第74回日経広告賞「環境・サステナビリティー部門 優秀賞」を受賞

株式会社エフピコ

株式会社エフピコ（代表取締役会長：佐藤 守正、以下「当社」）は、日本経済新聞社が主催する「第74回日経広告賞」（以下、「本賞」）において、環境・サステナビリティー部門の優秀賞を受賞いたしました。本賞は1952年にスタートした歴史ある広告賞で、日本経済新聞に掲載された広告の中から優れた広告を表彰するものです。

第1段『私はあまり知られていませんが、名前は、底にあります。』第2弾『私は生まれ変わって、同じお店に帰ってきます。』第3段『私の未来の話をしましょう。』



今回受賞した広告は、2025年3月24日、3月31日、4月7日の3回にわたり、当社が日本経済新聞朝刊に掲載したものです。「エフピコを知って欲しい」「エフピコの想いを届けたい」との考えから、『私はあまり知られていませんが、名前は、底にあります。』『私は生まれ変わって、同じお店に帰ってきます。』『私の未来の話をしましょう。』という３つのメッセージを発信いたしました。

当社は、「もっとも高品質で環境に配慮した製品を、どこよりも競争力のある価格で、必要なときに確実にお届けする」という理念のもと、今後も持続可能な「いい社会」と「企業価値の向上」を目指し、グループの力を結集して挑戦、前進し続けてまいります。

<ご参考＞

当社ホームページ：https://www.fpco.jp/

リサイクル特設ページ：https://fpco-info.jp/

コーポレートムービー：https://www.youtube.com/watch?v=UEiKPOus-Jc

第74回日経広告賞：https://marketing.nikkei.com/adawards/