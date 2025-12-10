［開催報告］大阪府岸和田市で開催「第4回 企業主導型 両親学級／赤ちゃんの『心』を感じる子育て」
一般社団法人ボディセンス・インスティテュートは、2025年11月30日（日）、いずみの農業協同組合 （岸和田市）にて、「第4回 企業主導型両親学級」を開催しました。
前半は、当法人 越路綾子が産前産後の養生法や赤ちゃんの抱き方・遊びについて紹介。
後半は、助産師 内田沙彩加先生による「赤ちゃんの“心”を感じる子育て」をテーマに講義を行いました。
開催概要
［日時］11月30日（日）10:30～12:00
［会場］いずみの農業協同組合（大阪府岸和田市別所町3丁目13-20）
［内容］
前半：「妊娠中・産後の養生法、赤ちゃんの抱き方と遊び」
講師：一般社団法人ボディセンス・インスティテュート 越路綾子
後半：「赤ちゃんの“心”を感じる子育て」
講師：助産師 内田沙彩加
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336586&id=bodyimage1】
妊娠中・産後の養生法と赤ちゃんの抱き方・遊び
越路は冒頭で、
「大人が緊張したり焦っていると赤ちゃんもぐずりやすくなります。まずは自分自身の心にも目を向けてみましょう」
と参加者に声を掛け、講座がスタートしました。
まずは新生児の抱き方を確認。
首の下、いわゆる“ぼんのくぼ”を支え、首を安定させることで、片手で抱きながら顔を拭くなどのお世話もできることを伝えました。
続いて基本の抱き方では、おへそより上で抱き、赤ちゃんの脚を大人の体にしっかり絡ませることを意識して実践。
この抱き方は、赤ちゃんが自分の足で大人にしがみつく“抱きつく力”を育てることにもつながります。
丸く抱く練習では、産前と産後の参加者が向かい合い、「こんにちは」と声を掛け合う温かい場面もありました。
さらに、遊びの要素を含むブランコのポーズにも挑戦。
初めての体勢にドキドキしながらも、赤ちゃんの嬉しそうな表情に参加者の皆さんから笑顔と歓声がこぼれました。
その後は、出産時にも役立つ「丹田呼吸」の練習。
イライラや慌ただしい気持ちの時も、意識を下腹部に下ろすことで落ち着きと安定を取り戻せることを体感しました。
最後に「産後の肥立ち」について説明。
産後2ヶ月はできるだけゆっくり休み、まわりに頼ることの大切さ、そしてパートナーには「何をサポートしてほしいか」を言葉で伝えてもらうことの重要性をお話しし、
「コミュニケーションを大切にしながら、楽しい子育てをしていきましょう」
というメッセージで前半を締めくくりました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336586&id=bodyimage2】
赤ちゃんの“心”を感じる子育て
特別講座では、助産師の内田さんが、赤ちゃんの“心”を感じる子育てについて講義。
冒頭、「今日の朝“赤ちゃんにおはよう”と言った方はいますか？」と問いかけると、赤ちゃんが生まれているご家族は手を挙げましたが、妊娠中の方はあまり手が上がらず、一瞬迷う表情も見られました。
コロナ禍を経て、大人同士の声かけやお腹の中の赤ちゃんへの声かけが減ったこと、その影響で声をかけても目が合いにくい赤ちゃんが増えていることを説明。
「赤ちゃんはお腹の中にいる時からパパママの声を聞いています。 “おはよう” “おやすみ” “かわいいね”と毎日声をかけてください」と参加者に伝えました。
妊娠期のマイナートラブル（つわり・むくみ・切迫早産）についても、赤ちゃんの視点から予防につながる方法を紹介。
つわりは、赤ちゃんが子宮内をきれいに保とうとするはたらきが影響する場合があり、チョコレートや揚げ物など消化しにくいものを避け、お米を中心とした和食を取り入れることで改善することがあると伝えました。
