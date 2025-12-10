【12/16製造業向けオンラインカンファレンス】生産性向上と人材定着を両立！製造業の働き方改革2.0 ― 現場のリアル事例9選を公開

株式会社グロップ詳細を見る :https://clabel.jp/kyousou/seminar/11/?prvcode=6d253175-ca6f-4538-a99d-abbd3c3f77f0

製造現場の競争力強化に貢献するため、オンラインカンファレンス「製造業の働き方改革2.0 ― 生産性向上と人材定着の両立に挑む現場のリアル事例9選」に株式会社グロップ（本社：岡山県岡山市中区、代表取締役社長：原田 竜一郎）が登壇いたします。

人手不足が深刻化し、現場力の維持と生産性の確保がこれまで以上に求められる製造業において、「働き方改革」は単なる制度改正にとどまらず、経営戦略の柱になりつつあります。 本カンファレンスでは、ご協賛各社のソリューションを通じて生産性向上と人材定着の両立を実現した企業の実践事例をご紹介します。



“現場の負荷軽減”、“離職率の低下”、“デジタルツールの浸透”など、実際に成果が出たアプローチや、導入プロセスのリアル、乗り越えた課題などを現場目線でお届けします。

「働きやすい現場づくり」を通じて競争力を高めたい製造業の皆さま、ぜひご参加ください。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/141948/table/58_1_95b480c23739ce36de9b3b73f695cc07.jpg?v=202512101127 ]

※イベントの内容は変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

★株式会社グロップ登壇者

株式会社グロップ

HS&BPO事業本部 営業戦略室

木須 健仁

上場企業の法人営業部にて、社内インフラの構築を中心としたセールスを担当。責任者として新拠点の立ち上げなども経験した後、2011年に人材業界へ転職。2014年には現職となる株式会社グロップへ入社し、人材領域全般（派遣、人材紹介など）を担当。その後、エリア責任者としてサテライトオフィスの立ち上げを経て、新部署となるソリューション推進課を創設。アウトソーシングやBPOサービスを中心に、クライアントの「インハウス化に向けたコンサルティング」や「ノンコア業務の切り出しによるアウトソーシング」を提供している。

★会社概要

社名：株式会社グロップ

本社所在地：岡山県岡山市中区さい70-3

（登記上本社）岡山県岡山市中区さい東町 2-2-5

代表取締役社長：原田 竜一郎（はらだ りゅういちろう）

事業内容：各種アウトソーシング、人材派遣事業、人材紹介事業、テレマーケティング事業、発送サービス、事務サービス 他

設立：1975 年 10 月 13 日

企業HP：https://www.grop.co.jp/

★本件に関するお問い合わせ先

株式会社グロップデジタルセールス 広報担当

e-mail：digital-sales@grop.co.jp