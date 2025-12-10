アレンジしてもそのままでも楽しめる！ドイツ生まれのミニボトルリキュール『Klopfer（クロップファー）』から新フレーバー4種が新発売！
『Klopfer（クロップファー）』新フレーバー4種の販売発売を記念して、
先着50名様に9本セットをプレゼントするキャンペーンを実施！
Klopfer 新フレーバー4種（左からカシス、ブラッドオレンジ、グリーンアップル、マンゴー） ※すべて20ml
昭和貿易株式会社（所在地：大阪市西区、代表取締役社長：末野晶彦）は、ドイツ発のミニボトルリキュール『Klopfer（クロップファー）』より、フルーツの味わいを楽しめる新フレーバー4種〈グリーンアップル／マンゴー／ブラッドオレンジ／カシス〉を発売いたします。
Klopfer(クロップファー）とは
Klopfer は1997年にドイツで誕生したミニボトルリキュールブランドです。
フルーツの味わいを手軽に楽しめる20ml サイズで、「今日は少しだけ飲みたい」「いろんな味を気軽に試したい」というニーズに応えるアイテムとして、ヨーロッパを中心に親しまれています。
カラフルなデザインとポップな世界観で、家庭用・イベント用・SNS投稿など、幅広い楽しみ方ができるのが特徴です。
Klopfer （クロップファー）
【先着50名様限定！プレゼントキャンペーン】新フレーバー4種入り『Klopfer』9本セットをプレゼント！
■ キャンペーン概要
新フレーバー販売を記念しまして、新フレーバー4種を含む『Klopfer（クロップファー）』9本セットを、先着50名様にプレゼントいたします。
※人数に達し次第、予告なく終了とさせていただきます。あらかじめご了承ください。
■ 応募条件
お一人様につき 1回限り とさせていただきます。
■ 応募方法
下記メールアドレス宛に、「クロップファー9本セット希望」 と記載のうえご応募ください。
応募内容を確認後、発送方法などの詳細を追ってご連絡いたします。
【ご応募メールアドレス】：klopfer@showa-boeki.co.jp
【新フレーバー 4 種紹介】
Klopfer（クロップファー）新フレーバー：グリーンアップル
Green Apple/グリーンアップル
・容量：20ml
・アルコール度数：15％
・青リンゴの爽やかな酸味と、すっきりとしたクリアな甘さ。ソーダで割るとアップルキャンディのような風味に。
Klopfer（クロップファー）新フレーバー：カシス
Black Currant/カシス
・容量:20ml
・アルコール度数：15％
・甘酸っぱいベリーの風味。
レモンソーダやグレープジュースと相性抜群で、デザートにも使いやすい一本。
Klopfer（クロップファー）新フレーバー：ブラッドオレンジ
Blood Orange/ブラッドオレンジ
・容量:20ml
・アルコール度数：16％
・コクのある甘さに、柑橘らしいキレのある酸味。トニックウォーター割りで大人っぽい味わいに。
Klopfer（クロップファー）新フレーバー：マンゴー
Mango/マンゴー
・容量:20ml
・アルコール度数：15％
・トロピカルでジューシー。
炭酸水やオレンジジュースで割ると南国カクテルのような濃厚な香りが広がります。
【アレンジも楽しい】
今回の新フレーバーは、キャンディのような甘酸っぱさと15～16％のやさしい飲みやすさが特長で、初心者でも気軽に味わえます。そのままはもちろん、下記のようなアレンジもおすすめです。
・冷やしてショットとして
・炭酸で割るだけの簡単カクテル
・アイスやヨーグルトにかけるデザートアレンジ
20ml の飲みきりサイズで、家でも手軽に“バー気分”を楽しめるミニリキュールです。
【SNS映え・イベントにも活躍】
Klopfer （クロップファー）：見た目もかわいい、小瓶のリキュール
さらにカラフルな見た目はSNS映えも良く、少人数パーティーやイベント演出でも「乾杯アイテム」として活躍します。
・コンカフェでの“乾杯演出”
・コスプレイベントでの小道具
・チェキ・写真撮影の盛りアイテム
など、視覚的な楽しさを演出したい場面でも使いやすいアイテムです。
商品情報
・商品名：Klopfer（クロップファー） 新フレーバー4種
・フレーバー：グリーンアップル／マンゴー／ブラッドオレンジ／カシス
・内容量：20ml
・アルコール度数：15～16％
・発売日：販売：全国のドン・キホーテ（一部店舗を除く）、他順次展開予定
会社概要
昭和貿易株式会社
所在地：大阪市西区江戸堀1 丁目18番27号
代表取締役社長：末野 晶彦
事業内容：酒類・食品の輸入販売
公式サイト：https://www.showa-boeki.jp/
【飲酒に関する注意】
・お酒は20歳になってから
・妊娠・授乳期の飲酒は控えましょう
・飲酒運転は禁止されています