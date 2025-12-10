アレンジしてもそのままでも楽しめる！ドイツ生まれのミニボトルリキュール『Klopfer（クロップファー）』から新フレーバー4種が新発売！

昭和貿易株式会社

『Klopfer（クロップファー）』新フレーバー4種の販売発売を記念して、

先着50名様に9本セットをプレゼントするキャンペーンを実施！

Klopfer 新フレーバー4種（左からカシス、ブラッドオレンジ、グリーンアップル、マンゴー） ※すべて20ml

昭和貿易株式会社（所在地：大阪市西区、代表取締役社長：末野晶彦）は、ドイツ発のミニボトルリキュール『Klopfer（クロップファー）』より、フルーツの味わいを楽しめる新フレーバー4種〈グリーンアップル／マンゴー／ブラッドオレンジ／カシス〉を発売いたします。

Klopfer(クロップファー）とは

Klopfer は1997年にドイツで誕生したミニボトルリキュールブランドです。

フルーツの味わいを手軽に楽しめる20ml サイズで、「今日は少しだけ飲みたい」「いろんな味を気軽に試したい」というニーズに応えるアイテムとして、ヨーロッパを中心に親しまれています。

カラフルなデザインとポップな世界観で、家庭用・イベント用・SNS投稿など、幅広い楽しみ方ができるのが特徴です。

【先着50名様限定！プレゼントキャンペーン】新フレーバー4種入り『Klopfer』9本セットをプレゼント！

Klopfer （クロップファー）

■ キャンペーン概要

新フレーバー販売を記念しまして、新フレーバー4種を含む『Klopfer（クロップファー）』9本セットを、先着50名様にプレゼントいたします。

※人数に達し次第、予告なく終了とさせていただきます。あらかじめご了承ください。

■ 応募条件

お一人様につき 1回限り とさせていただきます。

■ 応募方法

下記メールアドレス宛に、「クロップファー9本セット希望」 と記載のうえご応募ください。

応募内容を確認後、発送方法などの詳細を追ってご連絡いたします。

【ご応募メールアドレス】：klopfer@showa-boeki.co.jp

【新フレーバー 4 種紹介】

Klopfer（クロップファー）新フレーバー：グリーンアップルGreen Apple/グリーンアップル

・容量：20ml

・アルコール度数：15％

・青リンゴの爽やかな酸味と、すっきりとしたクリアな甘さ。ソーダで割るとアップルキャンディのような風味に。

Klopfer（クロップファー）新フレーバー：カシスBlack Currant/カシス

・容量:20ml

・アルコール度数：15％

・甘酸っぱいベリーの風味。

レモンソーダやグレープジュースと相性抜群で、デザートにも使いやすい一本。

Klopfer（クロップファー）新フレーバー：ブラッドオレンジBlood Orange/ブラッドオレンジ

・容量:20ml

・アルコール度数：16％

・コクのある甘さに、柑橘らしいキレのある酸味。トニックウォーター割りで大人っぽい味わいに。

Klopfer（クロップファー）新フレーバー：マンゴーMango/マンゴー

・容量:20ml

・アルコール度数：15％

・トロピカルでジューシー。

炭酸水やオレンジジュースで割ると南国カクテルのような濃厚な香りが広がります。

【アレンジも楽しい】

今回の新フレーバーは、キャンディのような甘酸っぱさと15～16％のやさしい飲みやすさが特長で、初心者でも気軽に味わえます。そのままはもちろん、下記のようなアレンジもおすすめです。

・冷やしてショットとして

・炭酸で割るだけの簡単カクテル

・アイスやヨーグルトにかけるデザートアレンジ

20ml の飲みきりサイズで、家でも手軽に“バー気分”を楽しめるミニリキュールです。

【SNS映え・イベントにも活躍】

Klopfer （クロップファー）：見た目もかわいい、小瓶のリキュール

さらにカラフルな見た目はSNS映えも良く、少人数パーティーやイベント演出でも「乾杯アイテム」として活躍します。

・コンカフェでの“乾杯演出”

・コスプレイベントでの小道具

・チェキ・写真撮影の盛りアイテム

など、視覚的な楽しさを演出したい場面でも使いやすいアイテムです。

商品情報

・商品名：Klopfer（クロップファー） 新フレーバー4種

・フレーバー：グリーンアップル／マンゴー／ブラッドオレンジ／カシス

・内容量：20ml

・アルコール度数：15～16％

・発売日：販売：全国のドン・キホーテ（一部店舗を除く）、他順次展開予定

会社概要

昭和貿易株式会社

所在地：大阪市西区江戸堀1 丁目18番27号

代表取締役社長：末野 晶彦

事業内容：酒類・食品の輸入販売

公式サイト：https://www.showa-boeki.jp/

【飲酒に関する注意】

・お酒は20歳になってから

・妊娠・授乳期の飲酒は控えましょう

・飲酒運転は禁止されています