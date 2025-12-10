触れて、試せるイベント「Biople FES 2025 TOKYO」に 消臭・除菌※スプレー「NIOCAN(R)」を出展！

第一工業製薬株式会社

第一工業製薬（本社：京都市南区、代表取締役社長：山路直貴）は、2025年12月13日（土）から12月14日（日）まで、マッシュグループ本社 麹町ダイビル1F・2Fにて開催される「Biople FES 2025 TOKYO」に出展します。

消臭・除菌※スプレー「NIOCAN(R)（ニオキャン）」は、瞬時にニオイを取り除く高い消臭効果が話題となり、取り扱い店舗では完売するなど、画期的な製品としてご好評をいただいています。

この機会にぜひ“ニオイを、瞬間 キャンセル。”する驚きをご体感ください。皆様のご来場を心よりお待ちしております。

※すべての菌を除菌するわけではありません。

出展概要

【出展商品】消臭・除菌※スプレー「NIOCAN」

・NIOCAN 500mlスプレーボトル 2,640円（税込）

・NIOCAN 1,000ml紙パック（詰替え用） 3,300円（税込）

・NIOCAN 100ml 化粧箱入り 1,870円（税込）

・NIOCAN 120ml Biopleオリジナルパッケージ 2,090円（税込）

・NIOCAN 10ml 携帯用サイズ 1,320円（税込）

・NIOCANキットA巾着（500mlと100ml） 4,500円（税込）

・NIOCANキットB巾着（500mlと1,000ml詰替え用） 5,780円（税込）

【日時】2025年12月13日（土） 11:00～19:00 (最終入場18:00)

12月14日（日） 11:00～18:00 (最終入場17:00)

【場所】マッシュグループ本社(〒102-0083 東京都千代田区麹町5-7-1麹町ダイビル1F・2F)

JR中央本線・総武線「四ツ谷」駅から徒歩約7分/東京メトロ有楽町線「麴町」駅から徒歩6分

【公式サイト】https://store.biople.jp/bioplefes/tokyo/vol19/?plan=BP251106bioplefes

- NIOCAN（ニオキャン）とは ～自然の香りで、癒しの空間へ～

気になるニオイを瞬間キャンセルし、清潔で居心地のよい空間を演出します。臭気判定士による特別な評価技術で選定した、レモンやベルガモット、フランキンセンスなど9種類の天然精油の香りが、安らぎのひとときをもたらします。

消臭メカニズムは中和消臭法を用いており、ニオイを強い香りで覆いかくすマスキング法ではありません。衣類、車内、キッチン、トイレはもちろん、汗やタバコ、ペットのニオイもすっきり消臭し、さらに除菌効果で清潔さを保ちます。

自然の香りが広がる清々しい空間で、穏やかな時間をお過ごしください。

▼ NIOCANブランドサイト ：https://niocan.jp/

▼ NIOCAN Instagram ：https://www.instagram.com/niocan_dks/

▼ DKS Life Science ONLINE STORE：https://dkslife.jp

ブランドサイト

Instagram

DKS Life Science ONLINE STORE

Biople FES 2025 TOKYO

今回の開催で19回目を迎え、Biopleが世界中から厳選してセレクトしたナチュラル＆オーガニックアイテムが一度に集結するBIOなPIOPLEたちのお祭り「Biople FES(ビープルフェス)」。Biopleが掲げる「いつも、健やかで美しいわたしに」をコンセプトに、カラダやココロを心地よく整えるナチュラル＆オーガニックなフードやインナーケア、コスメなど約50ブランドが出展します。今回のテーマは、「めぐる、よろこぶ」。めぐりゆく季節に、カラダとココロを心地よく整える特別な瞬間とひとときをお楽しみください。

※NIOCANの商品名およびロゴは第一工業製薬株式会社の登録商標です。

【本リリースについてのお問い合わせ先】

第一工業製薬株式会社 管理本部 戦略統括部 広報IR部

TEL. 075-276-3027 E-mail: d-kouhou@dks-web.co.jp

コーポレートサイト https://www.dks-web.co.jp

〒601-8002 京都市南区東九条上殿田町 48 番地 2

【商品についてのお問い合わせ先】TEL.0120-108-933

【DKS Life Science ONLINE STORE】https://dkslife.jp