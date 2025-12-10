給食のない冬休み子ども達の食卓応援　フードドライブ品寄贈式　12月15日（月）18日（木）〔山梨 長野〕

パルシステム生活協同組合連合会

生活協同組合パルシステム山梨 長野（本部：山梨県甲府市、理事長：古家滋子）は12月15日（月）と18日(木)、宅配サービス利用者に呼びかけたフードドライブ品の寄贈式を開催します。認定NPO法人フードバンク山梨（本所:山梨県南アルプス市、米山けい子理事長）と長野県諏訪地域振興局（長野県諏訪市）などへの寄贈後に、食糧を必要とする家庭への支援活動に活用されます。

長期休みに体重減の子どもらも

寄贈品は、パルシステム山梨 長野が11月24日(月)から2週間、宅配サービスの利用者約3万人に家庭で使用する予定のない食品の提供を呼びかけ、配達訪問時に回収したものです。提供された食品は、フードバンク山梨や諏訪地域振興局、西桂町社会福祉協議会（山梨県）を通じ、必要とする家庭に届けします。

小中学校の長期休みの期間には、給食の提供が無くなります。2万品目以上の食料品の値上げがされた2025年、支援を要する家庭では、学齢期の子どもたちが休業期間に十分な食事をとれず、体重が減ってしまうという声も聞かれます。パルシステム山梨 長野は地域に根差す生活協同組合として、利用者とともに手元にある資源や一人ひとりができることで、誰一人取り残されない社会づくりを目指します。

フードドライブ品寄贈式開催概要

＜フードバンク山梨＞

【日時】2025年12月15日（月）15時30分～

【会場】山梨フードバンクセンター（山梨県南アルプス市徳永1603-1）

＜諏訪地域振興局＞

【日時】2025年12月18日（木）10時30分～

【会場】長野県諏訪合同庁舎（長野県諏訪市上川1-1644-10）

▲2025年度のフードバンク山梨での寄贈式▲2024年度の諏訪合同庁舎での寄贈式

2025年は国連が定めた「国際協同組合年」です。パルシステム山梨 長野はこれからも、行政や地域支援団体などをはじめ多様な人たちと協同し、誰もが安心して暮らせる地域づくりを目指していきます。

生活協同組合パルシステム山梨 長野

所在地：山梨県甲府市古上条町225-1、理事長：古家滋子

出資金：26.5億円、組合員数：5.9万人、総事業高：82.3億円（2025年3月末現在）

HP：https://www.palsystem-yamanashi.coop/



パルシステム生活協同組合連合会

所在地：東京都新宿区大久保2-2-6 、理事長：渋澤温之

13会員・統一事業システム利用会員総事業高2,604.2億円/組合員総数176.2万人（2025年3月末現在）

会員生協：パルシステム東京、パルシステム神奈川、パルシステム千葉、パルシステム埼玉、パルシステム茨城 栃木、パルシステム山梨 長野、パルシステム群馬、パルシステム福島、パルシステム静岡、パルシステム新潟ときめき、パルシステム共済連、埼玉県勤労者生協、あいコープみやぎ

HP：https://www.pal-system.co.jp/

2025年は国際協同組合年です