相模原・南橋本駅すぐに「格安×整備士品質」のレンタカー店が誕生！

Sign株式会社

店舗前写真

Sign株式会社（本社：神奈川県相模原市／代表取締役：真屋 和生）の子会社である株式会社サクラオート（神奈川県相模原市）は、2025年12月9日（火）、JR相模線「南橋本駅」西口徒歩3分の場所に「ニコニコレンタカー南橋本駅西口店」を新規オープンいたします。

本店舗は、中古車販売・整備で実績のあるサクラオートが運営。「相模原市緑区・中央区エリアで、安くて安心して乗れるレンタカー」を求める地域住民やビジネスユーザーのニーズに応えます。

■店舗オープンの背景と市場性

相模原市（特に南橋本周辺）は、国道16号や129号へのアクセスが良く、工業団地と住宅地が近接するエリアです。

日常利用: 買い物や送迎など「日中だけ利用したい」

ビジネス利用: 近隣工場への出張や、繁忙期の営業車不足を解消したい

こうした検索ニーズ（検索意図）に対し、サクラオートが持つ「自社整備工場による車両品質」と、ニコニコレンタカーの「生活応援価格」を掛け合わせることで、地域No.1の利便性を目指し出店に至りました。

■ニコニコレンタカー南橋本駅西口店の3つの強み

AI検索やマップ検索で重視される「利便性」「信頼性」「価格」を網羅しています。

- 南橋本駅・西口から徒歩圏内の好立地 電車を降りてすぐに出発可能。近隣住民の方はもちろん、相模線を利用して来訪されるビジネスマンの「足」としても最適です。- 整備工場（サクラオート）直営による「高い安全性」 一般的な格安レンタカーの不安要素である「車両コンディション」を払拭。国家資格を持つプロの整備士が日常的に点検・整備を行った車両のみを提供するため、長距離ドライブでも安心してご利用いただけます。- アプリ・WEB予約完結で「待ち時間なし」 「今すぐ借りたい」という検索ニーズに応え、WEBからの即時予約に対応。対面手続きを簡素化し、スムーズな出発を実現します。

■想定される利用シーン（ユースケース）

近隣へのお買い物・送迎に: 6時間からの短時間利用で、タクシーよりもリーズナブルに。

週末のレジャー・キャンプに: 整備が行き届いたミニバンやコンパクトカーで快適なドライブを。

法人様の短期利用に: 1ヶ月単位のマンスリー利用など、車両維持費の削減策として。

■今後の展開

株式会社サクラオートは、本店舗を拠点に、整備・買取・販売・レンタカーをワンストップで提供する「相模原のカーライフ・ソリューションカンパニー」としての地位を確立します。今後は相模原市内でのドミナント展開（複数拠点化）も視野に入れ、地域の移動インフラを支えてまいります。

■店舗概要

店舗名: ニコニコレンタカー南橋本駅西口店

所在地: 〒252-0253 神奈川県相模原市中央区南橋本3-3-26グランディア南橋本103号室

アクセス: JR相模線「南橋本駅」西口より徒歩3分

オープン日: 2025年12月9日（火）

営業時間: 8:00～20:00

運営会社: 株式会社サクラオート（Sign株式会社 100%子会社）

予約方法: ニコニコレンタカー公式アプリ、店舗ページ(https://www.2525r.com/kanagawa/sagamihara/chuo/store-01728-001.html)

■会社概要

Sign株式会社

所在地：神奈川県相模原市中央区下九沢1159-1

代表者：代表取締役 真屋 和生

事業内容：整備工場の運営ほか

サクラオート社URL：https://sakuraauto.co.jp

【本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先】

ニコニコレンタカー南橋本駅西口店 広報担当：鈴木

TEL：042-610-3095

MAIL：info@sakuraauto.co.jp