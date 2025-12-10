【新刊情報】春と秋、七草のひみつが一冊に！ 日本の伝統の七草をたのしい絵とともに学ぶ絵本『ななくさのえほん　はる　あき』発売！

株式会社 岩崎書店『ななくさのえほん はる あき』（谷本雄治・文／大野八生・絵）●七草 ぜんぶ いえるかな？

春の七草だけじゃなく、秋の七草もあります。どんな植物か知っていますか？

春の七草、秋の七草、それぞれの植物としての特徴はもちろん、日本での伝統的な使われ方、食べ方、あそび方などなど、七草にまつわるさまざまな文化を “たのしい文と美しい絵” で紹介します。

イラストは、大野八生先生。

植物の息づかいまで感じられる、豊かで美麗なイラストが魅力です。

● 前からも後ろからも読める！ 2WAY構造の絵本

前から読むと「春の七草」、

後ろから読むと「秋の七草」。

両側から楽しめるユニークなつくりで、2冊分のワクワクが味わえます。

はるの表紙

あきの表紙

春の七草（七草粥でおなじみ・食べる七草）

せり／なずな／ごぎょう／はこべら／ほとけのざ／すずな／すずしろ

秋の七草（観賞用として親しまれる・見て楽しむ七草）

はぎ／おばな／くず／なでしこ／おみなえし／ふじばかま／あさがお

この絵本があれば、

お子さんはもちろん、大人も一緒に “日本の植物文化の豊かさ” を楽しく学ぶことができます。

●書誌情報

春の七草・ほとけのざ秋の七草・なでしこ秋の七草・くず

書名：『ななくさのえほん はる あき』

著者名：谷本雄治・文／大野八生・絵

出版社：株式会社岩崎書店

定価：1,500円（本体1,650円＋税）

判型：A4変 頁数：32ページ

対象年齢 5歳くらい～小学校低学年向き

配本日：2025年12月9日

発売日：2025年12月11日

ISBN：978-4-265-85239-0

岩崎書店商品ページ：https://www.iwasakishoten.co.jp/book/b10152538.html

●著者紹介

谷本雄治（たにもとゆうじ）

1953年、名古屋市で生まれる。「プチ生物研究家」として身近な生きものを観察・飼育し、その成果を主に児童向けに発表している。著書に『ぼくは農家のファーブルだ』、『土をつくる生きものたち』、『森を育てる生きものたち』（岩崎書店）、『カブトエビの寒い夏』（農山漁村文化協会）、『いもり、イモリを飼う』（アリス館）、『ミミズ博士と生きている土』（偕成社）、『８本あしのゆかいな仲間』（くもん出版）、『蝉の森 房総の動物たちをたずねて』（ぎょうせい）などがある。

大野八生（おおのやおい）

園芸好きの祖父のもと幼い頃から植物に親しむ。植物に携わる仕事を経て庭をつくる仕事へ。

造園会社退社後、イラストと植物の仕事でフリー。現在、造園家、イラストレーター として活動。著書「日本庭園を楽しむ絵本」あすなろ書房 「じょうろさん」偕成社、「みんなの園芸店」福音館書店、光村図書国語の教科書表紙、書籍の装画など。