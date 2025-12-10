中国の近視抑制レンズ市場は、小児近視の増加と先進レンズ技術の発展により、2033年までに3倍に拡大すると予測されています。
中国の近視抑制レンズ市場は、小児近視の有病率上昇、親の意識向上、そして特殊レンズ技術の急速な進歩を背景に、かつてない成長を遂げています。最新の業界分析によると、2024年に3億1,710万米ドルと推定される市場規模は、2033年には9億3,560万米ドルに急増し、2025年から2033年にかけて13.30%という高い年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されています。
近視は世界で最も急速に増加している視覚障害の一つであり、中国では公衆衛生上の優先事項となっています。都市生活の変化、スクリーンタイムの増加、屋外活動の減少、そして学業へのプレッシャーが、小児近視の増加率の上昇に寄与しています。その結果、オルソケラトロジー（オルソK）、デフォーカス機能付き多分割レンズ（DIMS）レンズ、多焦点コンタクトレンズ、周辺部デフォーカス眼鏡レンズなど、臨床的に証明された近視抑制ソリューションの需要が、大都市圏および第二級都市で急増しました。
近視の負担増大により特殊レンズの導入が加速
中国政府は、近視予防を国家の重要な保健目標として強調しています。国家衛生健康委員会（NHC）による取り組み、子どものスクリーンへの露出を減らすキャンペーン、学校レベルの視力プログラムなどにより、近視に関する意識は大幅に向上しました。
しかし、多くの地域で小児近視の有病率が50%を超えていることから、効果的な光学的介入の必要性が高まっています。特殊レンズ、特にオルソKレンズとDIMSレンズは、眼軸長の進行を遅らせる効果があり、視力矯正だけでなく長期的な目の健康にもメリットをもたらすことから、親御さんの間で好まれる選択肢となっています。
技術革新とプレミアム化が市場拡大を牽引
市場は、グローバルブランドと国内ブランドが主導する急速なイノベーションを経験しています。企業は、酸素透過性、快適性、そして優れた近視抑制効果を備えた先進的なレンズ設計を次々と発表しています。フィッティングプロセスへの人工知能（AI）の統合、スマート診断、デジタル視線追跡ツールは、製品の普及をさらに促進しています。
プレミアム化も重要なトレンドの一つです。親たちは、子供の視力を守るために、高価値の特殊レンズへの投資意欲を高めており、患者一人当たりの収益増加に貢献しています。専門小売チェーン、眼科クリニック、眼鏡病院は製品ポートフォリオを拡大し、中国全土の流通ネットワークを強化しています。
眼科クリニック、近視コントロールセンター、眼鏡小売チェーンの役割拡大
眼科クリニック、近視コントロールセンター、専門眼鏡店などの販売チャネルは、市場拡大においてますます重要になっています。これらのチャネルは、個別化された眼科検査、専門的なレンズフィッティング、サブスクリプション型のプログラムを提供することで、顧客へのアクセスと顧客維持率を向上させています。
上海、北京、深圳、広州、成都、杭州といった主要都市は、高い購買力と認知度の高まりにより、高成長の拠点として台頭しています。
中国近視矯正レンズ市場における主要企業
● 江蘇省宏辰光学有限公司
● HOYAグループ
● エシロール
● クーパービジョン
● ヨリ・オプティカル
● 江蘇省グリーンストーン光学有限公司
