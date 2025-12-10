マルトモ　女性活躍推進企業として「えるぼし認定 2段階目/2つ星」を取得

マルトモ株式会社えるぼし認定 2段階目/2つ星 マーク

かつお節・だしと、海洋資源を通じて健康と食文化の発展に貢献するマルトモ株式会社（社長：明関眸 本社：愛媛県伊予市）は、女性活躍推進法に基づく認定制度において、取り組みの実施状況が優良な企業として評価され、2025年10月28日付で厚生労働大臣より「えるぼし 2段階目/2つ星」を取得しました。

厚生労働省が定める「えるぼし認定制度」は、女性がその能力を十分に発揮し、活躍できる職場環境づくりを進める企業を認定する制度です。「女性活躍推進法」に基づき、企業が策定した行動計画や実績をもとに審査が行われ、「採用/継続就業/働き方/管理職比率/多様なキャリアコース」の5つの評価項目の達成状況に応じて、3段階で認定されます。

このたび、マルトモは「採用に関する状況」「継続就業」「労働時間等の働き方」「多様なキャリアコース」の4つの基準をクリアし、2段回目/２つ星の認定となりました。女性活躍の主な取り組みとしては以下の通りです。

■女性活躍の主な取り組み（一部）

・採用：女性の積極採用（総合職の女性割合増）

・継続就業：制度改革による育児・介護と仕事の両立支援の強化

・働き方：時間外労働の見直しによる多様なワークライフバランスの実現

・登用：女性リーダー育成施策の実施/ジョブローテーションなどによる挑戦機会の創出

・多様なキャリアコース：配置転換・正社員転換・中途採用などの多様なルートの整備

愛媛労働局での認定証交付式にて（2025年12月5日）

今回の認定取得を女性活躍推進に対する取り組みの通過点と捉え、今後も、社員一人ひとりを大切にする経営を軸に、多様な人材が自分らしく能力を発揮できる職場の実現を目指してまいります。

