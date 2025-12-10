日本の伝統美を取り入れた「ジャポネスク」コレクションで新年の食卓をモダンに演出。

ル・クルーゼ ジャポン株式会社

日本の伝統色を取り入れた伝統美とモダンなフォルムが融合した「ジャポネスク」は、新年を迎える食卓をスタイリッシュに、上質に演出するのにふさわしいコレクションです。

食卓の主役となる鋳物ホーローウェア「ココット・エブリィ」は十分な深さで炊飯や煮物に最適。お正月に欠かせない黒豆やお赤飯などハレの日のレシピにも活躍します。「アガベ（鉄紺）」の深みのある色と上品な光沢が、新しい年を迎える食卓に凛とした美しさを添えます。軽量で扱いやすく、熱伝導に優れた「EOS キャセロール」と「EOS ソースパン」は、おせち料理の下ごしらえや煮込みに重宝します。

シグニチャー ココット・ロンド （ライトゴールドツマミ）ココット・エブリィ 20（ライトゴールドツマミ）EOS キャセロール 20cm（ライトゴールドツマミ）EOS ソースパン 16cm （ゴールドツマミ）

ストーンウェアには、日本の伝統色「アガベ（鉄紺）」「ホワイトラスター（月白）」「ガーネット（深蘇芳）」を取り入れた4シェイプの器と、富士山や鯛をかたどった豆皿セット「ラッキーモチーフミニ・ディッシュ」をラインアップ。さらに、取り皿として活躍する「メッシュ・スクエア ミニプレート（4枚入り）」と、富士山と鯛をモチーフにした箸置きセット「チョップスティックレスト」ペアセットが新登場。ハレの日の食卓を彩るだけではなく、贈り物としても喜ばれるアイテムです。

お祝いの食卓を彩る、豆皿サイズの「スクエアプレート」

フランスと日本の文化の融合をシンプルな編み目模様で表現した「メッシュ」シリーズから、「ジャポネスク」コレクションに合わせて、「メッシュ・スクエア ミニプレート」４色セット（アガベ、タイム、コットン、ガーネット）が登場。取り皿や調味料皿、デザート皿として活躍する、汎用性が高いサイズのプレートです。

ハレの日を華やかに演出する縁起物モチーフの「箸置きセット」

富士山や鯛といった縁起物をモチーフにした箸置きは、おもてなしのシーンを華やかに盛り立てます。

お正月やハレの日の食卓はもちろん、ギフトにもおすすめです。

■製品紹介

メッシュ・スクエア ミニプレート（４枚入り）

カラー：タイム、アガベ、コットン、ガーネット

\7,260（税込）

シンプルな編み目模様でフランスと日本の文化の融合を表現した「メッシュ」シリーズから、豆皿サイズのスクエアプレートが４枚セットで登場。取り皿やしょうゆ皿はもちろん、デザート皿としても使える万能サイズです。

サイズ：縦 10cm / 横10cm / 高さ1cm

サイズ：縦 6cm / 横4cm / 高さ1cmラッキーモチーフ チョップスティック レスト フジ

カラー：パウダーシャンブレー、パウダーマロニエ

\3,025（税込）

富士山をかたどった末広がりのフォルムと、優しい色合いがかわいらしい箸置きのセット。和の雰囲気でまとめたテーブルコーディネートにぴったりです。

ラッキーモチーフ チョップスティック レスト タイ

カラー：ホワイト、チェリーレッド

\3,025（税込）

コロンとしたフォルムがかわいらしい、鯛の縁起物をモチーフにした箸置きのセット。お正月やハレの日の食卓はもちろん、ギフトにも最適です。

サイズ：縦 6cm / 横4cm / 高さ1cm

詳細を見る :https://www.lecreuset.co.jp/lp/jp-japonesque.html

■発売日

2025年12月10日(水)

■取扱店舗

ル・クルーゼ ショップ、全国のお取り扱い百貨店・専門店、公式オンラインショップ、その他オンラインショップ（楽天、Yahoo!ショッピング、Amazon、三越伊勢丹オンラインストア、ZOZOTOWNなど）

ショップリスト :https://www.lecreuset.co.jp/stores

■ル・クルーゼ ジャポンについて

ル・クルーゼは色鮮やかな調理器具を製造したキッチンウェアブランドの先駆者であり、2025年で創業100年を迎えました。最高級の品質とデザイン性に富んだ製品でライフスタイルに彩りを添え、世代を越え愛され続けています。伝統や卓越した技術、上質な素材でつくるル・クルーゼの製品とその世界観で、料理を愛し食を愉しむすべての人たちと喜びやかけがえのない時間を共有いたします。

ル・クルーゼ公式サイト :https://www.lecreuset.co.jp/

ル・クルーゼ公式インスタグラム :https://www.instagram.com/lecreusetjapon/

