【女子アスリートの健康課題に挑む】広島県立佐伯高等学校×株式会社HAPROT・ Welmapが連携協定を締結

株式会社HAPROT（本社：広島県、代表取締役：満元貴治）が展開する女性の健康支援サービス Welmap （ウェルマップ）は、広島県立佐伯高等学校と、女子アスリートの健康管理支援に関する連携協定を締結しました。 本協定は、同校女子硬式野球部を対象に、女性特有の健康課題への支援、怪我予防、パフォーマンス向上、そして継続的なコンディション管理を専門的に行うことを目的としています。

■ 背景

女子アスリートは、月経周期に伴う体調変動（PMS など）、スポーツにおける相対的エネルギー不足（以下、RED-S）による無月経や骨粗鬆症など、競技パフォーマンスに影響する特有の健康課題を抱えやすいと言われています。これらの課題に対しては、専門的な知識を持つ支援者による継続的なサポート体制が不可欠です。

一方、県立高校の現場では、スポーツ医科学や女性アスリート支援に精通した専門職が不足しており、特に女子アスリートが高いレベルで競技に取り組む環境では、身体的・心理的変化を適切にフォローできる支援体制の整備が課題となっていました。このような状況の中で、Welmap が提供する「理学療法士による女性健康支援モデル」が評価され、学校現場に医療専門職が関わることで継続的かつ科学的にサポートできる点が高く認められ、今回の連携協定締結につながりました。

本取り組みは、地域における女子アスリートが長期的に健康と競技を両立できる環境づくりを目的としており、学校・医療・地域が協働する新たな支援モデルとして、地域還元の意味合いも有しています。

■ 主な取り組み内容

・月経・ホルモン変動・RED-Sなど女性特有の健康課題に関する教育

・スポーツ障害予防とパフォーマンス向上のためのコンディショニング支援

・理学療法士による健康チェック・個別カウンセリング

・健康データを活用した、継続可能で安全な練習環境づくり

■ 今後の展望

本取り組みを通じて、女子硬式野球部の健康支援モデルを構築し、県内他校への普及だけでなく、全国的なモデルケースとして発信できる体系化を進めていきます。

■ 協定締結式について

名 称：女子アスリート健康支援に関する連携協定締結式

実施日：2025年12月18日（木）

時 間：11:00～12:00（早く終了する場合あり）

場 所：広島県立佐伯高等学校 応接室

■ Welmap（ウェルマップ）とは

女性特有の健康課題に対し、医療専門職である理学療法士が企業・学校へ継続支援を行うプログラムサービス。働く女性・学生アスリートの健康課題の改善とパフォーマンス向上を支援します。

所在地：広島県廿日市市宮島口西

代表者：満元貴治（作業療法士）

事業内容：

・住宅事業部：安心・安全な間取り設計の基準「安全持続性能(R)」を提唱し、住宅会社・建材メーカーの顧問や大学、行政などの講演活動を展開。現在、HAPROTが運営する会の加盟社は18都道府県25社以上。

ホームページ：https://www.yoshironoie.com/

・Welmap事業部：2024年7月より企業向けウィメンズヘルスケア事業として新設。

ホームページ：https://welmap-health.jp/

【お問い合わせ】

株式会社HAPROT（ハプロット）

担当：満元貴治（みつもと たかはる）

Mail：yoshironoie@gmail.com

※営業関連のご連絡はご遠慮ください。土日祝の対応可能です。