日本がん治療薬市場は2033年までに234億米ドルに急拡大する見込み。次世代がん治療イノベーションの成長を牽引する8.7％の驚異的な年平均成長率（CAGR）が背景にある
日本がん治療薬市場は、2024年の110億8000万米ドルから2033年には234億米ドルに達する見通しで、2025年～2033年の年平均成長率（CAGR）は8.7%と堅調な成長を示しています。化学療法、放射線治療、外科治療など従来の手法に加え、免疫療法や標的治療、ホルモン療法の普及が進み、新たな治療モデルが形成されています。特に幹細胞移植や革新的な分子標的薬の開発が進展し、臨床現場ではより個別化された治療戦略が重要視されています。
がん症例の増加が市場拡大を後押し
日本国内のがん罹患数は長期的に増加傾向にあり、これが治療薬需要を力強く押し上げています。国立医学図書館の推計によると、日本のがん有病率は2050年に366万5900件（推計幅：321万200～420万1400件）に達し、2020年比で13.1%増加する見込みです。
注目すべきは、女性サバイバーが男性を大きく上回るペースで増えている点で、女性は+27.6%の増加、男性は+0.8%の増加とされています。2040年以降の推定では、女性の生存者数が男性を上回ることが確実視されており、がん種別の治療需要構造にも変化が生じています。
2050年に罹患が最も多いとされるがんは、結腸直腸がん、前立腺がん、肺がん、女性の乳がん、胃がんで、これらで全生存者の66.4%を占める見通しです。男性では肺・前立腺・悪性リンパ腫の伸びが目立ち、女性では乳がん・大腸がん・子宮体がんが大幅に増加する見込みで、市場ではこれら疾患領域に対応した新治療薬への需要が一層高まっています。
高額な治療費と薬剤副作用が市場成長の制約に
一方で、がん治療薬の開発には莫大な投資が必要であり、加えて治療薬に伴う副作用が依然として患者負担を重くしています。日本のがん医療の5年間平均費用は非常に高く、食道がんでは567.7万円、大腸がん443.8万円、肝胆膵がん447.3万円と主要疾患はいずれも多額の医療費負担を伴います。
がん患者は非がん患者と比較し、経済的負担が大きくなる傾向が強いため、治療薬が高額であることは市場成長における課題となっています。特に長期生存者の増加は、経済的有害性（financial toxicity）への懸念を高めており、費用対効果に優れた治療薬の開発が喫緊の課題となっています。
政府主導の研究支援と国際協力が新たな成長機会を創出
日本政府はがん研究推進において主導的役割を果たしており、市場拡大に不可欠な支援基盤を提供しています。2024年3月には、国際原子力機関（IAEA）が主導する「Rays of Hope（希望の光）」イニシアチブの一環として、日本の大学や研究機関からなる11団体と協定を締結。アジア太平洋地域の核医学分野の人材支援を目的としたこの取り組みは、日本の高度医療技術が国際的にも重要な役割を果たすことを示しています。
このイニシアチブは、低・中所得国における放射線治療インフラ不足の解消に向けて設計されており、安定的で効果的な放射線医療の提供を支援します。こうした国際協力や国家政策は、国内の研究開発体制強化にも寄与し、日本がん治療薬市場において持続的な成長機会を創出しています。
主要企業のリスト：
● Daiichi Sankyo Company, Ltd.
● Takeda Pharmaceutical Company Ltd.
● Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.
● Astellas Pharma Inc.
● Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.
● Eisai Co., Ltd.
● Shionogi & Co., Ltd.
● Kyowa Kirin Co., Ltd.
