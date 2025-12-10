À¸»º¼Ô¤È°û¿©»ö¶È¼Ô¤Î²ÝÂê²ò·è¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¶¦ºÅ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤³¤ì¤«¤é¤Î»þÂå¤Î°û¿©Å¹¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¶¨²ñ ¡ß NPOË¡¿ÍÇÀ»ºÊª²Ã¹©¶¨²ñ
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¡ÖÇÀ»ºÊª¤ÎÉÕ²Ã²ÁÃÍÁÏÂ¤¡×¡ÖÈÎÏ©³ÈÂç¡×¡Ö°û¿©Å¹¤Î»ÅÆþ¤ì²ÝÂê¡×¡ÖÃÏ°è»ñ¸»¤Î³èÍÑ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÁÐÊý¤Î¥Ëー¥º¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥Õー¥É¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¼Â»Ü¡£À¸»º¼Ô¡¦°û¿©Å¹·Ð±Ä¼Ô¡¦²Ã¹©»ö¶È¼Ô¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê»²²Ã¼Ô¤¬½¸¤¤¡¢¸½¾ì²ÝÂê¤Î¶¦Í¤È¿·¤¿¤Ê¶¨Æ¯¤Îµ¡²ñÁÏ½Ð¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
³«ºÅ¤ÎÇØ·Ê
¸½ºß¡¢¹ñÆâ¤ÎÀ¸»º¼Ô¤Ï¡¢ÈÎÏ©³ÎÊÝ¡¦²Ã¹©µ»½Ñ¡¦¿ÍºàÉÔÂ¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢°û¿©Å¹¤Ï¡¢°ÂÄêÄ´Ã£¡¦¸¶²Á¹âÆ¡¦¾¦ÉÊ³«È¯¡¦¿·»ö¶È³«È¯¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Î¾¶¨²ñ¤Ï¤³¤ì¤é¤Î²ÝÂê¤òÆ±»þ¤Ë²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖÀ¸»º¤È°û¿©¤ò¤Ä¤Ê¤°¶¦ÁÏ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡×¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¤½¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤·¤Æ¡¢ÁÐÊý¤¬¥ê¥¢¥ë¤Ë²ÝÂê¤ò»ý¤Á´ó¤ê¡¢³Ø¤Ó¡¦¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¦»ö¶ÈÁÏ½Ð¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¾ì¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢Î¾¶¨²ñ¤ÎÀìÌç²È¤¬¶ñÂÎÅª¤Ê²þÁ±ºö¤ä»ö¶È²½¤ÎÊý¸þÀ¤òÄó¼¨¤·¡¢Ê£¿ô¤Î¶¨Æ¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î²ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼ç¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ÖÀ¸»º¼Ô¤È°û¿©Å¹¤Î²ÝÂê¶¦Í¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡×
¡ÖÇÀ»ºÊª²Ã¹©¤ÎºÇ¿·¥È¥ì¥ó¥É¾Ò²ð¡×
¡Ö°û¿©Å¹¤Î»ÅÆþ¤ìDX¤È»ö¶ÈºÆ¹½ÃÛ¤Î»öÎã¡×
¡Ö¥í¥¹ºï¸º¡¦µ¬³Ê³°ÇÀ»ºÊª³èÍÑ¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¥ïー¥¯¡×
¡ÖÃÏ°è»ñ¸»¤ò³è¤«¤·¤¿¾¦ÉÊ³«È¯¥â¥Ç¥ë¤Î¾Ò²ð¡×
¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¸òÎ®²ñ¡Ê¶¨¶ÈÁêÃÌ¡¦»î¿©¡¦¾¦ÉÊÅ¸¼¨¡Ë¡×
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
º£²ó¤Î¶¦ºÅ¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢Î¾¶¨²ñ¤Ï¡ÖÀ¸»º¤È°û¿©¤ò¤Ä¤Ê¤°¿·¤¿¤Ê»º¶È¥â¥Ç¥ë¤Î¹½ÃÛ¡×¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¦µ¬³Ê³°ÇÀ»ºÊª¤Î³èÍÑ¥¹¥ー¥à¹½ÃÛ
¡¦À¸»º¼Ô¤È°û¿©Å¹¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°
¡¦¶¦Æ±¾¦ÉÊ³«È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
¡¦DX¤ò³èÍÑ¤·¤¿»ÅÆþ¤ì¡¦²Ã¹©¤Î¸úÎ¨²½»Ù±ç¤Ê¤É
ÃÄÂÎ³µÍ×
NPOË¡¿ÍÇÀ»ºÊª²Ã¹©¶¨²ñ(https://nousan-kakou.com/)
ÇÀ»ºÊª²Ã¹©¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÏ°è¤ÎÇÀ¶È¤ò»Ù¤¨¡¢²Ã¹©µ»½Ñ»Ù±ç¡¦¾¦ÉÊ³«È¯¡¦ÈÎÏ©¹½ÃÛ¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦ÀìÌçµ¡´Ø¤Ç¤¹¡£À¸»º¼Ô¤Î½êÆÀ¸þ¾å¤ÈÇÀ¶È¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¤ò»Ù¤¨¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤òÁ´¹ñ¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤³¤ì¤«¤é¤Î»þÂå¤Î¡¦°û¿©Å¹¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¶¨²ñ(https://koremane.com/)
°û¿©·Ð±Ä¼Ô¡¦ÀìÌç²È¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤¬½¸¤¦¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤ÎÅ¹ÊÞ¥Ó¥¸¥Í¥¹ÀìÌç²È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£Á´¹ñ300Å¹ÊÞ°Ê¾å¤Î»Ù±ç¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Á¡¢¡Ö¶µ°éDX¡×¡Ö¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È°éÀ®¡×¡Ö½ÐÅ¹»Ù±ç¡×¡Ö¿Íºà°éÀ®¡×¤òÃæ¿´¤Ë¡¢°û¿©¶È¤Î¹½Â¤²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£