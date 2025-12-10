世界のESIM市場が2032年に203億ドルへ拡大へ向け加速、柔軟な接続需要が成長を牽引
世界のESIM市場は2023年に97億ドル規模となり、2032年には203億ドルへ達する見通しであり、2024年から2032年にかけて年平均成長率8.49％で拡大が続いている。デバイス間のシームレスな接続を求める需要が世界的に高まるなか、スマートフォンやウェアラブル、IoTデバイス、ノートPC、さらには自動車分野へと導入が広がり、市場全体に力強い追い風をもたらしている。
近年、ESIM搭載端末の普及ペースは加速しており、北米、欧州、アジア太平洋を中心に利用者数は継続的に増加している。企業および一般ユーザーによる加入件数も伸びており、特に通信事業者と自動車メーカーの採用が市場成長を牽引している。地域ごとのサービス提供者のシェアは異なるものの、通信網の互換性を強化するための事業者間連携が活発化しており、リモートSIMプロビジョニングの普及、産業IoTとの連携、各地域で進む規制整備などがESIMエコシステムの発展に影響を与えている。
無料サンプルを入手：" https://www.snsinsider.com/sample-request/6070 "
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336551&id=bodyimage1】
成長要因として、複数デバイスをまたいだスムーズな接続需要が急速に高まっている点が挙げられる。スマートフォンを中心に消費者向けデバイスで導入が進み、企業領域ではIoT導入の増加がマルチデバイスの管理を効率化し、ESIM技術の採用を後押ししている。自動車分野においても、コネクテッドカーの通信機能を強化する手段としてESIMが重要性を増しており、ナビゲーション、テレマティクス、車両診断など多様な車載サービスを支える技術として期待されている。各端末メーカーがESIM搭載を標準化しつつあることも、市場拡大を後押ししている。
一方で、特定地域では通信事業者のサポートが十分でないことから、ESIM普及のスピードにばらつきが生じている。依然として物理SIM依存の事業者も多く、端末メーカーとの技術連携が完全に整っていないケースがある。また、リモートプロビジョニングに対するセキュリティ面の懸念が、一部企業や消費者の導入を慎重にさせている点も課題となっている。さらに、地域ごとに異なる規制や認証手続きがグローバル展開を阻む一因となっており、特に新興国市場では通信インフラの制約が普及の速度に影響している。
しかし、IoTおよび自動車分野での成長機会は非常に大きい。産業設備、物流、スマートシティなど広範囲の領域で自動化と接続性が重視されるなか、ESIMは国境を超えた通信を低コストかつ柔軟に実現する手段として注目されている。自動車メーカーは電気自動車や自動運転車の高度化に向け、車両間通信の品質向上を目指してESIM搭載を積極的に進めており、この動きは今後も続く見込みだ。5Gの普及やリモートSIMプロビジョニングの進化が今後の市場をさらに押し上げる見通しであり、業界全体に新たな成長サイクルをもたらすとして期待されている。
市場分析では、ソリューション別では2023年において接続サービス分野が最大構成比を占めた。リモートで加入管理を行うサービス需要が高まり、通信事業者が提供する接続管理プラットフォームがM2M用途を中心に拡大していることが背景にある。また、自動車メーカーがGSMAのESIM仕様を取り入れたことで、車両間通信の標準化が進み、この分野の成長に寄与した。一方、ハードウェア分野は予測期間中に最も高い成長率が見込まれている。スマートフォンをはじめ各種端末メーカーがESIMを内部に組み込む設計を採用し始めており、デバイスの小型化や省スペース化への対応が需要を押し上げている。
近年、ESIM搭載端末の普及ペースは加速しており、北米、欧州、アジア太平洋を中心に利用者数は継続的に増加している。企業および一般ユーザーによる加入件数も伸びており、特に通信事業者と自動車メーカーの採用が市場成長を牽引している。地域ごとのサービス提供者のシェアは異なるものの、通信網の互換性を強化するための事業者間連携が活発化しており、リモートSIMプロビジョニングの普及、産業IoTとの連携、各地域で進む規制整備などがESIMエコシステムの発展に影響を与えている。
無料サンプルを入手：" https://www.snsinsider.com/sample-request/6070 "
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336551&id=bodyimage1】
成長要因として、複数デバイスをまたいだスムーズな接続需要が急速に高まっている点が挙げられる。スマートフォンを中心に消費者向けデバイスで導入が進み、企業領域ではIoT導入の増加がマルチデバイスの管理を効率化し、ESIM技術の採用を後押ししている。自動車分野においても、コネクテッドカーの通信機能を強化する手段としてESIMが重要性を増しており、ナビゲーション、テレマティクス、車両診断など多様な車載サービスを支える技術として期待されている。各端末メーカーがESIM搭載を標準化しつつあることも、市場拡大を後押ししている。
一方で、特定地域では通信事業者のサポートが十分でないことから、ESIM普及のスピードにばらつきが生じている。依然として物理SIM依存の事業者も多く、端末メーカーとの技術連携が完全に整っていないケースがある。また、リモートプロビジョニングに対するセキュリティ面の懸念が、一部企業や消費者の導入を慎重にさせている点も課題となっている。さらに、地域ごとに異なる規制や認証手続きがグローバル展開を阻む一因となっており、特に新興国市場では通信インフラの制約が普及の速度に影響している。
しかし、IoTおよび自動車分野での成長機会は非常に大きい。産業設備、物流、スマートシティなど広範囲の領域で自動化と接続性が重視されるなか、ESIMは国境を超えた通信を低コストかつ柔軟に実現する手段として注目されている。自動車メーカーは電気自動車や自動運転車の高度化に向け、車両間通信の品質向上を目指してESIM搭載を積極的に進めており、この動きは今後も続く見込みだ。5Gの普及やリモートSIMプロビジョニングの進化が今後の市場をさらに押し上げる見通しであり、業界全体に新たな成長サイクルをもたらすとして期待されている。
市場分析では、ソリューション別では2023年において接続サービス分野が最大構成比を占めた。リモートで加入管理を行うサービス需要が高まり、通信事業者が提供する接続管理プラットフォームがM2M用途を中心に拡大していることが背景にある。また、自動車メーカーがGSMAのESIM仕様を取り入れたことで、車両間通信の標準化が進み、この分野の成長に寄与した。一方、ハードウェア分野は予測期間中に最も高い成長率が見込まれている。スマートフォンをはじめ各種端末メーカーがESIMを内部に組み込む設計を採用し始めており、デバイスの小型化や省スペース化への対応が需要を押し上げている。