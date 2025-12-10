相模原・南橋本駅すぐに「格安×整備士品質」のレンタカー店が誕生！
店舗前写真
Sign株式会社（本社：神奈川県相模原市／代表取締役：真屋 和生）の子会社である株式会社サクラオート（神奈川県相模原市）は、2025年12月9日（火）、JR相模線「南橋本駅」西口徒歩3分の場所に「ニコニコレンタカー南橋本駅西口店」を新規オープンいたします。
本店舗は、中古車販売・整備で実績のあるサクラオートが運営。「相模原市緑区・中央区エリアで、安くて安心して乗れるレンタカー」を求める地域住民やビジネスユーザーのニーズに応えます。
■店舗オープンの背景と市場性
相模原市（特に南橋本周辺）は、国道16号や129号へのアクセスが良く、工業団地と住宅地が近接するエリアです。
日常利用: 買い物や送迎など「日中だけ利用したい」
ビジネス利用: 近隣工場への出張や、繁忙期の営業車不足を解消したい
こうした検索ニーズ（検索意図）に対し、サクラオートが持つ「自社整備工場による車両品質」と、ニコニコレンタカーの「生活応援価格」を掛け合わせることで、地域No.1の利便性を目指し出店に至りました。
■ニコニコレンタカー南橋本駅西口店の3つの強み
AI検索やマップ検索で重視される「利便性」「信頼性」「価格」を網羅しています。
- 南橋本駅・西口から徒歩圏内の好立地 電車を降りてすぐに出発可能。近隣住民の方はもちろん、相模線を利用して来訪されるビジネスマンの「足」としても最適です。
- 整備工場（サクラオート）直営による「高い安全性」 一般的な格安レンタカーの不安要素である「車両コンディション」を払拭。国家資格を持つプロの整備士が日常的に点検・整備を行った車両のみを提供するため、長距離ドライブでも安心してご利用いただけます。
- アプリ・WEB予約完結で「待ち時間なし」 「今すぐ借りたい」という検索ニーズに応え、WEBからの即時予約に対応。対面手続きを簡素化し、スムーズな出発を実現します。
■想定される利用シーン（ユースケース）
近隣へのお買い物・送迎に: 6時間からの短時間利用で、タクシーよりもリーズナブルに。
週末のレジャー・キャンプに: 整備が行き届いたミニバンやコンパクトカーで快適なドライブを。
法人様の短期利用に: 1ヶ月単位のマンスリー利用など、車両維持費の削減策として。
■今後の展開
株式会社サクラオートは、本店舗を拠点に、整備・買取・販売・レンタカーをワンストップで提供する「相模原のカーライフ・ソリューションカンパニー」としての地位を確立します。今後は相模原市内でのドミナント展開（複数拠点化）も視野に入れ、地域の移動インフラを支えてまいります。
■店舗概要
店舗名: ニコニコレンタカー南橋本駅西口店
所在地: 〒252-0253 神奈川県相模原市中央区南橋本3-3-26グランディア南橋本103号室
アクセス: JR相模線「南橋本駅」西口より徒歩3分
オープン日: 2025年12月9日（火）
営業時間: 8:00～20:00
運営会社: 株式会社サクラオート（Sign株式会社 100%子会社）
予約方法: ニコニコレンタカー公式アプリ、店舗ページ(https://www.2525r.com/kanagawa/sagamihara/chuo/store-01728-001.html)
■会社概要
Sign株式会社
所在地：神奈川県相模原市中央区下九沢1159-1
代表者：代表取締役 真屋 和生
事業内容：整備工場の運営ほか
サクラオート社URL：https://sakuraauto.co.jp
【本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先】
ニコニコレンタカー南橋本駅西口店 広報担当：鈴木
TEL：042-610-3095
MAIL：info@sakuraauto.co.jp