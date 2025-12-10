滋賀・琵琶湖のグランピング施設「AFUMI KITAKOMATSU」12月より冬季限定イベント開催

株式会社ブッキングリゾート

滋賀・琵琶湖エリアで人気のグランピング施設 「AFUMI KITAKOMATSU」 は、2025年12月1日より冬季限定イベントを開始いたします。季節限定のゆず風呂、クリスマスイベント、ご家族で楽しめるビンゴ大会など、冬の琵琶湖グランピング時間をさらに魅力的にするコンテンツを多数ご用意しています。

さらに今回、琵琶湖を望む プライベートガーデン付きレイクビュードームに“屋外プロジェクター”を新設。滋賀でのグランピング体験がより没入感のあるものへ進化します。

■ 滋賀・琵琶湖グランピングを満喫できる冬季限定ゆず風呂（12月～）

滋賀の冬を感じられる人気企画として、露天風呂付きドーム宿泊者限定で「ゆず風呂」を実施します。

・期間：2025年12月～ゆずが無くなり次第（2月末頃予定）

・楽しみ方：琵琶湖の冬景色と香り豊かなゆず湯が心身をあたためます。

■ 琵琶湖のグランピングで楽しむクリスマスイベント（12月6日～25日）

滋賀の冬旅を盛り上げるクリスマスイベントを開催。館内をクリスマス装飾で彩り、特別な時間を演出します。

全員に お菓子ブーツ または スパークリングワイン を贈呈

サンタクロースが不定期登場

琵琶湖の夜景とともに楽しむホリデー体験を提供いたします。

■ 滋賀グランピングで“初開催”となる「ビンゴ大会」

当施設では今回初の取り組みとして、ビンゴ大会を新規開催いたします。

滋賀・琵琶湖エリアでのグランピング滞在中に楽しめるレクリエーションとして企画したもので、ファミリー層・カップル・グループ旅行の需要拡大を目的としています。

【開催日程】

・12月の土曜日

・12月24日・25日

・2025年12月27日～2026年1月3日

また、好評の場合は2026年以降も継続開催を予定しており、

・毎週土曜日

・祝前日

・2026年3月14日～4月5日の春季期間

にも実施する計画です。

宿泊者限定イベントとして実施することで、琵琶湖畔でのグランピング滞在に付加価値を提供し、冬季の体験価値向上とUGC（利用者投稿）創出を目指します。

■ 琵琶湖グランピングを進化させる新設備：レイクビュードームに屋外プロジェクター導入

琵琶湖を望む人気客室「プライベートガーデン付きレイクビュードーム」に、

屋外で映像鑑賞ができる“プロジェクター設備”を新導入。

・ガーデンで映画鑑賞

・お子さまとの写真スライドショー

・特別な日のサプライズ演出

など、滋賀ならではの自然の中で“映像を楽しむグランピング体験”が可能に。

琵琶湖の夜風を感じながら映像を楽しむ、新しいアウトドアラグジュアリーを提供します。

■ 施設概要「AFUMI KITAKOMATSU」について（滋賀・琵琶湖エリア）

施設名：AFUMI KITAKOMATSU

所在地：滋賀県大津市北小松

特徴：琵琶湖レイクビューのお部屋／プライベートガーデン／サウナ／露天風呂ドーム／ペット可客室

アクセス：京都市内から約40分、滋賀県内各地から好アクセス

滋賀・琵琶湖で“自然も快適さも楽しめるグランピング”として高い支持をいただいています。

■ Resort Glamping.com（リゾートグランピングドットコム）

リゾートグランピングドットコムは、全国のグランピング施設・リゾートヴィラに特化した予約サイトです。これまで主流であった旅館・ホテルでの宿泊とは異なる新たな体験型宿泊施設として認知されたグランピング。全国でも続々と開業が続いており、一定の基準を満たした評価の高いグランピング施設が予約可能です。

公式サイト：https://www.resort-glamping.com

【運営会社概要】

株式会社ブッキングリゾート

代表者：坂根正生

所在地：大阪市北区梅田2-6-20 パシフィックマークス西梅田15階

設立：2013年5月27日

資本金：1億円

事業内容：グランピング・リゾートヴィラ予約サイト「リゾートグランピングドットコム」、

ペットと泊まれる宿予約サイト「いぬやど」の運営

公式サイト：https://www.booking-resort.jp

お問合せ先：info@booking-resort.jp