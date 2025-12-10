〔イル ビゾンテ〕MONTHLY TOTE BAG 発売のお知らせ
(C)IL BISONTE
株式会社ルックが展開するイタリア・フィレンツェ発バッグ・革製品ブランド「IL BISONTE（イル ビゾンテ）」は、2025年12月10日(水)、 “MONTHLY TOTE BAG（マンスリー トートバッグ）”を発売いたします。
1月から12月まで季節を巡るトートバッグは、毎月新たなカラーを纏い登場。
創業当時から、レザーとともにイル ビゾンテを象徴する素材「コットンキャンバス」を使用。
上質な風合いと柔らかな使い心地であらゆるシーンを彩ります。
ミニマルで洗練されたブラックのトートバッグは、どんなスタイルにも自然と溶け込み、全体を引き締める存在に。タイムレスでありながら都会的なムードをまとった佇まいは、日常のスタイルに落ち着いた印象を添えてくれます。
ブランド創業55周年を記念した、特別なアイテムをぜひお楽しみください。
（こちらの商品は数量限定販売のため、なくなり次第終了とさせていただきます。）
イル ビゾンテならではの伝統と革新が息づく最新コレクションをご覧ください。
〔MONTHLY TOTE BAG 詳細〕
発売日： 2025年12月10日(水)
取扱い店舗： イル ビゾンテ全国ストア、イル ビゾンテ公式オンラインストア
ZOZOTOWN、Amazon
価格： 23,100円(税込)
公式サイト： https://www.ilbisonte.jp/monthlytote_dec/?apias_s_id=40541
【ABOUT IL BISONTE】
レザーを中心としたバッグやアクセサリーを展開するイル ビゾンテは、クラフトマンシップ溢れるイタリアブランド。1970年、創業者 Wanny di Fillipo(ワニー・ディ・フィリッポ)が、その妻とフィレンツェでスタートさせてから、現在はヨーロッパのみならず、ニューヨーク、パリ、日本などにオンリーショップを展開しています。
イタリアの良質なナチュラルレザーは、タンニン鞣しを施し、上品な表情でありながらタフ、そして使い込むほどにエイジングが楽しめます。持つ人の個性を反映するぬくもりのある製品は、世界中の本物志向のファンに愛され続けています。
公式オンラインサイト：https://www.ilbisonte.jp/