がん医療のトップランナーたちから学ぶ！がん医療の最新情報と正しい知識　～オンラインセミナー（全6回）～

メディアグループのメディア株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役：辻啓延）が運営する医療WebメディアIOCiL（イオシル）は、2026年1月24日（土）より「がん医療の今を知る」と題したWebセミナーシリーズ（全6回）を順次開催いたします。松浦成昭先生（大阪国際がんセンター総長）に総合監修をお願いし、各分野のトップランナーを講師に迎えて、近年のがん医療の進歩や正しい知識をお伝えいたします。

正しい知識が、予防や早期発見、適切な治療の第一歩

近年、がん医療は急速な進歩を遂げ、治療成績も着実に向上しています。がん医療に対する正しい知識は、予防や早期発見、適切な治療、予後につながります。しかしながら、がんの専門家ではない方々にとって、常に正しい知識を持ち続けることは難しいものです。このような背景をふまえ、本セミナーは「がんの専門家ではない方々に最新かつ正しい情報を分かりやすくお伝えし、ご自身の健康を気遣うきっかけにしていただくこと」を目的としました。

わが国に多い「大腸がん・肺がん・乳がん・前立腺がん」

がんには、非常に多くの種類がありますが、本セミナーでは、わが国に多い4つのがんを取り上げます。罹患者数が最多の「大腸がん」。死亡者数が最多の「肺がん」。女性罹患者が最多の「乳がん」。そして、男性罹患者が最多の「前立腺がん」。いまや2人に1人ががんにかかる日本において、これら4つのがんは、ご自身やご家族を含めると、誰もが生涯で向き合う確率が高いがんと考えられます。

がんを防ぐ・がんと付き合う・がんを克服する

なぜ、がんはできるのか。がんの予後はどのようなものか。本セミナーでは、予防・検診や予後についてもお伝えいたします。がんにならないためには、検診を含めた予防に関する知識が不可欠です。また、かつて予後の悪かった時代は、「治すこと」が最大の目的でしたが、治療成績が向上した今日、「いかに元の生活に戻れるか」という視点も重要になっています。

《開催概要》

【セミナー名】がん医療の今を知る ～予防・検診から診療、予後まで～

【対象】医療従事者ならびに一般の方

【受講料】各回：1,650円（税込）／全6回一括：8,910円（税込）

【開催形式】オンラインセミナー（Zoom配信）/各回60分 ※見逃し配信あり

《講師》※開催日順

[表: https://prtimes.jp/data/corp/157946/table/4_1_46de6f15faa0024302fd29b38c9e9bdd.jpg?v=202512101127 ]松浦 成昭 先生（地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪国際がんセンター 総長）

第1回・第6回：総論１.２.

がんはかつて不治の病と言われ、いまだに怖いイメージを持つ人が少なくありません。しかし、医療の進歩とともに治療成績は着実に向上しています。がんとはどのようなものか。なぜできるのか。さらに近年は、「治すこと」と同じように「元の生活に戻るためのサポート」が重要になっています。これらの視点をふまえ、最新データとともに「がん医療の今」をお伝えいたします。

杉原 健一 先生（社会医療法人社団光仁会 第一病院院長、東京科学大学（東京医科歯科大学）名誉教授）

第2回：大腸がん

2012年以来、がんの中で最も多いのは大腸がんであり、年間15万人以上の方が罹患していると言われています。大腸がんの主たる治療は手術治療です。最近では患者さんに優しい内視鏡手術やロボット手術が広まってきました。本セミナーでは、大腸がんの疫学、検診、診断法、治療法を分かりやすく解説いたします。

新谷 康 先生（大阪大学大学院医学系研究科 外科学講座 呼吸器外科学 教授）

第3回：肺がん

肺がんは日本におけるがん死亡の最大要因の一つであり、診断と治療が進歩しているにもかかわらず、克服すべき課題は多く残されています。今回は、近年の診療の進歩とともに、患者さんごとに最適化した「個別化医療」と内科・外科・放射線科が連携する「集学的治療」の重要性について解説いたします。

増田 慎三 先生（京都大学大学院医学研究科 外科学講座 乳腺外科学 教授）

第4回：乳がん

乳がんは女性がんの中で最も多く、近年増加傾向にあります。年間約10万人が乳がんと診断されますが、一方で治療成績の向上がめざましく、早期乳がんでは95％前後の5年生存率が期待できます。マンモグラフィ検診やブレストアウェアネスの浸透と薬物療法の進歩がそれを支えています。乳がん診療の最前線を概説いたします。

木村 高弘 先生（東京慈恵会医科大学 泌尿器科 教授）

第5回：前立腺がん

前立腺がんは、年間およそ10万人が診断される、日本人男性で最も罹患数の多いがんです。一方で、前立腺がんは進行が緩やかで、早期がん・転移がんのいずれに対しても有効な治療法が多く存在するため、「怖いがん」ではありません。前立腺がんの診断と治療の最前線について、最新の知見をわかりやすく解説いたします。

医療WebメディアIOCiL（イオシル）について

「歯科・医科・介護をつなぐ」をテーマに、セミナーや動画、記事などを配信。4つの「い（医・意・偉・異）」を掲げ、歯科をはじめとした医療界のための情報を発信しています。

