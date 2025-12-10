予約殺到で発売前重版！話題の“りんご酢ダイエット”がついに一冊に！
「食べすぎても罪悪感がなくなった」「自然と間食が減った」など、
SNSで注目を集めている“りんご酢ダイエット”。
本書『りんご酢飲むだけで痩せていく』（著：嶋田壱成／監修：平松類）は、
その実践のコツと体験談を、どこよりもわかりやすくまとめた一冊です。
予約殺到につき発売前重版もしました！
最新の研究では、りんご酢に含まれる「酢酸」が
食欲抑制・脂肪蓄積の抑制・血糖値コントロールなどに関与することが報告されています。
さらに、著者の指導で実際に9kgの減量に成功した人や、1か月で3kg減を達成した人も。
【本書の特長】
◆“黄金比率”で失敗しない！ だれでも続けられる新習慣
ダイエットの成功は「飲み方が9割」。
りんご酢：水＝1：10の黄金比率で、
酸味がマイルドになり、毎日無理なく続けられます。
スーパーで買える普通のりんご酢でOK。
お酒や外食を我慢する必要もなく、
「夕食前の1杯」から始めても効果が実感できるシンプルさです。
◆たった7日で体が変わる！ 実践プログラム付き
第3章では、初心者でも迷わない7日間実践プログラムを掲載。
飲み忘れ防止のコツ、停滞期の乗り越え方、胃への刺激が気になる人への対策など、
“失敗しないダイエット”を支える工夫が満載です。
◆超かんたんレシピ2８選で飽きずに続く！
毎日続けるには「おいしい」がいちばん。
第4章では、「ヨーグルト風豆乳ドリンク」「れんこんのりんご酢きんぴら」
「ピリ辛りんご酢香味だれ」など、
りんご酢を使った腸活・美肌・代謝アップレシピを紹介。
目次（要約）
第1章 なぜりんご酢で痩せるのか？
「飲むだけで痩せるなんて本当？」――その疑問に、最新の研究と実例で答えます。
りんご酢が食欲を抑え、脂肪をためにくくするメカニズムをわかりやすく紹介。
実際に7kg減量した人のリアルな体験談も収録。
第2章 りんご酢は飲み方が9割
失敗しないコツは、りんご酢：水＝1：10の“黄金比率”。
スーパーで手に入る酢でOK、計量カップがなくても大丈夫！
飲むタイミングや回数、妊娠中・持病のある方への注意点など、
初心者でも安心して始められるガイドです。
第3章 確実に結果を出す！ ７日間実践プログラム
準備リストから始める“初心者向けダイエット計画”。
７日間で感じる小さな変化のチェックリストや、停滞期の乗り越え方、
胃の負担や酸味対策など、実践中によくある悩みを丁寧にフォロー。
第4章 超かんたん！ おいしいアレンジレシピ2８選
「続ける」ために欠かせない、ドリンク・副菜・たれ・メイン・デザートのレシピ集。
すべて3ステップ以内、忙しい人でもすぐ作れる！
代謝アップ、生姜白湯、無限マリネ、痩せるデザートなど、
おいしく“やせ体質”を育てるアイデアが満載。
第5章 みんなの成功ストーリー！ 感動のビフォーアフター
実際にりんご酢ダイエットに挑戦した5人の体験談を紹介。
「自然と食欲が落ち着いた」「朝スッキリ起きられるようになった」など、
年齢も生活もさまざまな人の“変化の瞬間”を収録。
ダイエット後の人生がどう変わったかまで追った、感動の記録です。
【著者プロフィール】
ダイエット講師として、Instagramフォロワー約23万人(2025年11月現在)。長崎県諫早出身。福岡大学スポーツ科学部健康運動科学科卒。健康運動実践指導者(公益財団法人 健康・体力づくり事業財団における資格取得者)。テレビにも出演。日本屈指の生徒数を誇るダイエット講師として高い評価を得ている。月間1000名ほどにダイエットの常識を覆すオンラインセミナーを開催など、我慢しないで痩せる、そして痩せ続ける方法を日々発信中。
【書誌情報】
『りんご酢飲むだけで痩せていく』
本体価格1400円＋税（定価1540円）
2025年12月10日より順次発売
