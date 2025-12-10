【進級準備期の学校対応に着目】ADHDタイプの子どもの学校生活安定を支える家庭向け小冊子をリリース

株式会社パステルコミュニケーション

株式会社パステルコミュニケーション(本社：東京都豊島区、代表取締役吉野加容子)代表の吉野加容子が主宰する、発達グレーゾーンの困りごとを大人に持ち越さない、5年かかっても見つからなかった悩みの解決方法が5分で見つかるウェブサイト「パステル総研」により『学校で叱られてしまうADHDキッズが先生を味方にできるママのひとことメッセージ』無料小冊子をリリースいたしました。ダウンロードはこちら＜https://desc-lab.com/212398/?__lprf__=171497＞

こんにちは。発達グレーゾーンの困りごとを大人に持ち越さない、5年かかっても見つからなかった悩みの解決方法が5分で見つかることを目指す「パステル総研」です。

2学期は運動会、学習発表会、遠足、宿泊学習など大きな行事が立て続き、子どもたちの負担が最も増える時期です。とくにADHDタイプの子どもにとっては、

・時間割がイレギュラーになる

・新しく覚えることが多い

・団体行動の負荷が上がる

・長時間の集中が求められる

といった環境変化からストレスが溜まり、トラブルが増えやすい季節でもあります。

そんな子どもたちの負担が積み重なりやすい2学期の後半から、進級に向けて準備が進む3学期にかけて、実は先生との関係が子どもの来年度を左右する大事な時期になります。

先生と良い関係が築けていると、

・3学期の学校生活が安定しやすい

・次年度の担任への「丁寧な引き継ぎ」が行われる

・新学年のスタートを前向きに切れる

・「学校は安心できる場所」という体験が残る

など、子どもの1年間の土台が整います。

しかし実際には、学校との連絡は「困ったときだけ」になりがちで、日頃からの信頼構築が難しいという声が多く寄せられていました。

そこで、学校や先生との信頼関係を築くための小冊子をリリースいたしました。本小冊子では、ADHDタイプの子が叱られてしまう背景や、学校現場のリアル、先生との関係を良くするコミュニケーションの工夫など、家庭でできる具体的なポイントを分かりやすく紹介しています。

～小冊子目次～

2学期後半～3学期は、たった一言のコミュニケーションが大きな変化を生む時期です。子どもが安心して学校生活を過ごし、新しい学年をスムーズに迎えるために、本小冊子が、保護者と先生をつなぐ一歩となれば幸いです。

【ダウンロード方法】

https://desc-lab.com/212398/?__lprf__=171497

こちらより、メールアドレス・お名前をご登録してお受け取りください。

パステル総研

■パステル総研とは？ https://desc-lab.com/pastel/

子どもの発達に関するグレーゾーンの悩みごとを、大人に持ち越さないことを目指すリサーチ機関です。発達障害やグレーゾーンの正しい理解と対応を伝える事で、子どもたちが生きやすい時代を作るきっかけづくりをしています。パステルのお子さんを抱えるママの声をデータ化して、リサーチ結果を配信し、ママが楽しく子育てできる情報を発信します。ママが困った時はいつでも、頼れるアイデアが湧き出てくる「４次元ポケット」になりたい！という想いで、日々のリサーチと情報発信を行っております。

1日1分！ゼロから学べる 発達障害＆グレーゾーンの対応メール講座 https://desc-lab.com/maillesson/?pr

吉野加容子

■代表 吉野加容子プロフィール

雄大な自然の離島、島根県隠岐郡出身。慶応義塾大学大学院（博士課程修了）卒業後、企業との脳科学研究、医療機関での発達支援に15年間従事、発達に悩む親子へのカウンセリング、発達支援を行ってきた実績から得た「家庭で365日の発達支援が1番！」という考えのもと、脳科学、教育学、心理学のメソッドを合わせた独自の発達支援プログラム「発達科学コミュニケーション」を確立。自身が医療過疎の地域で育った経験から、すべての子どもに発達支援を届けたい！という想いで始めたオンラインを活用した発達相談や講座は日本全国・海外からも利用されています。書籍・メディア出演情報はこちら https://desc-lab.com/media/?prt

