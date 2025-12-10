オトナ女子向け恋愛小説「ベリーズ文庫」「ベリーズ文庫with」新刊は12月10日(水) 全国書店にて発売開始！

スターツ出版株式会社

小説投稿サイト「野いちご」「Berry’s Cafe」「ノベマ！」を運営するスターツ出版株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：菊地修一）は、『ベリーズ文庫』『ベリーズ文庫with』の新刊を、2025年12月10日（水）より全国書店にて発売いたします。

■新刊情報 https://www.berrys-cafe.jp/bookstore/berrys/202512

■『Berry’s Cafe』 https://www.berrys-cafe.jp/(https://www.berrys-cafe.jp/)

■『野いちご』 https://www.no-ichigo.jp/(https://www.no-ichigo.jp/)

■『ノベマ！』 https://novema.jp/(https://novema.jp/)

『押しかけ婚のはずが―― 隠れSな御曹司は激愛欲で絡めとる』

著者：若菜モモ、イラストレーター：八千代ハル

価格：836円（本体760円+税10％）、ISBN：978-4-8137-1840-6

【あらすじ】 ホテルで働く柚乃は、海外の上客から第三夫人として求婚され困っていた。憧れのエリート支配人・咲也に相談するつもりが、会社の慰労会で酔いつぶれてしまい…。目覚めたら下着姿で咲也の部屋に！酔った勢いで彼にプロポーズしたことを朧げに思い出すと、「俺と結婚するんだろう？」と迫られ予想外の結婚へ!?職場では紳士な彼が夫婦生活ではドＳに豹変！熱情滾る愛に翻弄されて…。

『俺様CEOは激愛の手を緩めない ～人生どん底のはずが執着愛で囲い娶られました～』

著者：藍里まめ、イラストレーター：炎かりよ

価格：836円（本体760円+税10％）、ISBN：978-4-8137-1842-0

【あらすじ】 婚約者に裏切られた梨乃は、傷心旅行先のニューヨークで出会った冷徹な男・黒見にぶっきらぼうに救われる。帰国後、再就職先でまさかの再会を果たすと、彼はCEOだと判明！さらに「俺の恋人になれ」となぜか交際を申し込まれて!?もう恋愛はしたくないと思う梨乃だったが…。「俺は狙った獲物は逃がさない」――強引なほどの黒見の激愛は、梨乃の頑なな心を甘く溶かしていき…!?

『悪女な私とは婚約破棄してください。なのに、冷徹社長の猛愛からは逃げられない』

著者：一ノ瀬 千景、イラストレーター：氷堂れん

価格：825円（本体750円+税10％）、ISBN：978-4-8137-1843-7

【あらすじ】 元社長令嬢の志桜（しお）は亡き父の悪事のせいで孤立しがち。クールな容姿と口下手な性格も相まって「悪女」と噂されていた。ある日、5年前に婚約してから一度も会っていない政略結婚相手・楓から帰国の知らせが。没落した自分に価値はないと志桜が婚約破棄を申し出ると、「君を手放したくない」と独占欲全開に!?冷徹な男だと思っていたのに深い愛で娶り守られる志桜。やがて心も身体も熱く溶かされ…。

『天敵外科医さま、いいから黙って偽装婚約しましょうか

～愛さないと言った俺様ドクターの激愛が爆発して～【愛され最強ヒロインシリーズ】』

著者：にしのムラサキ、イラストレーター：さんば

価格：825円（本体750円+税10％）、ISBN：978-4-8137-1839-0

【あらすじ】 内科医の志季子が患者として紹介されたのは、病院御曹司で凄腕外科医の宗司（そうじ）だった。ふたりは相性最悪な犬猿の仲！なのに内密な治療のため偽装婚約してほしいと彼の祖父に頼まれる。宗司は断固拒否するも患者を助けたいと強く思う志季子は、「いつまでうだうだ言っているんですか？」と婚約を迫り…。前途多難な同居スタートと思いきや――「さっさと俺に落ちろ」気づけば宗司の激愛に絡めとられて!?

