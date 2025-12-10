【特別な日を美しく彩る】オリジナル3ブランドで多様なスタイルが叶う。新作オケージョンアイテムを12月に新展開します。【オシャレウォーカー】
ファッション通販サイト「osharewalker（オシャレウォーカー）」を運営する株式会社mighty（代表取締役社長：木下常一）は、自分らしいスタイルが見つかる3ブランドより、長く愛用できる上質なデザインのオケージョンアイテムを販売開始いたします。
アイテム一覧はこちら :
https://www.osharewalker.co.jp/c/occasion?utm_source=pr&utm_medium=social&utm_campaign=251208
n'Or LABEL
n'OrLABELカットジョーゼットジレセットアップ(https://www.osharewalker.co.jp/c/occasion/occasion_separate/15oo0qc?utm_source=pr&utm_medium=social&utm_campaign=251210)
商品番号：15oo0qc
価格：\11,980
■POINT
ボウタイ・ブラウス・ジレ・パンツの4点セット。オケージョンはもちろん、単体使いでデイリーにも着回しやすい優秀アイテムです。ジレとパンツは洗濯機で洗えてシワになりにくいイージーケアが特徴。伸縮性のある梨地ジョーゼット素材を使用しているため、一枚でも透けにくい生地感です。
n'OrLABEL袖タックテーラードジャケット(https://www.osharewalker.co.jp/c/outer/lightouter/15oo0o3?utm_source=pr&utm_medium=social&utm_campaign=251210)
商品番号：15oo0qc
価格：\6,980
■POINT
立体的なボリューム袖で存在感を引き出す、主役級ジャケット。パターンにこだわった美しいダブルテーラードラインと、シャープなカフスデザインでモードな印象に。あえて短めに仕上げた丈感が抜け感とスタイルアップを同時に叶えてくれます◎
▼セットアップでも単品使いでもご利用いただけます。
n'OrLABELボリュームワイドパンツ(http://osharewalker.co.jp/c/pants/widepants/15bo0o5?utm_source=pr&utm_medium=social&utm_campaign=251210)
商品番号：15bo0o5
価格：\3,960
■POINT
ふんわり広がるシルエットがスカート見えする、上品ボリュームのガウチョパンツ。ウエストベルト下に施したタックが、気になるお腹まわりを自然にカバーしスタイルアップを叶えます。程よい厚みでキレイ見えするツイル生地で、カジュアルにも馴染み、どんなスタイルも品の良い印象にしてくれます。
■その他のラインナップはこちら
n'OrLABELレースブラウス＆ジレワンピースセットアップ(https://www.osharewalker.co.jp/c/onepiece/onepiece_sleeveless/15do0qd?utm_source=pr&utm_medium=social&utm_campaign=251210)
商品番号：15do0qd
価格：\8,980
n'OrLABELカットジョーゼットドルマンジャケット＆テーパードパンツセットアップ(https://www.osharewalker.co.jp/c/outer/lightouter/15oo0qe?utm_source=pr&utm_medium=social&utm_campaign=251210)
商品番号：15oo0qe
価格：\9,980
somari imagination
somari imaginationノーカラージャケットコクーンパンツセットアップ(https://www.osharewalker.co.jp/c/occasion/occasion_separate/15oq00e?utm_source=pr&utm_medium=social&utm_campaign=251210)
商品番号：15oq00e
価格：\13,990
■POINT
後ろフリルのデザインがポイントのジャケットとコクーンパンツのセットアップ。ジャケットはアームホールもゆとりがありインナーを選ばず、ゆるっと着られるシルエット。パンツには程よい丸みがあるシルエットのクロップド丈です。後ろのみゴム入りなのでウエストインスタイルも綺麗にご着用いただけます。
somari imagination襟レースフレアワンピース(https://www.osharewalker.co.jp/c/onepiece/onepiece_long/15do0oj?utm_source=pr&utm_medium=social&utm_campaign=251210)
商品番号：15do0oj
価格：\8,980
■POINT
白いレース襟が装いのアクセントになる、上品なデザインワンピース。ティアード切り替えの裾が生み出すふんわりとしたボリューム感と、ドロップショルダーによるゆったりとしたシルエットが、抜け感のある女性らしさを引き立てます。ぽわんとした袖の形も、さりげない可愛らしさのポイントです。
■その他のラインナップはこちら
somari imaginationプリーツレイヤードワンピース(https://www.osharewalker.co.jp/c/onepiece/onepiece_long/15do0pd?utm_source=pr&utm_medium=social&utm_campaign=251210)
商品番号：15do0pd
価格：\8,980
somari imaginationランタンスリーブジャケット裾スカラップワンピースセットアップ(http://osharewalker.co.jp/c/outer/lightouter/15do0pb?utm_source=pr&utm_medium=social&utm_campaign=251210)
商品番号：15do0pb
価格：\14,980
k0hAKU
kOhAKU配色ダブルテーラードジャケット(https://www.osharewalker.co.jp/c/outer/lightouter/15oo0q6?utm_source=pr&utm_medium=social&utm_campaign=251210)
商品番号：15oo0q6
価格：\9,980
■POINT
半身頃がストライプ柄生地と無地の生地が重なったデザインのジャケット。左右アシンメトリーのデザインで、袖口にもストライプ柄生地を重ねて細部までこだわった一着です。
▼セットアップでも単品使いでもご利用いただけます。
kOhAKUレース切替ヘムフレアスカート(https://www.osharewalker.co.jp/c/skirt/skirt_long/15bo0q4?utm_source=pr&utm_medium=social&utm_campaign=251210)
商品番号：15bo0q4
価格：\7,980
■POINT
イレギュラーヘムデザインに斜めに切替レースとギャザーが入ったスカート。程よいフレアシルエットでさりげなく体型カバーも叶います。後ろはベルト中心にゴムを入れ、ラクな穿き心地を叶えます。
kOhAKU異素材アシンメトリープリーツワンピース(https://www.osharewalker.co.jp/c/onepiece/onepiece_long/15do0pr?utm_source=pr&utm_medium=social&utm_campaign=251210)
商品番号：15do0pr
価格：\8,980
■POINT
プリーツとシフォンをあしらったワンピース。幅の違うプリーツを重ねたり、シフォン生地にはギャザーを寄せて裾がななめになるようにこだわったデザインです。襟はバンドカラーですっきりした印象に。袖はカフスを広めにとり、ボタンを一つにすることでスリットのように仕立てました。
■その他のラインナップはこちら
kOhAKU異素材配色プリーツブラウス(https://www.osharewalker.co.jp/c/tops/blouse_shirt/blouse_shirt_long/15to0pl?utm_source=pr&utm_medium=social&utm_campaign=251210)
商品番号：15to0pl
価格：\5,980
kOhAKUプリーツフリルドッキングジャケット(https://www.osharewalker.co.jp/c/outer/lightouter/15oo0pg?utm_source=pr&utm_medium=social&utm_campaign=251210)
商品番号：15oo0pg
価格：\9,980
会社紹介
＜株式会社 mighty＞
2002年に繊維の街、大阪府泉大津市に創業以来、新たなことに日々チャレンジし続けるアパレル企業。
ファッション通販サイト「osharewalker」では、オリジナルアイテムを主として約3,000点を常時販売。固定概念に縛られず、「ありそうでなかった、ここにしかない商品」を常に提供することをモットーに、オシャレでありながら着やすさにもこだわったモノづくりで多くのお客さまからの支持を獲得。「世界の人々に愛されるアパレルカンパニー」を目指し、成長・変革し続けている。
本社・ロジスティクス本部/〒594-0083 大阪府和泉市池上町２丁目１-15
