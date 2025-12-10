日本生命の社内起業から生まれた「ちょこいく」、昭和女子大学で次世代を担う学生と討議

ミッドナイトブレックファスト株式会社

Nissay MIRAIQA株式会社（社長：関正之、以下「当社」）が提供する「ちょこいく」のCo-Founderである田中紗代と青木彩が、昭和女子大学グローバルビジネス学部にて「日本の女性政策」をテーマに登壇いたしました。

当講義では、「社内起業」をテーマに女性の働き方やキャリア構築について説明し、同大学の学生たちと、女性の働き方や両立支援に対する悩みに関する意見交換を実施しました。

「ちょこいく」のパーパスは「Walk My Own Journey」です。

今回のような機会を通じて、日本の未来を担う学生たちの将来の選択肢を広げ、あらゆる人々にとって「自分が自分らしく歩める社会」の実現に貢献してまいりたいと考えています。

当社は引き続き、「健康寿命延伸」と「地域課題解決」を主要テーマに定め、日本生命グループの一員として、お客様・地域社会の課題に向き合うことで、様々な安心の提供を目指してまいります。

＜当社について＞

社名：Nissay MIRAIQA株式会社

代表取締役社長：関 正之

株主：日本生命保険相互会社

所在住所：東京都渋谷区恵比寿4-7-6

ちょこいくHP： https://www.chocoiku.jp/

ちょこいくお問い合わせ先：contact@chocoiku.jp