株式会社VOLTMIND、株式会社サニックスとAI DX推進・AI活用に向けた『SAAD Project』を始動

AIソリューション開発とAIサーバー事業を手掛ける株式会社VOLTMIND（本社：大阪府大阪市、代表取締役：北森 聖士、以下「当社」）と、戸建・集合住宅等のトータルメンテナンスに関する事業を展開する株式会社サニックス（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長：稲田 剛士、以下「サニックス」）は、デジタルトランスフォーメーション（DX）推進およびAI技術の本格活用を目的とした共同プロジェクト『SAAD Project』（サードプロジェクト）を始動したことをお知らせいたします。

本プロジェクトでは、当社が持つ最先端のAI技術を駆使し、サニックスの基幹システム刷新、全社的なAI推進体制の構築、AI人材の育成およびAIリテラシー浸透までを支援いたします。

◼︎『SAAD Project』の背景と目的

当社は、独自の「AI駆動開発手法」をはじめとする専門的知見と技術を提供し、サニックスの持続的な成長と事業競争力のさらなる強化を目指し、以下の3つの柱で支援します。

◼︎異例のスピード開発を実現する「AI駆動開発手法」

- 基幹システムの刷新：現行システムを全面的に見直し、最新技術を導入することで、抜本的な業務効率化とデータ活用基盤の強化を実現します。将来の事業環境の変化にも柔軟に対応できる、拡張性の高いシステムを構築します。- AI推進体制の構築支援：サニックス内にAI推進を担う専門部署の新設を支援。AI戦略の策定から実行までを一気通貫でサポートし、各事業領域でのAI導入とデータドリブンな意思決定を加速させます。- AI教育プログラムの提供：全従業員を対象とした体系的なAI教育プログラムを提供します。AIの基礎知識から各部門の業務に即した専門スキルまで幅広くカバーし、組織全体のAIリテラシー向上と、事業革新を担うAI人材の育成を推進します。

本プロジェクトの最大の特徴は、当社が独自開発した「AI駆動開発手法」を全面的に活用している点です。すでに複数のAIエージェントがサニックスの膨大な業務データを解析し、わずか6ヶ月という短期間で基幹システムの要件定義を完了しました。

現在は開発フェーズに移行しており、仕様書からのソースコード自動生成やテストの自動化などを活用し、2026年10月の完成（開発期間14ヶ月）を目指しています。これは、従来の手法では数年を要する大規模プロジェクトであり、AIの活用がいかに劇的な効率化をもたらすかを証明するものとなります。

参照：経済産業省 商務情報政策局 情報産業課 情報処理基盤産業室

URL：https://www.ipa.go.jp/disc/committee/begoj90000002xuk-att/legacy-system-modernization-committee-20250528-report.pdf

◼︎社会的課題「2025年の崖」への挑戦：最大12兆円の経済損失リスクを回避

経済産業省がDXレポートで警鐘を鳴らす「2025年の崖」は、日本企業が抱える深刻な社会的課題です。多くの企業では、長年の事業に合わせてカスタマイズされ続けた基幹システムが複雑化・ブラックボックス化しており、その維持・運用だけでIT予算の大半が消費されています。

このレガシーシステムを放置した場合、2025年以降、年間最大12兆円の経済損失が生じる可能性が指摘されています。具体的には、爆発的に増加するデータを活用できず、市場の変化に対応した迅速なビジネス変革が困難になるほか、サイバーセキュリティリスクの増大、システムを理解するIT人材の引退による運用・保守の困難化といった問題が現実のものとなります。

多くの企業がシステムの刷新を急務と認識しながらも、膨大なコストと長い開発期間が障壁となり、抜本的な対策を講じられずにいます。

当社は、AI駆動開発によりこの課題を正面から解決します。AIが要件定義から開発、テストに至る全工程を効率化し、コストと納期を大幅に圧縮することで、これまで困難とされてきた大規模な基幹システム刷新を現実的なものにします。サニックスは、この『SAAD Project』を成功させ、その成果を会社内全体へと浸透させていくことで、「2025年の崖」を乗り越える先進企業グループとして持続可能な成長を実現し、日本全体のDX推進をリードするモデルケースとなることを目指します。

◼︎各社概要

【株式会社サニックス】

所在地：福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目1番23号 8F

設立：2024年10月（事業開始：2025年4月）

※株式会社サニックスは、株式会社サニックスホールディングス（旧：株式会社サニックス）の持株会社体制への移行に伴い設立された事業会社となります。

代表者：代表取締役社長 稲田 剛士

事業内容：戸建・集合住宅等のトータルメンテナンスに関する事業（害虫防除・環境衛生／設備維持管理／戸建住宅および小規模建物向け太陽光発電システム等の販売、施工、メンテナンス）

URL：https://sanix.jp/

【株式会社VOLTMIND】

所在地：大阪府大阪市北区曽根崎新地1丁目13番22号 WeWork御堂筋フロンティア

設立：2024年2月

代表者：代表取締役 北森 聖士

事業内容：AIシステム開発事業／AIサーバー事業／生成AIエンジニアコミュニティ支援／マーケティング支援事業

URL：https://voltmind.jp/

