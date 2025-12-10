紅虎餃子房30周年、“福袋”から始まる一年間の感謝キャンペーン

際コーポレーション株式会社

30周年記念福袋「ベニーズ福袋」は、紅虎餃子房を応援してくださるファンの皆さま＝“ベニーズ”にちなんだ限定商品で、30周年に合わせた特別価格 3,000円 にてご提供。2026年の年始より、全国の紅虎餃子房（一部店舗を除く）にて数量限定でお求めいただけます。

紅虎餃子房は、これからも皆さまに愛される店づくりを目指し、心を込めた本格的な中国料理とサービスをお届けしてまいります。

1996年、東京・八王子にて誕生した「紅虎餃子房」は、鉄鍋棒餃子や黒胡麻担々麺など、力強い味わいの中国料理と、赤い虎のロゴを象徴とした個性あふれる空間演出で、外食文化に新たな価値を提案してきました。

以来30年、紅虎は“本場の味を気取らず楽しむ”というコンセプトのもと、全国に店舗を展開し、世代を超えて親しまれるブランドへと成長しています。

30周年を迎える2026年は、紅虎の“物語”と“感謝”を形にした福袋から始まり、30周年にちなんだキャンペーンやコラボレーションを展開予定です。１年を通じて、より多くのお客様に紅虎ブランドの魅力をお届けします。

「30周年記念ベニーズ福袋」詳細

■商品概要

商品名：紅虎餃子房 30周年記念福袋「ベニーズ福袋」

販売開始日：2026年年始より順次販売開始

※年始の営業日は店舗によって異なる

販売店舗：全国の紅虎餃子房（一部店舗を除く）

販売価格：3,000円（非課税）※30周年にちなんだ特別価格

数量：各店舗限定数にて販売（なくなり次第終了）

■事前予約について

12月20日(土)より店頭または電話にて受付いたします(数量限定）

※店舗がある施設によって詳細が異なりますので、ご不明点は、

直接行かれる店舗までご確認をお願いいたします。

■福袋内容（総額5,500円相当）

●紅虎オリジナルエコバッグ（30周年限定デザイン）

中華の力強さと遊び心を表現した特製バッグ。普段使いにもぴったり。赤と白がランダムに入っています。

● 食事券3,000円分（1,000円×3枚）

当日から1枚のみ利用可能／1会計につき1枚まで使用可／有効期限：2026年5月末まで

食事券は全国の紅虎餃子房で利用可（一部店舗を除く）

●紅虎餃子房 30周年記念楕円皿

店舗でも餃子皿に使用される丈夫な本格仕様。餃子をのせて家庭でも“紅虎の味”を演出できます。

＜紅虎餃子房＞

1996年創業、赤い虎が目印の中国料理店。

中国の庶民的な料理を、大勢の人に気取らずに食べていただきたいとの思いで誕生しました。

中国から厨師、点心師を招集して作り上げる料理は力強い大陸の味。本場の味わいを大切にする一方、鉄鍋棒餃子や黒胡麻担々麺など独創的な料理も自慢のひとつです。

際コーポレーションを代表するブランドとして、現在全国82店舗展開中（紅虎軒、紅虎菜舗、紅虎厨房、紅虎餃子茶寮を含む）

紅虎餃子房