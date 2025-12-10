JTB×ゴーウェル、「高度外国人財採用コミット型RPO」を締結 ―採用を再定義し、組織文化の変革に伴走―
ゴーウェル株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：松田秀和、以下「ゴーウェル」）は、株式会社JTB（本社：東京都品川区、代表取締役 社長執行役員：山北栄二郎、以下「JTB」）と「高度外国人財採用伴走RPO」を締結しました。本取り組みは、単なる採用支援にとどまらず、日本的雇用の枠組みに新しい視点を加えた、多国籍組織モデルの共創を目的としています。JTBグループが進めるグローバル戦略を人財面から伴走支援し、採用文化の進化を通じて、日本企業全体の採用競争力の強化に寄与してまいります。
▼サービス概要
本サービスは、年間数十名規模の高度外国人財採用をコミットし、ゴーウェルの専任コンサルタントが年間を通じて採用に伴走するRPO（Recruitment Process Outsourcing）プランです。80カ国・12,000人超の高度外国人財データベースと、10,000社超の導入実績を活かし、新卒・キャリアを問わず、将来的に企業の中核を担うグローバル人財の採用を支援します。採用計画アドバイザリーから母集団形成、人選までを一気通貫でサポートし、クライアント企業のグローバル採用力の底上げを図ります。
▼締結の背景
日本企業の競争環境は今、かつてない転換期を迎えています。労働人口の減少とグローバル競争の激化により、「採用」はもはや人事領域にとどまらず、経営の存続を左右するテーマとなりました。ゴーウェルは、こうした環境変化の中で“日本的雇用の再定義”に挑み、同質性と年功序列に依存しない、多様性を競争力へ変える組織づくりを支援してきました。ゴーウェルの採用支援を通じて、JTBグループではタイ、韓国、インドネシア、中国、ネパール、ベトナム、マレーシア、ブラジルなど、すでに多国籍人財が様々な部署で活躍しており、現場における変革がスタートしています。今回のJTBグループとの協働は、その象徴的な一歩です。「日本発の旅行会社」から「世界をつなぎ、つくり、つなげる交流創造企業」へと進化を遂げようとするJTBの変革ビジョンと、ゴーウェルの理念「日本とアジア、世界をつないで人々を幸せに」が強く共鳴。“違いを価値に変え、世界をつなぐ”という共通の思想のもと、採用を起点とした組織文化変革を推進し、多国籍人財が活躍する新しい日本企業モデルの創出を目指します。
【株式会社JTB 常務執行役員 人事担当 CHRO 大八木勢一 氏のコメント】
グローバル採用体制の強化は、“外国籍の人財を受け入れる”というだけではなく、“多様な人財と共創し、新たな交流を創造できる人財の採用と育成”です。今後の企業成長には、人財の多様性が“表層的な演出”で終わらず、“企業文化のコア・バリューとなる設計”にできるかどうかが問われます。ゴーウェルとの協業は、JTBグループそのものを再構築する挑戦です。
【ゴーウェル株式会社 代表取締役社長 松田秀和のコメント】
JTBグループのようにグローバル展開と人財戦略を一体で進める企業が現れたことは、日本全体にとって大きな意味があります。採用は“文化を創る起点”であり、多国籍人財が真に活躍できる環境づくりは、社会全体のアップデートにつながります。私たちはパートナーとして、企業の採用現場から“多様性が力になる社会”の実現を後押ししていきます。
▼今後の展望
