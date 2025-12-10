【長野県塩尻市・朝日村】信州健康ランドがあさひプライムスキー場と提携。初心者に優しい雪山デビューを提案│リフト券付き宿泊プランを販売開始

株式会社 クア・アンド・ホテルお風呂・サウナの癒し×初心者向けのコース・充実したレッスン

株式会社クア・アンド・ホテル（所在地：山梨県甲府市、代表取締役：田中翔）が運営する「クア・アンド・ホテル 信州健康ランド」（通称：しんけん）は、「あさひプライムスキー場」（長野県朝日村）と提携し、リフト代と宿泊代を合わせて9,250円から利用できる特別プランを提供します。 緩やかな初級コースや充実したレッスンが揃う同スキー場に、信州健康ランドならではのお風呂・サウナ・多彩な館内施設を組み合わせることで、初めてでも挑戦しやすく、「また滑りたい」と思える体験を届けます。 初めてスキー・スノボを体験する方や子どもたちが継続して楽しめる機会を創出し、スキー・スノボ人口減少の抑制にも貢献していきます。

■スキー・スノボの継続につながりにくい4つの要素

初心者やファミリーが雪山デビューする際、多くの方が1回目で挫折してしまいます。良くあるパターンとして以下のような項目が挙げられます。

1．帰る頃には寒さと疲れで体の芯まで冷え切り、辛いだけの思い出になってしまう

2．初心者コースのつもりで入ったのに、思ったより急で距離も長く、グループからもはぐれてしまい一人で何とか滑り下りることになってしまう

3．早朝から長時間の運転と慣れない雪道で、到着しただけで疲れ切ってしまう

4．午前中に何度も転んでやる気がなくなり、午後は食堂で一人時間をつぶすだけになってしまう

こうした要素は、初心者がスキー・スノボを継続しにくいきっかけになります。そこで信州健康ランドとあさひプライムスキー場は、初めてのスキー・スノボでも安心して楽しめる環境を提供します。

■スキー・スノボ後のお風呂とサウナで体を癒す

スキー・スノボ後の冷えた体を温め、疲労を癒すことができるお風呂やサウナは、初心者やファミリーにとって安心感を高める要素となります。信州健康ランドには、露天風呂や全身浴風呂など20種類のお風呂に加え、温度や湿度の異なる4種類のサウナを備えています。

■雪山デビューに最適な環境のスキー場

セルフロウリュのシンケンSAUNA（男性浴室）露天風呂（女性浴室）

あさひプライムスキー場は、初心者やファミリーでも利用しやすい環境を備えた、長野県内でも雪山デビューに適したスキー場です。緩やかな初級コースを中心に構成されており、初めてスキー・スノボに挑戦する方でも滑走しやすいレイアウトとなっています。適度なゲレンデ規模により家族やグループでの合流が容易なほか、基本動作から学べるレッスンや手ぶらで利用できるレンタルサービスも充実しています。また、未就学児が安心して楽しめるそり遊び専用のキッズスペースも設けられています。

■アクセス良好で運転も安心

雪山デビューに優しい初級コース和やかなレッスン風景

あさひプライムスキー場は、初心者やファミリーが安心して訪れやすい立地にあります。最寄りの塩尻北ICおよび信州健康ランドが所在する塩尻市街地からのアクセスが良く、山道区間も短いため、安心して向かうことができます。※スタッドレスやチェーンなど雪道対応は必要

■スキー・スノボ以外の楽しみが充実した健康ランド

スキー・スノボ以外の選択肢があることは、初心者やファミリーにとって体験全体の安心感や満足度を高める要素となります。信州健康ランドでは滑走前後に充実した時間を過ごせるように、マンガコーナー、カラオケ、卓球など、多彩な館内施設を取り揃えています。

■リフト券付き宿泊プランの販売

インターネット・マンガコーナーカラオケは全7室卓球台は2台設置

あさひプライムスキー場との提携により、宿泊とリフト1日券がセットになったお得なリフト券付き宿泊プランの販売を開始します。滑走後に追加料金なしで信州健康ランドへ再入館し、お風呂やサウナを利用できる点も大きな魅力です。



プラン内容

・信州健康ランド宿泊料金＋あさひプライムスキー場リフト1日券のセット販売

・リフト券はチェックイン日またはチェックアウト日のいずれかに使用可能

・チェックアウト日に利用した場合は追加料金なしで信州健康ランドへ再入館できる特典付

プラン料金 ※宿泊代＋リフト1日券を含む

・1名／2名利用・・・9,800円～/人

・3名利用・・・9,250円～/人

※子ども(3歳以上小学生以下) 中学生・高校生・シニア(60歳以上)は料金が異なります。詳しくは信州健康ランドHPをご確認ください。



プラン宿泊期間

2025年12月20日(土)～2026年3月8日(日)

※天候によるスキー場営業見合わせで前後します。

※3月はスキー場の営業日が土日のみとなるため、対象外の日があります。詳しくは信州健康ランド公式ホームページをご確認ください。

予約方法

信州健康ランド公式ホームページ https://x.gd/0LpuX

信州健康ランドについて

信州健康ランドは、1995年7月3日に長野県塩尻市で開業した24時間営業の温浴宿泊施設です。北アルプスを一望できる絶景が楽しめるほか、20種類以上の大浴場や露天風呂、塩サウナ・セルフロウリュサウナを完備し、リラクゼーション施設も充実しています。客室は全246室を備え、和室・洋室・別邸から選べる宿泊プランをご用意。和洋中の多彩な食事とともに、ビジネスから家族旅行まで幅広い層に対応する特別な空間を提供しています。

信州健康ランド公式サイト https://www.kur-hotel.co.jp/shinsyu/

株式会社クア・アンド・ホテルについて

クア・アンド・ホテルは、1989年に山梨県石和町（現在の笛吹市）にビジネスホテルと健康ランドを併設した「石和健康ランド」を開業し、1995年の「信州健康ランド」（塩尻市）、2002年の「駿河健康ランド」（静岡市清水区）へと順調に成長を遂げてきました。

この歩みは、私たちが目指す理想の姿――「お客様・仲間（社員）・地域社会・そして自然環境からも愛される会社」であり続けることに支えられています。

これからも、訪れるすべての方に「喜び」と「安心」をお届けする唯一無二の存在として、地域に貢献しながら歩み続けます。

【会社概要】

社名：株式会社クア・アンド・ホテル

本社所在地：山梨県甲府市丸の内2-21-1

代表取締役：田中 翔

事業内容： 健康ランド及びホテルの経営

設立： 1979年10月

クア・アンド・ホテル公式サイト：https://www.kur-hotel.co.jp/