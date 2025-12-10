ITreview、B2B向けレビューが15万件を突破！AI時代のIT選びへ。

アイティクラウド株式会社

アイティクラウド株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：黒野 源太）が運営する国内最大級のB2B向け IT製品/SaaSのレビュープラットフォーム「ITreview（アイティレビュー）」は、掲載レビュー数が累計15万件を突破しました。

これまでレビューをご投稿いただいたレビュアー様、また顧客の声を集めようと働きかけてくださったベンダー企業の皆様に、心より感謝申し上げます。

ITreviewは、企業のIT製品選定を支援する国内最大級*のレビュープラットフォームとして、レビューの信頼性向上やAI領域の情報拡充を進めてまいります。

*2025年12月自社調べ 国内のB2B IT製品・サービスの比較サイトにおける掲載レビュー総数を調査し確認

■レビュー15万件突破と、AI時代に向けた取り組み

ITreviewは2018年の開設以来、実利用者の声を集めることで、企業のIT導入の意思決定を支援してきました。

2025年はAI市場の拡大に合わせ、AI関連製品を集約した「ITreview.AI」を8月に公開。AI搭載SaaSのレビュー掲載を強化し、AI時代の製品選定に必要な情報基盤を整備しています。

さらにレビューの透明性を高めるため、審査プロセスへのAI導入も開始。不自然な表現やガイドライン違反の検知などをAIが補助し、審査スタッフによる目検と組み合わせることで、より信頼性の高いレビュー提供を実現しています。

■ITreviewの歩み

2018年10月にサービスローンチしたITreviewは、7年間でレビューをご投稿いただいた企業数が6万社を超えました。さまざまな業種、幅広い職種の方々によるIT製品・ITサービスの利用実態を、15万件のレビューとその周辺データからご覧いただけるようになっており、どのような方のどんなレビューが掲載されているかインフォグラフィックスにてご紹介します。

■15万件の最新レビュー動向

【レビューカテゴリ】

投稿されたレビューのうち、最も多い割合を占めるのが「情報共有」カテゴリーで、ビジネスチャットやオンライン会議、ストレージなど、日々のコミュニケーション基盤として欠かせない製品への評価が集まっています。

続いて「ERP」「マーケティング」が高い比率を占めています。会計・人事・労務などの基幹業務領域から、CRMやMAツールなどの営業・マーケティング部門の実務まで、幅広い現場の声が寄せられています。

【従業員規模】

20名未満の企業から1,000名以上の大企業まで幅広い層からレビューが集まり、企業規模を問わず“リアルな体験談”が蓄積されています。

【レビュー投稿者の職種・役職】

情報システム職が最も多く、IT導入の実務に近い視点の声が中心です。一方で営業、マーケティング、経営層からの投稿も増え、多面的な意見が集まっています。

一般社員の投稿が約4割を占めるものの、課長、部長や経営者など役職者のレビューは5割を超えており、現場レベルから意思決定層までバランスよく評価が寄せられています。

■ITreviewを利用したユーザー様の声をご紹介

さまざまなユーザーのレビューが集まるITreviewですが、IT選定者の方々にも「非常に役に立っている」とお声をいただいております。

また、レビュー審査についてもお声をいただいておりますので、ITreviewに投稿いただいたレビューから抜粋していくつかご紹介します。

※参照：https://www.itreview.jp/products/itreview/reviews/224213

参照：https://www.itreview.jp/products/itreview/reviews/207779

※参照：https://www.itreview.jp/products/itreview/reviews/220578

※参照：https://www.itreview.jp/products/itreview/reviews/225216

■レビュー15万件突破を記念し特設サイトを公開& 記念キャンペーンを開催

レビュー数15万件突破を記念した特設サイトを本日公開しました。

これまでITreviewを支えていただいた皆様への感謝として記念キャンペーンを実施いたします。

ITreview15万件突破ありがとう記念特設サイト

https://cp.itreview.jp/ab/one-hundred-fifty-thousand-reviews?utm_creative=pr

【第一弾キャンペーン概要】

ITreviewの会員登録後、普段ご利用中の製品へレビュー投稿いただくと、掲載順に応じ最大2,000円分のAmazonギフトカードをプレゼントします。

※最大5製品までレビュー投稿可能

※謝礼はご投稿いただいたレビューが該当の製品の何番目に掲載されるかにより決定いたします

開催期間：2025年12月10日（水）～2026年1月4日（日）※先着順

https://cp.itreview.jp/ab/xfDwW_brcOjjpYvbEpoXQ?utm_creative=pr

■ITreviewについて

ITreview（アイティレビュー）とは、法人向けIT製品・クラウドサービスのリアルユーザーが集まるレビュープラットフォームです。製品検討者はユーザーによるレビューや製品情報を閲覧でき、ビジネスの現場で受け入れられている顧客満足度の高い製品を確認できます。情報共有、セールス、マーケティング、会計、ITインフラ、セキュリティ、開発などといった約900カテゴリーと約14,200の製品・パートナーやテクノロジーサービスの情報とまたそれらに関するレビューを約15万件掲載しています。

ITreview

https://www.itreview.jp/

■アイティクラウド株式会社について

IT製品のレビュープラットフォーム事業展開を目的とし2018年に設立。「IT選びに、革新と確信を」をミッションにかかげ、企業がテクノロジーを活用する上で必要となる“信頼できる声”や“確かな情報”が集まるB2Bレビュープラットフォーム「ITreview」を運営。

また、IT製品がオンラインで購入できる「ITreviewオンラインストア」やSaaSのアカウント管理により情シスの工数とコスト削減に貢献する「ITboard」を展開。さらに製品のセキュリティ対策状況を確認できる「ITreviewセキュアチェック」サービスを新たに公開し、企業のIT導入・購入・管理にまつわる課題解決に貢献できる企業を目指しています。

アイティクラウド株式会社

https://www.itcrowd.co.jp/



ITreviewオンラインストア

https://buy.itreview.jp/

ITreviewセキュアチェック

https://www.itreview.jp/saas-securecheck