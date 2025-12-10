【DIOR】松坂屋名古屋店にディオール ブティックが誕生
クリスチャン・ディオール合同会社
(C) TOMOYUKI KUSUNOSE
【お問合せ先】
1947年以来日本と築いてきた特別な絆を継承し、ディオールは松坂屋名古屋店にメンズウェアのブティックをオープンします。伝統と洗練されたコンテンポラリーなスピリットを融合させたこの空間は、光に満ちあふれ、メゾンの歴史的な住所である「30 モンテーニュ」を彷彿とさせる「カナージュ」のグラフィックなど、ディオールのコードによって昇華されています。創設者であり、クチュリエでもあるクリスチャン・ディオールが愛したホワイト、ベージュ、グレーのカラーパレットで統一された家具は、大胆でありながら洗練されています。
この特別な空間では、テイラリングやスポーツウェアから、メゾンのアイコンをあしらったシューズやアクセサリーに至るまで、モダンさと優雅さを融合させたクリエイションが際立ちます。新たな友好の章を開くこの卓越性と夢へのオマージュは、2025年12月5日に明らかになりました。
クリスチャン ディオール
TEL：0120-02-1947
https://x.gd/DYzir