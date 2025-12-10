エアーコンプレッサー専門店エアセルフが参加する楽天スーパーSALEは明日で終了 エアーコンプレッサー専門店エアセルフの主要ラインアップが特別価格で購入できる最後のチャンス
エアーコンプレッサー専門店エアセルフ（運営：株式会社メカニスタ、代表取締役：小野寺 鉄）は、2025年12月4日（木）20時から実施している楽天スーパーSALEが明日2025年12月11日（木）1時59分をもって終了することをお知らせします。
楽天市場でも屈指の規模を誇る本セールでは、多くのユーザーが年末の工具・機材の買い替えや設備更新に向けて商品を検討する時期と重なるため、例年当店でも非常に高いアクセスと購入数を記録しています。今回のセール期間中も、特に静音オイルレスコンプレッサーシリーズを中心に多数の注文をいただいており、終了前の駆け込み需要も想定されます。
当店では、プロユースからDIY用途まで幅広く活用されている人気モデルを厳選し、期間限定の特別価格で提供しています。静音性と性能を両立した製品群は、工房・整備・塗装・エアダスター清掃など、多様な現場で活躍しており、導入コストを抑えながら品質の高い作業環境を整えたいユーザーから特に支持をいただいています。
終了まで残りわずかな時間となっているため、検討中の方はこの機会をご活用ください。
対象商品一覧
今回のセール対象製品は、いずれもエアーコンプレッサー専門店エアセルフを代表するオイルレス、かつ静音性能の高いモデルとなっており、軽量化・耐久性・出力・安定性に優れた仕様を採用しています。用途に合わせて容量や素材を選べるよう、複数ラインアップをご用意しています。
● 商品1
エアセルフ静音オイルレスコンプレッサー 30L 100V ホワイト
静音性と扱いやすさを両立し、個人ユーザーから小規模事業者まで幅広く利用されている人気モデルです。
通常価格：39,900円
セール価格：35,900円
URL：https://item.rakuten.co.jp/air-compressor/airself-ss/
● 商品2
エアセルフ静音オイルレスコンプレッサー 30L 100V ホワイト
こちらも同仕様の30Lタンクモデルで、安定した連続稼働とメンテナンス性の高さが評価されています。
通常価格：39,900円
セール価格：35,900円
URL：https://item.rakuten.co.jp/air-compressor/airself-ss/
● 商品3
エアセルフ静音オイルレスコンプレッサー 軽量 アルミ製 50L 100V ブラック
大容量50Lタンクを備えながら、アルミ素材による軽量化を実現したハイグレードモデルです。
塗装作業やエア工具の長時間使用にも適した設計で、プロユーザーからの評価も高い製品です。
通常価格：69,900円
セール価格：64,900円
URL：https://item.rakuten.co.jp/air-compressor/airself04/
● 商品4
エアセルフ静音オイルレスコンプレッサー 軽量 アルミ製 30L 100V ブラック
軽量で持ち運びしやすいアルミタンクモデル。
限られたスペースでも扱いやすく、現場作業や移動を伴う用途に適しています。
通常価格：49,900円
セール価格：44,900円
URL：https://item.rakuten.co.jp/air-compressor/airself02/
楽天スーパーSALE 概要
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336325&id=bodyimage1】
開始日：2025年12月4日（木）20:00
終了日：2025年12月11日（木）1:59
楽天市場内の大型イベントであり、期間中はポイント倍率の上昇やショップ買い回り企画なども重なるため、非常にお得に購入できる期間となっています。当店の商品もセール価格とポイント施策の併用により、通常時よりもさらにお求めやすくなっています。
エアーコンプレッサー専門店エアセルフ代表コメント
「今年も多くのお客様にエアセルフ製品をご利用いただき、心より感謝しております。楽天スーパーSALEは年内最後の大規模イベントであり、多くの方に高品質なエアーコンプレッサーをお得にお届けする貴重な機会です。用途に応じた製品選びの相談も承っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください」
【会社概要】
会社名：株式会社メカニスタ
所在地：北海道札幌市中央区
代表者：代表取締役 小野寺鉄
事業内容：エアーコンプレッサーの販売・修理・卸売業／法人向け工業製品販売／EC運営
公式サイト：https://air-compressor.jp/
▼tokyo parts公式サイト：
https://tokyoparts.jp/
▼農業分野に特化した新メディアサイト「ライストレード」
https://rice-trade.jp/
▼農業むけ関連サービス
https://rear-car.jp/