『愛なき凸凹夫婦だったのに、生まじめ妻は御曹司の熱情愛に堕ちる』

著者：緒莉、イラストレーター：和杏樹

価格：814円（本体740円+税10％）、ISBN：978-4-8137-1844-4

【あらすじ】 現実主義で慎ましく生きる陽菜（はるな）は、理想主義のエリート御曹司・俊哉（しゅんや）と出会う。生い立ちも価値観も正反対の2人なのに、俊哉はいきなりプロポーズ！しかもそれは契約結婚の提案で!?「君とならいい夫婦になれる」と理想を語る彼とは逆に、生まじめな陽菜は凸凹な私たちがうまくいくはずないと思っていたが――「俺は君に夢中だ」俊哉の独占愛に火がついて、甘い熱に陽菜は心絆されていき…。

『虐げられ続けた私ですが、怜悧な御曹司と息子に溺愛されてます』

著者：嵯峨野すみか、イラストレーター：茉莉花

価格：825円（本体750円+税10％）、ISBN：978-4-8137-1845-1

【あらすじ】 叔母と従姉妹に虐げられながら老舗旅館で働く真矢。そこに視察で現れたのは、以前勤めていたホテルグループの御曹司・岳だった。状況を察した岳は真矢を救おうと動いてくれる。そんな彼と、ある夜身体を重ねてしまい…。妊娠が発覚するも、岳と従姉妹の結婚話が浮上。ショックで旅館を去った真矢を岳は探し続けていて――「俺が選ぶのは真矢、ただ一人だ」一途な執愛に囲われ、もう抗えなくて…！

『政略妻はもう終わりにするはずが、冷酷外科医は永久溺愛で離さない』

著者：田崎くるみ、イラストレーター：夜咲こん

価格：814円（本体740円+税10％）、ISBN：978-4-8137-1841-3

【あらすじ】 親の勧めで憧れの外科医・隼人と結婚をした繭子。しかし実際の夫婦生活では一切愛されない毎日。心が蝕まれ、離婚も考え始める。記念日の食事もキャンセルされて繭子はヤケ酒。その夜、酔った勢いで「触れてほしかった」と隼人に伝えると…。彼は隠していた熱情を露わに!?「ずっと君だけが愛おしい」――息つく暇もなく刻まれる甘い溺愛に、繭子の心はどうしようもなく揺さぶられ…。

◆ベリーズ文庫with

『照れ屋の大崎くんが私を見つめるのは』

著者：きたみまゆ、イラストレーター：ますだみく

価格：858円（本体780円+税10％）、ISBN：978-4-8137-1847-5

【あらすじ】 夫と離婚して地元に戻った真帆。夜道で危険な目に遭いそうなところを助けてくれたのは、6つ下の弟の同級生・海斗だった。体も小さく引っ込み思案だった彼が逞しい警察官になっていてびっくり。しかし、ふたりっきりになると海斗は顔を真っ赤に…!?「あなたを守れる存在になりたい」――ぎこちなくも傍にいてくれる彼。垣間見える男らしさに思わず胸が騒ぎだし…！

◆ベリーズ文庫with

『隣の先輩のせいで婚活どころじゃない』

著者：伊月ジュイ、イラストレーター：さがみしか

価格：869円（本体790円+税10％）、ISBN：978-4-8137-1846-8

【あらすじ】 婚活と仕事に励むアラサーの紬希。ある日、優秀だが毒舌塩対応で苦手な先輩・聖澤と組むことに。「婚活するのはいいけど足を引っ張るなよ」と相変わらず嫌な感じの彼。案の定性格も仕事の仕方も正反対で衝突ばかり！けれど厳しさの裏にある彼の優しさに触れ、紬希は次第に婚活に集中できなくなっていく。そんな時、紬希は聖澤が「恋愛も結婚も興味ない」と断言するとある理由を知ってしまい…!?

【取材申込み・お問合せ】

スターツ出版株式会社 広報 白土 TEL:03-6202-0311 Mail : contact-stp@starts-pub.jp

