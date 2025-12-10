「物流の2026年問題」要点と対策をまとめた資料をZAICOが公開-カギを握るのは“在庫管理”

株式会社ZAICO

株式会社ZAICO（本社：山形県米沢市、代表取締役：田村 壽英、以下「当社」）は、迫りつつある「物流の2026年問題」に焦点を当てたホワイトペーパーを公開いたしました。

本資料では、2026年4月に施行される改正「物流効率化法」の要点と企業に求められる具体的な対応に加え、クラウド在庫管理システム「zaico」を活用した業務改善の実践例をまとめています。

https://www.zaico.co.jp/resources/2026problem_for_logistics/(https://www.zaico.co.jp/resources/2026problem_for_logistics/?source-from=prtimes251210)

■ ホワイトペーパー公開の背景と目的

2026年にかけて、物流業界ではドライバーの労働時間規制が本格化し、荷待ち時間の削減や積載効率の向上、業務の省人化など、サプライチェーン全体での抜本的な改善が求められています。

特に現場の大きな課題となっているのが、在庫情報が拠点や担当者ごとに分断されている点です。情報がリアルタイムに共有されないことで、

- 欠品や過剰在庫の発生- ムダな輸送や保管コスト- 突発的な作業負荷増大

といった非効率が連鎖し、物流全体のボトルネックになっています。2026年問題は、輸送の問題に留まらず、在庫管理を含むサプライチェーン全体の課題が一体となって表面化した構造的な問題と言えます。

こうした状況を踏まえ、当社では、現場が直面する課題の可視化から改善事例までをまとめたホワイトペーパーを作成しました。

本資料は、物流部門に限らず、生産管理・購買・経営企画など複数部門で課題解決に取り組む企業に向け、2026年問題をきっかけに業務改善を加速するためのヒントを提供することを目的としています。

■ ホワイトペーパー概要

2025年から段階的に始まった物流効率化の努力義務と、2026年4月に施行される改正「物流効率化法」のポイントを整理し、「物流の2026年問題」が企業のサプライチェーンに与える影響と効果的な対策をわかりやすく解説しています。

物流効率化の取り組みを進めるうえで重要になるのが、物流の上流にある「在庫管理」の最適化です。輸配送の効率は、そもそもの在庫配置や在庫精度、データ連携の状態によって大きく左右されるため、在庫管理の非効率が物流全体のボトルネックになりやすいという構造的な課題があります。

本資料では、こうした現場課題を整理するとともに、クラウド在庫管理システム「zaico」を活用した改善アプローチや導入メリット、実際の活用事例までをまとめています。

資料概要- 物流の2026年問題とは- すべての荷主・物流事業者に課される「努力義務」- 一定規模以上の「特定事業者」に課される義務- 2026年問題が物流業界に与える影響と対策- 「zaico」を活用した業務効率化事例閲覧方法

本資料は、クラウド在庫管理システム「zaico」の公式ホームページより無料でダウンロードいただけます。

URL: https://www.zaico.co.jp/resources/2026problem_for_logistics/(https://www.zaico.co.jp/resources/2026problem_for_logistics/?source-from=prtimes251210)

■クラウド在庫管理システム「zaico」とは

zaicoは、いつ、誰が、どこにいてもリアルタイムな在庫状況を確認できる、クラウド型の在庫管理システム。コードスキャンやアラート機能を搭載し、欠品や過剰在庫の防止、入出庫の精度向上、棚卸の効率化などをサポート、在庫管理の省人化・自動化を実現します。

まずはお試しでご利用いただけるよう、無料トライアルもご用意しています。

製造や小売卸、医療など幅広い業界で導入いただき、直感的な操作性と柔軟なカスタマイズ性を高く評価いただいております。累計登録社数は18万社を突破、継続利用率は92％以上（※1）。

（※1）2025年5月時点のzaico累計登録社実績より



お知らせページはこちら：https://www.zaico.co.jp/2025/12/10/release_2026problem_for_logistics/(https://www.zaico.co.jp/2025/12/10/release_2026problem_for_logistics/?source-from=prtimes251210)

●株式会社ZAICOについて

代表の実家が山形で営む倉庫業の課題解決をきっかけに創業。「モノの情報を、集め、整え、提供することで、社会の効率を良くする」というビジョンを掲げ、現場のニーズに寄り添うクラウド在庫管理システム「zaico」を開発・提供しています。

日本政策金融公庫などから累計6億円におよぶ資金調達を実施し、「在庫管理をする人」が必要なくなる未来を実現するために、AIやOCR技術を用いて在庫管理の省人化・自動化に取り組んでいます。



【会社概要】

設立：2016年10月18日

代表取締役：田村 壽英

事業概要：クラウド在庫管理システム「zaico」等の開発および販売

URL：https://www.zaico.co.jp/(https://www.zaico.co.jp/?source-from=prtimes251210)

本社所在地：山形県米沢市大字花沢３３１番地