音クイズやVR体験で酪農を五感で学ぶ！？「ファミマこども食堂」にてJA全農とコラボレーションイベントを開催！！ ～冬休みの生乳消費拡大を応援～

株式会社ファミリーマート

株式会社ファミリーマート（本社：東京都港区、代表取締役社長：細見研介）は、全国のファミリーマート店舗で開催している「ファミマこども食堂」において、全国農業協同組合連合会（本所：東京都千代田区、代表理事理事長：桑田義文、以下「JA全農」）とのコラボレーションイベントを2025年12月8日（月）にファミリーマート田端一丁目店（東京都北区）にて開催いたしました。

本イベントは、農林水産省と一般社団法人Jミルクが立ち上げた官民共同プロジェクトである「牛乳でスマイルプロジェクト」に賛同し、学校給食が休みになることで生乳の消費が落ち込む冬休み期間にあわせ、こどもたちに酪農について楽しく学んでいただき、生乳の消費拡大につながることを目的としています。このコラボレーションイベントは2026年1月末まで、全国の開催希望店舗にて順次実施してまいります。

■VRゴーグルで牧場の様子を体験！

VRゴーグルを装着して、360度見渡せる臨場感あふれる映像を通じ、牛の乳しぼりや牛舎の糞の掃除などをゲーム形式で体験していただき、酪農について楽しみながら学んでいただきました。ゲームの成果に応じて金銀銅のメダルが進呈され、結果に一喜一憂する姿が見受けられました。親御さまにはおこさまが見ている映像がわかるよう、モニターで一緒に体感いただきました。

■牧場の音を聞いて酪農を学ぶ！

音クイズでは、牧場の一日を紙芝居で学びながら音を聞き、何の音かを当てるクイズ形式で実施しました。クイズには子牛の鳴き声や牛が餌を食べる音、トラクターやミルカーなど、多様な音が用意され、こどもたちも一生懸命考えながら参加してくれました。

その他、ファミリーマートスタッフによるレジ体験や商品陳列体験も実施し、食事では何の体験が楽しかったなど会話をはずませていました。

最後には、参加されたこどもたちとご家族の皆さまに、「ファミマの牛乳 500ml」がお土産として贈られました。

●参加した方の声

・小学2年生の娘と体験しました。参加する前からレジ打ち体験を楽しみにしていて、とっても嬉しかったようです。大きな冷蔵庫も、ペットボトルの隙間から顔をだして楽しそうでした。牧場の音当てクイズも楽しんで、美味しいご飯もいただけて大満足です。何より一番の思い出はVR体験で、家でVRの機械を買って！と言われました。楽しい時間をありがとうございました。

・普段利用しているお店で商業体験ができてとても素敵な思い出になりました。農家の体験もして、牛乳が出来るまでも学ぶことができました。みんなで食べる食事もおいしかったです。ありがとうございました。

・こども達が楽しんでくれたのが何より良かったです。レジ打ち、品出し、牧場の音クイズ、VRと、他ではできない良い体験ができました。2時間と長丁場ではありましたが、会の進行がスムーズで、ストレスなく楽しめました。ご準備いただいた皆様ありがとうございました。

＜開催概要＞

（1）実施日時

2025年12月8日（月）16:30～18:30

（2）参加者

ファミリーマート店舗近隣にお住まいのおこさま（小学生まで）とそのご家族

（3）開催場所

ファミリーマート田端一丁目店（東京都北区）

（4）開催内容

オリエンテーション（自己紹介など）

１.ファミマこども食堂

こどもたちによる店舗でのお仕事体験（レジ打ち体験、商品陳列体験）

一緒にお食事会（おむすび、ファミチキ、サンドイッチ、プリン、牛乳など）

２.JA全農による牧場VR体験、牧場音クイズ

・牧場のＶＲ体験（牧場の様子をVRを使ってオンラインで体験）

・牧場の音クイズ（牧場に流れる音を聞いて、何をしているのか当てる)

＜ご参考＞

「牛乳でスマイルプロジェクト」とは、農林水産省と一般社団法人Jミルクが2022年6月に立ち上げた、牛乳・乳製品の消費拡大を目的とする官民共同のプロジェクトです。酪農・乳業関係者だけでなく、様々な企業・団体・自治体が共通のロゴマークのもとで協力し、国民の健康的な食生活への貢献や酪農の振興を目指しています。

ファミリーマートは、「あなたと、コンビに、ファミリーマート」のもと、地域に寄り添い、

お客さま一人ひとりと家族のようにつながりながら、便利の先にある、なくてはならない場所を目指してまいります。

以上