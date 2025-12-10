導入事例：校舎全体にマルチギガネットワークを構築。1000名超の生徒と教員の同時接続を可能に

株式会社バッファロー

株式会社バッファロー（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員CEO：牧 寛之）の法人向けWi-Fi 6対応アクセスポイント「WAPM-AX8R(https://www.buffalo.jp/product/detail/wapm-ax8r.html)」をはじめとする法人向けネットワーク機器が、学校法人希望学園 札幌第一高等学校にて採用されたことを発表いたします。また本導入に関する事例を、バッファローWebページで公開いたしました。

日本赤十字社茨城県支部乳児院 様導入事例ページ :https://www.buffalo.jp/biz/jirei/detail/education-sapporodaiichi.html

学校法人希望学園 札幌第一高等学校は1958年創立の歴史ある高校であり、生徒数が1000名を超える札幌市屈指の大規模校です。特にICT教育や英語教育に力を注いでいる進学校であり、今回、全生徒が校内のWi-Fi（無線LAN）をストレスなく使用するため、Wi-Fi環境を刷新。生徒用回線を10Gbps回線に刷新し、文部科学省のガイドラインを上回る帯域を確保。高速・大容量通信規格Wi-Fi 6（11ax）対応のアクセスポイントを各教室および各棟に設置し、全生徒が同時にオンライン英会話や共同編集、動画視聴を行っても遅延や切断がほぼ発生しないマルチギガネットワーク環境を実現しました。

採用商品

WAPM-AX8R

126,500円(税抜115,000円)

法人向けWi-Fi 6(11ax)対応

無線LANアクセスポイント 2401+1147Mbps

インテリジェントモデル

https://www.buffalo.jp/product/detail/wapm-ax8r.html

BS-MS2016P

132,000円(税抜120,000円)

法人向け レイヤー2

マルチギガ(10G/5G/2.5G) PoE

スマートスイッチ 16ポート

https://www.buffalo.jp/product/detail/bs-ms2016p.html

WLS-ADT/LW

272,800円(税抜248,000円)

ネットワーク管理ソフトウェア

https://www.buffalo.jp/product/detail/wls-adt_lw.html

関連ページ

導入事例ページ :https://www.buffalo.jp/biz/jirei/detail/education-sapporodaiichi.html学校法人希望学園 札幌第一高等学校 :https://www.kibou.ac.jp/daiichi/

※速度表記が記載されている場合、特別な断りが無ければ規格値であり、実環境での速度ではありません。

※各会社名・商品名などが記載されている場合は、一般に各社の商標または登録商標です。

※価格が記載されている場合は、希望小売価格です。

※記載されている仕様、価格、デザインなどは予告なく変更する場合があります。

※To overseas press people,

This product is only available in the Japanese Domestic Market.

Pricing and availability in other regions may vary.