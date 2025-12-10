『MEDIHEAL（メディヒール）』、 渋谷ロフトにて「ダーマラボ（Derma Lab）」をコンセプトにしたポップアップストアが大盛況で終了
渋谷ロフトポップアップストア
ダーマコスメティックブランド「MEDIHEAL（メディヒール）」が、2025年11月7日（金）から11月20日（木）までの14日間、渋谷ロフト（東京都渋谷）にて「ダーマラボ（Derma Lab）」をコンセプトにしたポップアップストアを開催し、盛況のうちに会期を終了いたしました。
本イベントでは、ブランドが大切にする皮膚科学の考え方を、インタラクティブな空間を通して体感いただき、来場者の皆さまにメディヒールのスキンケアソリューションをより身近に感じていただく機会となりました。
開催初日は平日にもかかわらず、オープン前から長蛇の列ができ、会場は大きな賑わいとなり、日本国内のお客様に加え、海外からの観光客も多く訪れ、メディヒールがグローバルダーマコスメティックブランドとして、幅広い支持を得ていることがうかがえる結果となりました。
■ MEDIHEAL × PLAVE
今回のイベントは、メディヒールのグローバルアンバサダーを務め、世界的な人気を誇る韓国発アイドルグループ “ PLAVE（プレイブ）” とのコラボレーションポップアップとして、PLAVEのメンバーたちがメディヒールの研究員となり、様々な肌悩みを解決する「MEDIHEAL Derma Lab」をコンセプトに開催されました。
会場では、PLAVEとの限定コラボアイテムやオリジナルグッズが初公開され、PLAVEファンのPLLI（プリ）だけでなく、海外からの来場者にも高い関心をいただきました。
左：PLAVEの世界に迷い込んだムメミム（MMMM）とコラボした『ハンドクリーム 5種』
右：メンバ―カラーと成分をマッチングさせた限定パッケージ『エッセンシャルマスク 5種』
中でも、PLAVEの世界から迷い込んだ不思議な生き物 “ ムメミム（MMMM）” とコラボした『ハンドクリーム 5種』は、オープン9日で完売するという快挙を達成！
また、韓国で14年連続売上No.1*¹ を誇る『エッセンシャルマスク』は、PLAVEのメンバーカラーと成分をマッチングさせた限定パッケージと、ムメミム（MMMM）がプリントされたシートがファンの心を鷲掴みにし、“ 推し活しながら美肌力をアップ ” するアイテムとして反響を呼びました。
PLAVEとの限定コラボアイテムが大盛況
さらに、今回のイベントでは商品の展示だけでなく、体験型ゲームイベントや会場限定特典など、楽しみながら参加できるコンテンツを実施しました。
実際にポップアップストアを訪れた方々のレビューがSNSやオンラインコミュニティを通して拡散し、ブランドのアイデンティティを詰め込んだ独自の世界観とコンセプトにも注目が集まりました。
シューティングゲームイベントの様子
本イベントを通じて、より多くの方々にブランドの魅力を直接お届けできたことを、大変嬉しく思っております。ご来場いただいた皆様、SNSを通じて温かい声を寄せてくださった皆様に、心より御礼申し上げます。
今後も、PLAVEとの特別な世界観と、メディヒールならではのダーマソリューションを掛け合わせ、皆様に新しい発見とワクワクをお届けできる場づくりを続けてまいります。
次回の開催にもぜひご期待ください。
■ OUR SOLUTION, FOR ALL 「MEDIHEAL（メディヒール）」
すべての人が、自分本来の美しさを引き出せるように 私たちは研究し続けます。
韓国のL&P COSMETIC社ブランドMEDIHEAL(メディヒール)は、様々な肌悩みに寄り添い誰でも手軽に使えるダーマスキンケアソリューションを提供するグローバルダーマコスメティックブランドです。世界中で高い人気を誇るシートマスクは、これまでに世界44カ国以上で累計31億枚以上を販売*² するなど、広く支持を集めています。
*1 韓国オリーブヤング マスクパック累積販売数量 第1位（2011年～2024年、自社調べ）
*2 メディヒールシートマスク累計販売数量（2009年～2025年 L&P社出荷実績に基づく）
▼メディヒール公式ショップ
Qoo10公式ショップ：https://www.qoo10.jp/shop/medihealofficial
Rakuten公式ショップ：https://www.rakuten.co.jp/mediheal/
Amazon公式ショップ：https://www.amazon.co.jp/stores/Mediheal/page/EAF8481B-74C8-42B5-A410-3071F68E0FF1
▼メディヒール公式SNS
公式Instagram：@mediheal.jp.official（https://www.instagram.com/mediheal.jp.official/）
公式X：@mediheal_jp（https://x.com/mediheal_jp）
公式LINE：@795zmnnh（https://line.me/R/ti/p/@795zmnnh）
公式＠COSME：（https://www.cosme.net/brands/115460/?nt=1）
公式LIPS：@brand_official_9fco（https://lipscosme.com/users/@brand_official_9fco）
MEDIHEAL（メディヒール）
▼お客様お問い合わせ先
メディヒール（韓国高麗人蔘社）
03-6279-3606
※日本代理店窓口：(株)韓国高麗人蔘社
▼プレスお問い合わせ先
(株)メディア・グローブ メディヒールPR事務局
mediheal-pr@mediaglobe.co.jp