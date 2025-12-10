【リユースEC業務のDXと、世界市場への販路拡大】株式会社ワサビ、リユース特化型EC一括管理システム「WASABI SWITCH」にて、第５回日本サービス大賞 優秀賞を受賞

株式会社ワサビ

株式会社ワサビ（本社：大阪府大阪市、代表取締役：大久保裕史、以下「ワサビ」）は、この度、リユース品の流通業者向けクラウド型販売管理システム「WASABI SWITCH（ワサビスイッチ）」において、第５回日本サービス大賞の優秀賞を受賞しました。

■日本サービス大賞とは

日本で提供される、革新的な優れたサービスを表彰する制度です。

最優秀賞である内閣総理大臣賞をはじめ、サービスを管轄する各省の大臣賞、地方創生大臣賞などの各賞により、日本国内の”きらり”と光る優れたサービスを幅広く表彰します。

「革新的な優れたサービス」を評価・表彰し広く周知・展開することで、サービス産業のイノベーションと生産性向上を促し、地域経済や社会の活性化への貢献、市場の成長や雇用の創出などに繋げることを目的としています。今回の応募件数は768件、受賞件数は33件を記録しました。

公式サイト：https://service-award.jp/

引用：日本サービス大賞 公式サイトより（https://service-award.jp/qa.html）

■ワサビスイッチの概要について

WASABI SWITCH（ワサビスイッチ）は、リユース品の流通業者を対象とし、世界の「販路拡大」と、リユース品特有の煩雑な業務の「効率化」を実現することを目指したクラウド型の販売管理システムです。その目標は、「EC業務を劇的に改善し、あらゆる効率化を目指す」ことにあります。

本システムを利用することで、商品を日本語で登録するだけで、連携している世界34社（国内16社、海外18社）の主要ECモールへ自動で出品することが可能となります。さらに、一品ごとに異なるリユース品の買取、商品登録、受注、発送、在庫管理などの全プロセスを一元管理することができます。

■評価されたポイント

実際の導入事例を見る :https://wasabi-inc.biz/world-switch/case/

1.リユース品を世界へ一気に販路拡大する越境EC・圧倒的なマーケットの構築



マーケット（出口戦略）を起点に仕入れを行うという戦略に基づき、世界34社の主要ECモールに自動で一斉出品できる体制を構築しています。これにより、「一気に販路を拓く」圧倒的なマーケットを構成し、リユース品の越境ECによる販路拡大を実現している点。

2. ECモール・顧客事業者との価値共創

ECモールとは高次元での連携を実現しており、販売促進企画、APIの作り方や連携についての協働支援も実施しています。また、顧客事業者に対しては効率的な利用支援を行い、顧客の声からサービスを改善するなど、価値共創を実現している点。

3. リユース品販売のグローバル展開支援

世界の主要ECモールとの連携により、「Used in Japan」のリユース品を180か国に販売することを可能とし、同時に業務効率化を実現しています。これにより、リユース品のグローバル展開を強力に支援している点。

■受賞コメント

連携対応モールは国内・海外問わず拡大している。※2025.12月現在



株式会社ワサビ

代表取締役 大久保 裕史

リユース業界の未来を変え、世界にワクワクを届ける事を使命に、歩みを進めて参りました。利用企業の皆様と共に成長してきたサービスが評価され、大変光栄です。この受賞を励みに、海外展開の支援を広げて参ります。

■ワサビITカンファレンス2026について

本カンファレンスは、弊社システム WASABI SWITCH（ワサビスイッチ）の導入や運用について、

リアルタイムで疑問や不安を解消できるとともに、大手モールの登壇や企業様との交流など、

参加者限定のコンテンツを多数用意しています。

リユース事業者様、EC販売の事業担当者様はもちろん、

少しでも「WASABI SWITCH」に興味がある方は、ぜひお越しください！

■株式会社ワサビについて

海外販売向けコンサルティングを始めとした越境EC向けECソリューション事業を展開。日本が扱う質の良い商品を、海外で効率的に販売できる国内外EC管理システムを開発、運用しています。

リユース業界のさらなる発展を促し、リユース・リサイクルビジネスを通じて、環境・経済共に持続可能な社会を目指すイベント「リユースフェス」の事務局を務めるなど、イベント運営にも力を入れています。

