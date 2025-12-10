【遊園地むさしの村】2026年はうま年！「ポニーに乗って年賀状写真を撮ろう！」12/13(土)・14(日)開催！

株式会社 むさしの村【ポニーに乗って年賀状写真を撮ろう！】カッコいい写真を撮ろう！

緑の中のファミリーランドむさしの村(所在地：埼玉県加須市、代表取締役社長：榎本和行)は、ふれあい牧場にて、2025年12月13日(土)・14日(日)の2日間に「ポニーに乗って年賀状写真を撮ろう！」を開催いたします。

専用の袴を着用し、出発前に写真撮影を行い、その後ポニー乗馬をお楽しみいただけます。年末の遊園地での特別な思い出作りに、ぜひお楽しみください。

開催日時

≪日程≫2025年12月13日(土)・14日(日)

≪時間≫9:30～11:30(最終受付)

※雨天・強風時は中止です。

※当日は通常のポニー乗馬の営業は13時からです。

料金※ご参加には入園料金が別途必要です。

≪料金≫1回800円

袴貸し出し+出発前写真撮影+ポニー乗馬コース1周(3歳～小学生限定)

※当日現地の券売機にて、専用券をお買い求めください。(当イベントの料金のお支払いは現金のみです。)

※貸出用の袴のサイズは100/110/120のみです。

※袴をご着用いただかない場合にも、金額の変更はございません。

※お写真は保護者の方にお手持ちのカメラでお撮りいただきます。

※ご持参いただいた衣装での乗馬も可能です。(ポニー乗馬中のお子様の安全の確保ができないデザインの衣装はお断りさせていただきます。)

※イベント内容は予告なく変更・中止になる場合がございます。

イベントの流れ

ポニー乗馬付近の券売機にて参加券(1枚800円)をご購入ください。(受付は当日現地のみです。)

→ポニー乗馬付近の貸し出しコーナーにて袴をご着用ください。(貸出用の袴のサイズは100/110/120のみです。お洋服の上からでもご着用いただけます。ご着用いただかない場合やご自身の衣装での乗馬をされるお客様は、直接ポニー乗馬までお越しください。)

→ポニー乗馬にて、受付・乗馬の実施。(出発前にお写真撮影を行い、ポニーのコースを1周まわります。コースを周っている間もお写真撮影は可能です。乗馬中に途中で止まることはできません。お写真は保護者の方にお手持ちのカメラでお撮りいただきます。)

※ご参加には事前のご予約は不要です。受付時間内にポニー乗馬までお越しください。

※イベント内容は予告なく変更・中止になる場合がございます。

【ポニーに乗って年賀状写真を撮ろう】出発前に写真撮影を行います！【ポニーに乗って年賀状写真を撮ろう】貸出用袴デザイン。サイズは100/110/120のみです。

イベントの詳細はこちらからご覧ください。

https://www.musashinomura.co.jp/events/ponyphoto/

緑の中のファミリーランド むさしの村 について

【遊園地】高さ30ｍの大観覧車【園内農園】わくわくファームMAP【ふれあい牧場】ポニー乗馬

未来へつなぐ食と農を事業理念とする、農園とふれあい牧場を併設した遊園地です。半分以上のアトラクションが0歳のお子様からのご利用が可能で、遊園地デビューにもぴったりな未就学児も安心の施設です。

農園では、季節ごとにさまざまな野菜や果物の収穫体験や収穫した野菜を使ったイベントなどを開催しており、食育をお楽しみいただけます。ふれあい牧場では、ポニー乗馬やどうぶつのえさやり体験といった、どうぶつとのふれあいを体験していただけます。未就学児～小学校低学年頃のお子様をメインターゲットとした、遊園地に加えてさまざまな体験を1日でたっぷり楽しめる施設です。

〈所在地〉〒347-0042 埼玉県加須市志多見1700-1

〈電話番号〉0480-61-4126

〈ホームページ〉https://www.musashinomura.co.jp/

〈本リリースに関する報道関係者からのお問い合わせ先〉

株式会社 むさしの村 遊園地事業部 営業サービス課

担当：須黒・町井

受付時間 9：00～17：00

TEL：0480-61-4126

FAX：0480-61-4129

MAIL：web@musashinomura.co.jp