【12/19開催】制度改正までに準備を！特定技能外国人採用サービスの一社完結モデル構造や成果事例、導入フロー等をご紹介します！

株式会社グロップ（本社：岡山県岡山市中区、代表取締役社長：原田 竜一郎）は、深刻化する現場の人材不足に対し、特定技能外国人の「採用」と「定着」の課題を一社完結で解決する新サービスモデルを解説する無料ウェビナーを開催します。

本セミナーでは、“分断の限界”を超えるために設計された、採用・教育・定着・総務BPOまでを一社完結で提供する新モデルを解説します。「抱き合わせ＝高い」という従来の認識を覆し、“仕組みで安く・安定する”採用構造をロジックと事例で紹介します。





これまでの制度説明会とは異なり、「制度を理解する場」ではなく「導入を決断できる状態に到達する場」として構成しています。現場と経営、双方の納得を生む仕組みを、60分で体系的にご理解いただける内容です。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/141948/table/60_1_a106a58f8772b8abf57d6c8345c93135.jpg?v=202512101127 ]

※イベントの内容は変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

★登壇者

株式会社グロップ

HS＆BPO事業本部 グローバル人材推進部

小川 拓真

2023年に株式会社グロップへ中途入社。

関東エリアの製造業・物流業を中心に、主力である人材派遣の営業活動に従事。顧客のニーズに幅広く対応するソリューション営業を行う中で現場ならではのお悩みを様々なノウハウを用いて支援を行う。

現在は東日本事業本部の組織マネジメントに従事しつつ、外国籍人材の営業部隊の立上げに励む。

★会社概要

社名：株式会社グロップ

本社所在地：岡山県岡山市中区さい70-3

（登記上本社）岡山県岡山市中区さい東町 2-2-5

代表取締役社長：原田 竜一郎（はらだ りゅういちろう）

事業内容：各種アウトソーシング、人材派遣事業、人材紹介事業、テレマーケティング事業、発送サービス、事務サービス 他

設立：1975 年 10 月 13 日

企業HP：https://www.grop.co.jp/

★本件に関するお問い合わせ先

株式会社グロップデジタルセールス 広報担当

e-mail：digital-sales@grop.co.jp