【12/18開催】「受けるだけ」で終わらせない！現場に定着し、安全文化を根付かせるための職長・安全衛生教育サービス説明会

株式会社グロップ（本社：岡山県岡山市中区、代表取締役社長：原田 竜一郎）は、法定講習を現場で活かすための具体的な手法と、自社に合わせた安全衛生教育プログラムの導入事例を紹介する無料ウェビナー「グロップ職長・安全衛生教育サービス説明会」を2025年12月18日（木）に開催します。

本説明会では、弊社の各種教育サービスについて職長教育を軸に、その作り、仕組みを図解解説してゆきます。参加後にはきっと「自社社員にどのように学んでもらうべきか」が見通せるようになります。さらに、法定講習の成功を阻む3つの課題を解説し、その解決策を具体的にご紹介しながら、グロップが提供する 職長・安全衛生教育サービスの特徴・導入事例・導入フローをわかりやすくお伝えします。



「法定講習を“受けるだけ”で終わらせない」「現場で定着し、文化として根付く安全衛生教育」を目指す皆さまに、導入の第一歩となる内容です。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/141948/table/59_1_b93ad405e652888966792970e72dd0e8.jpg?v=202512101127 ]

※イベントの内容は変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

★登壇者

株式会社グロップ

グループサービス本部 安全衛生対策課

RSTトレーナー

岡野 秀樹

2008年、株式会社グロップへ入社。山陰地方を担当エリアとして、オフィスマネージャー、営業職として活動。2010年、安全衛生対策課の立ち上げに参加。現在は年間120か所前後の工場、物流センターを巡回、各種安全提案や研修を実施している。



株式会社グロップ

グループサービス本部 安全衛生対策課

RSTトレーナー

奥山 亮

2008年、株式会社グロップへ入社。11年間にわたり船橋・新宿オフィスにて、社員教育、コーディネーター・営業・拠点長業務を担当。担当業種は製造・物流等ブルーカラー系の他、携帯販売や各種事務作業、介護業界など。2019年から安全衛生対策課へ異動しスタッフの皆様に対する安全衛生教育の充実化と、営業担当者の教育を目的として、各派遣先様における現場巡回・見学を毎月実施中。

★会社概要

社名：株式会社グロップ

本社所在地：岡山県岡山市中区さい70-3

（登記上本社）岡山県岡山市中区さい東町 2-2-5

代表取締役社長：原田 竜一郎（はらだ りゅういちろう）

事業内容：各種アウトソーシング、人材派遣事業、人材紹介事業、テレマーケティング事業、発送サービス、事務サービス 他

設立：1975 年 10 月 13 日

企業HP：https://www.grop.co.jp/

★本件に関するお問い合わせ先

株式会社グロップデジタルセールス 広報担当

e-mail：digital-sales@grop.co.jp