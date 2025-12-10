アニメイト池袋本店のグランドオープン3周年を記念して「桜まつり」開催決定！　第1弾解禁情報として、大人気BLコミック『ギヴン』作者のキヅナツキ先生によるサイン会の実施が決定！

株式会社アニメイトホールディングス

株式会社アニメイトは、アニメイト池袋本店のグランドオープン3周年を記念して、「アニメイト池袋本店3周年記念 桜まつり」を開催いたします。また、記念施策の一つとして2026年3月14日に「キヅナツキ先生サイン会」を実施いたします。

「アニメイト」は、全国47都道府県に125店舗を展開するアニメ・コミック・ゲームの専門店で、その１号店であるアニメイト池袋本店は、2023年3月16日に大きくリニューアルし、グランドオープンいたしました。

そんなアニメイト池袋本店のリニューアル3周年を記念した「アニメイト池袋本店3周年記念 桜まつり」の第1弾解禁情報として、2026年3月にイラスト集第2弾を刊行予定の大人気BLコミック『ギヴン』の作者、キヅナツキ先生のサイン会実施が決定！

さらに、「アニメイト池袋本店3周年記念 桜まつり」ではほかにも複数の魅力的な企画が進行中！

3周年に向けて、今後も様々な情報を解禁予定ですのでお見逃しなく…！

■イベント情報

アニメイト池袋本店グランドオープン3周年記念＆「ギヴンイラスト集2」・「ギヴンイラスト集 モノクロSIDE2」発売記念キヅナツキ先生サイン会

開催日程：2026年3月14日

開催場所：animate hall WHITE（アニメイト池袋本店 南館9F）

出演者：キヅナツキ先生

応募方法：

申込期間中、下記対象商品を【2冊同時予約（全額内金）】いただいたお客様に、応募シリアルをお渡しいたします。応募シリアルに記載されている申込み期間内に「CLUB animate」内「イベント申込・アンケート」の受付専用ページよりお申込みください。

対象商品：

■2026年3月6日頃発売

・ギヴンイラスト集2 5,390円(税込)

・ギヴンイラスト集 モノクロSIDE2 2,970円(税込)



応募シリアル配布店舗：全国アニメイト・アニメイト通販

申込期間：2025年12月10日～2025年12月28日

当選通知：2026年1月中旬頃予定

※当選通知日は変更になる場合がございます。

※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

■権利表記

(C)キヅナツキ／新書館

■関連URL

アニメイト池袋本店グランドオープン3周年記念＆「ギヴンイラスト集2」・「ギヴンイラスト集 モノクロSIDE2」発売記念 キヅナツキ先生サイン会(https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=114370)