦、以下、SOXAI）が自社で開発・販売する日本発の睡眠管理用スマートリング「SOXAI RING」の新モデル「SOXAI RING 2」を、2025年12月10日（水）より一般販売を開始いたします。SOXAI公式オンラインストア、Amazon公式ストア、一部家電量販店で順次ご購入いただけます。

SOXAI RING とは

「SOXAI RING」とは、睡眠データを正確に取得・分析可能な、唯一の国産の睡眠管理用スマートリングです。光学バイタルセンサー、温度センサー、加速度センサー、BLE通信機能、NFCワイヤレス充電機能など、最先端の技術が搭載されています。利用者はリングを着けるだけで様々な健康状態を分析でき、睡眠・体調・運動の3つのスコアから、生活の質（QoL）がスコア化されます。さらに、日本睡眠学会副理事が監修したロジックによって算出されるスコアに応じて、AIがパーソナライズされた生活習慣改善のアドバイスを生成・提示し、睡眠改善や健康増進をサポートします。※5

2022年10月の初代モデルのローンチ以降、累計販売台数5万台を突破し（2025年12月10日時点）、スマートリング市場における国内シェア1位※6を獲得しています。

SOXAI RING 2 の進化

新モデル「SOXAI RING 2」では、特許を取得した光学分野の最先端技術を活用して独自開発した光電容積脈波(PPG)センサー 「Deep Sensing(TM)」（ディープセンシング）※7を新たに搭載したことにより、計測の精度が大幅に改善し、より深いレベルで身体状態の変化を可視化することができるようになりました。さらにサイズは世界最細の幅6.7mmという細さ、継続使用可能時間も世界最長レベルの最大14日間となり、長時間装着する際もより快適にご利用いただけます。

アップデートポイント1：世界最高水準の独自技術を活用して独自開発した光電容積脈波(PPG)センサー「Deep Sensing(TM)」搭載

多波長(multi-λ)×空間分解の分光技術により、複数の光信号経路から最適な光信号を抽出することで、外乱光のノイズ・リング回転・血管走行の個人差等によるセンサー信号品質劣化を抑制します。この技術により、これまでよりもさらに正確に、心拍変化や体温、血中酸素濃度などの詳細なデータを取得できるようになりました。

血中酸素レベルの検知機能は初代モデルから搭載しており、呼吸の乱れを検出し、状態を4段階で評価することで睡眠時の呼吸傾向を可視化してきました。

新モデル「SOXAI RING 2」では、このセンサーとアルゴリズムを全面的にアップデートし、より微細な変化を捉える解析精度を実現。特に睡眠時無呼吸の兆候を、これまで以上に高い精度で把握できるようになっています。

また、睡眠スコアも最新の睡眠学のトレンド・睡眠学権威のアドバイスに基づいて評価項目を7項目に増やし、より科学的なスコアリングへと進化しました。

アップデートポイント2：世界最細サイズで、長時間つけても快適に

世界最細で、世界最小クラスと言える幅わずか6.7mmのコンパクト設計は、身に着けていることを忘れるほど自然で、スマートウォッチのように手首に圧迫感を覚えることもなく、ストレスなく、睡眠中でも装着を続けられます。これにより、睡眠の質を妨げることなく、心拍数や体温などの大切なデータをしっかりと記録できます。さらに、女性の指にも自然に馴染み、ファッション性と機能性を両立しています。

アップデートポイント3：最大14日間の世界最長バッテリー

前モデル「SOXAI RING 1/1.1」では最大9日間だったところから「SOXAI RING 2」ではバッテリーの連続駆動時間が1.5倍に。60～120分間の充電で最大14日間の連続使用が可能で、頻繁な充電の手間なく、24時間絶え間なくユーザーの健康を見守り続けます。また、100m防水仕様は変わらず、手洗いや入浴、サウナ、水泳など、日常生活の様々なシーンで外さずにご使用いただけます。

アップデートポイント4：シャープによる技術支援のもと、製造品質向上を実現

「SOXAI RING 2」は、世界的な総合電機メーカーであるシャープ株式会社の技術支援を受けた自社量産をしております。長年にわたり培われたシャープの高い量産技術と徹底した品質管理体制に基づく支援により、当社の安定した品質での製品づくりを実現しました。一つひとつの工程に息づく精度へのこだわりと品質への責任感が、「SOXAI RING 2」の安定した性能を支えています。

高度な設計技術に加え、シャープの支援を基に向上した当社製造技術により、安心して長くお使いいただける製品を提供してまいります。

※1 世界最細：「バイタルセンシング機能を搭載した連続駆動時間4日以上のスマートリング」を開発する主要スマートリングメーカーの公開情報をもとに比較（SOXAI調べ、2025年12月10日時点）

