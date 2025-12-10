「ViVi合繊2WAYリボンレギュラーブラウス」登場～控えめリボンで上品な印象を演出～

株式会社はるやまホールディングス※ブリッジマン遊七さん、雑賀サクラさんはViVi専属モデルです。

ビジネスパーソンの健康を応援・サポートする、はるやま商事株式会社（本社：岡山県岡山市、代表取締役会長兼社長：治山正史）は、2026年1月10日より、新商品「ViVi合繊2WAYリボンレギュラーブラウス」を全国のはるやま店舗にて発売いたします。多様化するビジネスシーンに対応する機能性と女性らしさを兼ね備えた本商品により、顧客のニーズに応えながら顧客満足度向上を目指します。

気分やシーンに合わせて着こなしを楽しめる2WAY仕様

本ブラウスの最大の特長は、取り外し可能なリボンを採用した2WAY仕様であることです。リボンが小さめなサイズのため控えめで上品な印象に、外せばシンプルでフォーマルな装いにと、シーンや気分に合わせて着こなしを変えることができます。就職してからもオシャレが楽しめます。

リボンはあらかじめ結び目が固定されており、取り外しや取り付けが簡単で手間がかかりません。素材には肌触りの良いドレープ感のあるポリエステル100％を採用し、ストレッチ性も備えているため窮屈感なく一日中快適に過ごせます。また特殊な糸を使用することで透けを軽減※注１し、UVカット※注１効果も備えているため、紫外線から素肌を守ります。清潔感あふれるホワイトと、上品な印象のラベンダーの2色展開です。

商品概要

【商品名】ViVi合繊2WAYリボンレギュラーブラウス

【価格】4,990円（税抜）

【カラー】ホワイト、ラベンダー

【サイズ】S～LL

【発売日】2026年1月10日（土）

【特長】

1.取り外し可能なリボンでシーンや気分に合わせた着こなしが可能

2.あらかじめ結び目が固定されたリボンで、取り付けが簡単で手間いらず

3.透けにくく※注１・UVカット※注１効果も備えた特殊糸使用で実用性を重視

4.ドレープ感のある素材とストレッチ性で、一日中快適な着用感を実現

注１ 一般財団法人ボーケン品質評価機構No.30125016461-2品質検査報告書（透け防止・UVカット）より確認

【販売場所】全国のはるやま店舗（サイズは店舗により異なる）

【お問い合わせ】はるやまお客様相談室 0120-923-924