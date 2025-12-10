【1月14日(水)19:30～開催】2026年“新年スタート”経営者人脈を広げるGive型コミュニティ｜渋谷ゆいまーる会〈アスティーダサロン × KOBUSHI BEER〉！

KOBUSHI MARKETING合同会社

KOBUSHI MARKETING合同会社（東京都渋谷区、代表：井上裕介）が運営する渋谷道玄坂の『KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR』では、人と人とを繋ぐユニークな取り組みを行い多くのビジネスチャンスを生み出している。そして今回、アスティーダサロンとのコラボで、2026年1月14日(水)19:30～もらうよりもまず「与える」ことを重視するコミュニティ型の交流会を開催すると発表した。

2026年1月14日(水)19:30～招待制！経営者ゆいまーる会

【1月14日(水)19:30~】招待制！経営者ゆいまーる会 byアスティーダサロン

詳細/お申込みは下記URLより

https://peatix.com/event/4702437/view

相互扶助の精神でご縁を資産に変える、特別な経営者交流会

本会は、沖縄の言葉で“相互扶助”を意味する「ゆいまーる」をテーマに、Giveの精神を持つ経営者が集い、営業ではなく「紹介したくなる仲間」と出会える交流会です。変化の激しい時代、事業を一人で伸ばすのは難しいからこそ、“ご縁の資産”を築く場として支持を集めています。信頼できるアスティーダサロンの厳選メンバーが幹事を務め、参加者の多くはリファラルによる紹介で構成。さらに、当日は参加者同士が互いにトスアップし、ご縁を広げる仕掛けも用意されています。新年は人脈づくりと事業戦略を一気に加速させる絶好のタイミング。信頼できる経営者と深くつながりたい方、質の高い出会いを求める方にとって、特別な一夜になるでしょう。

スタッフもマッチングのお手伝いをします！仲の良い経営者に是非お声掛けください！

各所から毎回20-40名の参加があり、新しい経営者仲間に出会えるチャンス。ビジネスだけではなくプライベートでも繋がりが増えることがこの会の魅力で、堅苦しい名刺交換ではなく飲み屋で自然にビジネスチャンスを掴むことができる。

イベント詳細

日時

2026年1月14日(水) 19:30～

会場

KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR

東京都渋谷区道玄坂2-17-2 トップ美奄 2F

03-6679-3642

KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR内観

参加条件

・法人の執行役員以上、士業 (個人事業主NG)

※上場企業は事業部部長以上（予算決済権有り）でご参加可能

・営業系職種NG(保険、MLM、投資不動産、MLM、宗教、スピリチュアル、ブローカー)

参加費

参加費＋クラフトビール&カクテルスペシャル飲み放題＋ガッツリ勝負飯 10,000円(事前決済)

参加費＋クラフトビール&カクテルスペシャル飲み放題＋ガッツリ勝負飯 11,000円(当日支払)

※経営者の役職を持たない方(※士業を除く)は＋1万円となります。

お申し込みページURL

https://peatix.com/event/4702437/view

注意事項

・ビジネスイベントにつき、名刺のご持参をお願いいたします。

・士業および個人事業主、保険、投資不動産、ブローカーなどの営業目的の方、MLM及び宗教、スピリチュアル関連の方の参加は参加NGです。

・参加条件を満たさない場合は入場をお断りする場合があります。その場合、返金は出来ません。事前に主催者か幹事にお問い合わせください。

・一度注文されたチケットは主催者都合によるイベントキャンセルの場合を除き返金は出来ませんので、ご了承の上お申し込みください。

KOBUSHI BEERのラインナップKOBUSHI MARKETINGについて

渋谷発のオリジナルクラフトビール「KOBUSHI BEER」を通じて、人と人とを繋ぐ取り組みをおこなっている。渋谷のマーケターや起業家を集めた4,000人が参加するコミュニティを運営しており年間200本以上のビジネス交流会を主催。また、ウェブIT系やクリエイティブ系の経営者を中心とした10,000人の人脈を使った営業支援メニュー「コミュニティスポンサー」には、成長ベンチャー企業をなど約70社が参加している。

【KOBUSHI MARKETING合同会社】

https://kobushi.marketing/

【KOBUSHI BEER】

https://kobushi.beer/

【イベント・セミナー・交流会】

https://kobushi-beer.peatix.com/

【KOBUSHI MARKETINGの顧客事例】

https://kobushi.marketing/category/interview/

【KOBUSHI BEER 通販サイト】

https://kobushibeer.stores.jp/