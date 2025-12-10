【12/11開催】製造業の事故を防ぎ、生産性を守る ― 人とテクノロジーでつくる“安心・安全な現場”の新戦略を2社共催で徹底解説

株式会社グロップ詳細を見る :https://devsite.satori.site/grop_20251211

株式会社グロップ（本社：岡山県岡山市中区、代表取締役社長：原田 竜一郎）、株式会社ACES、株式会社Jストリームの3社は、製造業の安全管理における課題解決をテーマとした無料ウェビナー「事故を防ぎ、生産性を守る ― 人とテクノロジーでつくる“安心・安全な現場”の新戦略」を、2025年12月11日（木）にライブ配信、その後アーカイブ配信にて開催いたします。

開催背景：属人的な安全管理からの脱却が急務

人手不足や熟練者の引退が進む中、製造業の現場では「安全を守る仕組みづくり」がこれまで以上に重要性を増しています。従来の安全教育や点検業務は属人的で、現場任せになりがちでしたが、事故防止と生産性向上を両立するには、人とテクノロジーを掛け合わせた新しいアプローチが求められています。



本ウェビナーでは、事故防止と生産性向上を両立するため、「限られた人員でも安全活動を継続できる教育体制の構築」と「テクノロジーを活用した情報共有・データ化」という、人とテクノロジーを掛け合わせた新しい安全管理の仕組みづくりを、3社の専門家の視点から具体的に紐解きます。

「属人的な安全管理から脱却し、再現性ある安全体制を築きたい」「現場の安全への取り組みを経営価値へとつなげたい」とお考えの経営層、人事・安全衛生ご担当者様に、新たなヒントと気づきをお届けします。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/141948/table/57_1_1ab42663568e65d4563b5e537df0cf0a.jpg?v=202512101127 ]

※イベントの内容は変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

お申し込みはこちらから！（無料） :https://devsite.satori.site/grop_20251211

★登壇者

株式会社グロップ

グループサービス本部 安全衛生対策課 RSTトレーナー

奥山 亮

2008年、株式会社グロップへ入社。11年間にわたり船橋・新宿オフィスにて、社員教育、コーディネーター・営業・拠点長業務を担当。2019年から安全衛生対策課へ異動し、スタッフの皆様に対する安全衛生教育の充実化と、現場の事故ゼロを目的とした現場巡回・見学を毎月実施中。

株式会社ACES

執行役員

中川 大海

東京大学大学院工学系研究科卒（工学博士）。松尾研究室で企業との共同研究プロジェクトに多数参画。

2017年にACESを共同創業し、AIの理論から実課題解決まで幅広く経験。国際会議での受賞歴もある研究者兼実務家。



株式会社Ｊストリーム

マーケティング部セールスプロモーション課

井上 裕史

大手メーカー、芸能プロダクション勤務を経て、2017年に株式会社Ｊストリームへ入社。フィールドセールスを経験後、2021年4月にマーケティング部に異動。セールスプロモーションを担当し、ソリューション拡販のマーケティング活動や、各種セミナー・イベントの企画・運営に携わる。

★会社概要

社名：株式会社グロップ

本社所在地：岡山県岡山市中区さい70-3

（登記上本社）岡山県岡山市中区さい東町 2-2-5

代表取締役社長：原田 竜一郎（はらだ りゅういちろう）

事業内容：各種アウトソーシング、人材派遣事業、人材紹介事業、テレマーケティング事業、発送サービス、事務サービス 他

設立：1975 年 10 月 13 日

企業HP：https://www.grop.co.jp/

★本件に関するお問い合わせ先

株式会社グロップデジタルセールス 広報担当

e-mail：digital-sales@grop.co.jp