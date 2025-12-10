カイコ冬虫夏草がサプリメント部門と食品素材部門でダブル受賞！　第8回ウェルネスフードアワード2025

第一工業製薬株式会社

第一工業製薬（ 本社：京都市南区、代表取締役社長：山路直貴 ）の機能性表示食品「快脳冬虫夏草(R)」が、このたび「第8回ウェルネスフードアワード2025」のサプリメント部門において、銀賞を受賞しました。また、カイコハナサナギタケ冬虫夏草（カイコ冬虫夏草）の粉末「NRD360」も食品素材部門で銅賞を受賞しました。

当社では、カイコ冬虫夏草の明確なエビデンス取得に向けた機能性研究に加え、脳健康VR測定等の認知症予防啓蒙活動等、社会とのつながりを重視した活動にも取り組んでいます。

今後も包括的な取り組みを継続し、総合的なQOL向上による健康社会への貢献をめざしてまいります。

- ウェルネスフードアワードとはQOL（クオリティーオブライフ）を向上に資する食品および食品素材にフォーカスしたアワードです。最終審査は11/27、展示会「ウェルネスフードジャパン」内で開催され、一次審査を通過した4部門計12商品が以下の基準で評価されました。

1.独自性・新規性・ストーリー性

2.美味しさ・食べやすさ・使いやすさ

3.ウェルネスの根拠

4.安全性・持続的な健康効果

審査の結果、各部門の金・銀・銅賞及び、全12商品の中での最優秀賞が決定されました。当社からは研究員より『快脳冬虫夏草』と『NRD360』について、機能性研究と開発背景を中心にプレゼンテーションを行いました。

- 受賞商品「快脳冬虫夏草」「NRD360」について『快脳冬虫夏草』は、カイコ蛹で生育した純国産の「カイコ冬虫夏草（キノコ）」を原料とする機能性表示食品です。機能性関与成分「ナトリード」を含み、認知機能維持をサポートします。『NRD360』は、「カイコ冬虫夏草」の粉末で、機能性関与成分である「ナトリード」を規格化しています。

快脳冬虫夏草

受賞後の様子

受賞商品「NRD360」