※2 世界最長：「バイタルセンシング機能を搭載した連続駆動時間4日以上のスマートリング」を開発する主要スマートリングメーカーの公開情報をもとに比較。サイズごとに搭載しているバッテリーは異なり、14日間は20～26号の場合です。リングサイズと使用状況、ファームウェアバージョン、バッテリーの経年劣化によって変化します。（SOXAI調べ、2025年12月10日時点）

※3 世界最高水準：「バイタルセンシング機能を搭載した主要スマートリングブランド」における空間分解型多波長PPG搭載の有無および構成数比較による（SOXAI調べ、2025年12月時点）

※4 「Spatial resolved spectroscopic multi-wavelength PPG (空間分解分光多波長PPG技術)」は特許取得済み（特願2024-532905）です。

※5 本製品は一般的なウェルネス・フィットネス目的の製品であり、医療的な診断や治療、その他の医療目的での使用はできません。

※6 国内シェア1位：スマートリング関連アプリにおける日本国内ダウンロード数において（App Store/Google Play 合算値・調査期間：2022年1月1日～2025年8月31日・AppMagic調べ）

※7 当社独自技術に基づく光電容積脈波(PPG)センサー「Deep Sensing(TM)」は、現在商標出願中です。（2025年12月10日時点）

商品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/89024/table/39_1_351e203fb6f73658f632b8c9684d8cbe.jpg?v=202512100557 ]＜参考：他製品との比較表 ※8＞

※8 2025年12月時点での情報をもとに比較

※9 公開情報・実測値をもとに、最薄部と最厚部の厚みが異なるリングについてはそれらの幅を記載

＜販売場所＞- SOXAI公式オンラインストア（https://soxai.co.jp/）- Amazon（2026年1月以降販売開始予定）- ビックカメラ（ビックカメラ.com含む）- ヨドバシカメラ（ヨドバシ.com含む）- ヤマダデンキ- エディオン- ふるさと納税各種ポータルサイト（2026年前半取り扱い開始予定）

詳細は以下URLをご参照ください。

https://support.soxai.co.jp/hc/ja/articles/14557630559631

＜「SOXAI RING 2」サイト＞

URL： https://soxai.co.jp/

SOXAIロゴをアップデートします

SOXAI（ソクサイ）という会社名は、無病息災（病気をせず健康であること）の「息災」に由来し、「Ｓ」Smart、「Ｏ」リング、「ＡＩ」Artificial Intelligence の掛け算「X」をもって、健康促進に寄与できるヘルステック企業を目指すという想いを込めております。

この度「SOXAI RING 2」を発売するにあたり、より多くの方に想いが伝わりやすく親しみやすいロゴにアップデートいたします。

＜新ロゴ＞

「SOXAI RING 2」発売及びロゴアップデートに込めて- 代表取締役社長・渡邉達彦よりコメント -

「SOXAI RING 2」を発売できることを大変嬉しく思います。今回の進化により、センサー精度や装着性をはじめとする製品品質が一段と向上し、これまで以上に信頼性の高い計測と、快適で善い使用体験をお客様にお届けできるようになりました。

また、「SOXAI RING 2」の発売を契機に、ロゴデザインを刷新し、ブランドのリニューアルを実施いたしました。新ロゴでは、私たちの原点である「無病息災」の精神をより直接的に表現するとともに、「健康の第一歩は、善き睡眠から始まる」という普遍的な事実と、SOXAIが提供する本質的な価値を “sleep for health” という明快なメッセージに込めています。

今後も、進化した「SOXAI RING 2」と、新しいブランドアイデンティティを通じて、より多くのお客様が日常の中に自然と睡眠管理を取り入れ、健康で豊かな生活につながるよう、価値提供をさらに強化してまいります。

SOXAI RING、新イメージムービーを公開します

ご視聴はこちらから：https://youtu.be/6EIDtcurhaQ

眠っている間にも、あなたを見つめ続ける。睡眠や健康にまつわる様々なデータを計測し続ける特徴を表現したプロモーションムービーを公開いたしました。ただ眠るだけでは分からなかった、「SOXAI RING 2」が睡眠を解き明かす様子を直感的に伝えています。

「SOXAI RING 2」の製品発表会

メディア関係者をお招きし、SOXAI 代表取締役社長の渡邉から「SOXAI RING 2」の製品発表会を実施いたしました。「SOXAI RING 2」の特徴に加えて、会社に関するご説明や、スマートリング市場に関する洞察等も発表しております。ぜひご視聴ください。

製品発表会の様子はこちら：https://youtu.be/ZzasUMNF3jw

SOXAIについて

SOXAIは「テクノロジーで世界中の人々のQoL向上に貢献」をミッションに掲げ、2021年に創業されたヘルステック企業です。生活のあらゆる場面にバイタルセンシング技術を適用させることで、人々が自然と健康増進に取り組むことができる世界の実現を目指しています。

https://soxai.co.jp/pages/about-us

会社概要

本社所在地：横浜市中区不老町1丁目2-1 中央第6関内ビル1102号

代表者：代表取締役社長・渡邉達彦

資本金：100,000,000円

設立：2021年2月

