YEデジタルのWES「MMLogiStation」、生産性・運用安定性の向上に向けた機能を強化
株式会社YE DIGITAL（本社：北九州市小倉北区、代表取締役社長：玉井裕治、以下「YEデジタル」）は、倉庫自動化システム「MMLogiStation」において、生産性の向上や運用の安定性向上に貢献する新機能を追加し、提供を開始しました。
https://www.ye-digital.com/jp/product/mmlogi/
■2021年から進化を続けるWES
2021年にリリースされた「MMLogiStation」は、倉庫管理システム（WMS）からマテハン制御とオペレーション機能を分離し、拡張性あるシステム構築を実現するパッケージとして高い評価を獲得してまいりました。2025年7月にはGTP系作業効率化オプションを追加するなど、“倉庫DX”と「使いやすさ」の両立を図っています。
■今回追加された、３つの強化ポイント
今回のアップデートでは、倉庫内業務における１.生産性の向上、２.運用安定性の向上、３.トレーサビリティの強化 という3つの観点から機能を拡充しました。
１.生産性の向上
欠品・補充の管理、出荷業務支援（出荷管理、納品書・送り状発行）、棚卸計画支援など。
２.運用安定性の向上
設備監視、アラートによるプッシュ通知および管理画面表示など。
３.トレーサビリティ強化
実績管理機能の充実による履歴追跡性の向上。
※詳細はVer.3.1リリースノート(https://www.ye-digital.com/jp/product/mmlogi/release.php)をご参照ください。
■小売・流通業向け、おすすめ機能
出荷業務支援機能の追加により業務を効率化。人的工数の削減と業務スピード向上により、さらなる生産性向上が期待できます。
■製造業向け、おすすめ機能
設備監視やアラート通知、強化されたトレーサビリティ機能により、安定稼働と品質トレースを強力にサポート。特に厳しい品質管理が求められる製造業において、安心して長期的に利用できる環境を提供します。
YEデジタルは今後も、WESを倉庫のプラットフォームとして活用し、倉庫自動化やデータ活用を進めることで、「持続可能な物流」の未来をお客さまとともに見つめ、その実現に向けて取り組んでまいります。
※ 記載されている会社名、商品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。
※ 掲載されている情報は、発表日現在の情報です。最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。
（会社概要）
<商号> 株式会社YE DIGITAL (YE DIGITAL Corporation)
<設立> 1978年2月1日
<代表者> 代表取締役社長 玉井裕治
<本社所在地>福岡県北九州市小倉北区米町二丁目1番21号
<事業内容>
・ビジネスソリューション
‐ ERPグローバル展開支援（SAP他）
‐ データ連携基盤
‐ 顧客業務システムの構築・運用
・ IoTソリューション
‐物流DX
‐ソーシャルIoT
‐AI・ビッグデータ分析
・ サービスビジネス
‐ SAP運用支援（グローバルサービスセンター）
‐ 物流システムの運用支援（物流DXサービスセンター）
‐ データ統合管理プラットフォーム
‐ BPO/ITOサービス
<沿革>
・1978 安川情報システム（株）創立
・2003 東証2部上場
・2019 社名を（株）YE DIGITALに変更
・2020 本社を北九州市小倉北区に移転
・2024 首都圏のオフィスを統合し渋谷オフィス開設
<企業ホームページ>
https://www.ye-digital.com/
