【特別な日を美しく彩る】オリジナル3ブランドで多様なスタイルが叶う。新作オケージョンアイテムを12月に新展開します。【オシャレウォーカー】

ファッション通販サイト「osharewalker（オシャレウォーカー）」を運営する株式会社mighty（代表取締役社長：木下常一）は、自分らしいスタイルが見つかる3ブランドより、長く愛用できる上質なデザインのオケージョンアイテムを販売開始いたします。

n'Or LABEL

アイテム一覧はこちら :https://www.osharewalker.co.jp/c/occasion?utm_source=pr&utm_medium=social&utm_campaign=251208

n'OrLABELカットジョーゼットジレセットアップ(https://www.osharewalker.co.jp/c/occasion/occasion_separate/15oo0qc?utm_source=pr&utm_medium=social&utm_campaign=251210)

商品番号：15oo0qc

価格：\11,980

■POINT

ボウタイ・ブラウス・ジレ・パンツの4点セット。オケージョンはもちろん、単体使いでデイリーにも着回しやすい優秀アイテムです。ジレとパンツは洗濯機で洗えてシワになりにくいイージーケアが特徴。伸縮性のある梨地ジョーゼット素材を使用しているため、一枚でも透けにくい生地感です。

n'OrLABEL袖タックテーラードジャケット(https://www.osharewalker.co.jp/c/outer/lightouter/15oo0o3?utm_source=pr&utm_medium=social&utm_campaign=251210)

商品番号：15oo0qc

価格：\6,980

■POINT

立体的なボリューム袖で存在感を引き出す、主役級ジャケット。パターンにこだわった美しいダブルテーラードラインと、シャープなカフスデザインでモードな印象に。あえて短めに仕上げた丈感が抜け感とスタイルアップを同時に叶えてくれます◎

n'OrLABELボリュームワイドパンツ(http://osharewalker.co.jp/c/pants/widepants/15bo0o5?utm_source=pr&utm_medium=social&utm_campaign=251210)

▼セットアップでも単品使いでもご利用いただけます。

商品番号：15bo0o5

価格：\3,960

■POINT

ふんわり広がるシルエットがスカート見えする、上品ボリュームのガウチョパンツ。ウエストベルト下に施したタックが、気になるお腹まわりを自然にカバーしスタイルアップを叶えます。程よい厚みでキレイ見えするツイル生地で、カジュアルにも馴染み、どんなスタイルも品の良い印象にしてくれます。

■その他のラインナップはこちらn'OrLABELレースブラウス＆ジレワンピースセットアップ(https://www.osharewalker.co.jp/c/onepiece/onepiece_sleeveless/15do0qd?utm_source=pr&utm_medium=social&utm_campaign=251210)

商品番号：15do0qd

価格：\8,980

n'OrLABELカットジョーゼットドルマンジャケット＆テーパードパンツセットアップ(https://www.osharewalker.co.jp/c/outer/lightouter/15oo0qe?utm_source=pr&utm_medium=social&utm_campaign=251210)

商品番号：15oo0qe

価格：\9,980

somari imagination

somari imaginationノーカラージャケットコクーンパンツセットアップ(https://www.osharewalker.co.jp/c/occasion/occasion_separate/15oq00e?utm_source=pr&utm_medium=social&utm_campaign=251210)

商品番号：15oq00e

価格：\13,990

■POINT

後ろフリルのデザインがポイントのジャケットとコクーンパンツのセットアップ。ジャケットはアームホールもゆとりがありインナーを選ばず、ゆるっと着られるシルエット。パンツには程よい丸みがあるシルエットのクロップド丈です。後ろのみゴム入りなのでウエストインスタイルも綺麗にご着用いただけます。

somari imagination襟レースフレアワンピース(https://www.osharewalker.co.jp/c/onepiece/onepiece_long/15do0oj?utm_source=pr&utm_medium=social&utm_campaign=251210)

商品番号：15do0oj

価格：\8,980

■POINT

白いレース襟が装いのアクセントになる、上品なデザインワンピース。ティアード切り替えの裾が生み出すふんわりとしたボリューム感と、ドロップショルダーによるゆったりとしたシルエットが、抜け感のある女性らしさを引き立てます。ぽわんとした袖の形も、さりげない可愛らしさのポイントです。

■その他のラインナップはこちらsomari imaginationプリーツレイヤードワンピース(https://www.osharewalker.co.jp/c/onepiece/onepiece_long/15do0pd?utm_source=pr&utm_medium=social&utm_campaign=251210)

商品番号：15do0pd

価格：\8,980

somari imaginationランタンスリーブジャケット裾スカラップワンピースセットアップ(http://osharewalker.co.jp/c/outer/lightouter/15do0pb?utm_source=pr&utm_medium=social&utm_campaign=251210)

商品番号：15do0pb

価格：\14,980

k0hAKU

kOhAKU配色ダブルテーラードジャケット(https://www.osharewalker.co.jp/c/outer/lightouter/15oo0q6?utm_source=pr&utm_medium=social&utm_campaign=251210)

商品番号：15oo0q6

価格：\9,980

■POINT

半身頃がストライプ柄生地と無地の生地が重なったデザインのジャケット。左右アシンメトリーのデザインで、袖口にもストライプ柄生地を重ねて細部までこだわった一着です。

kOhAKUレース切替ヘムフレアスカート(https://www.osharewalker.co.jp/c/skirt/skirt_long/15bo0q4?utm_source=pr&utm_medium=social&utm_campaign=251210)

▼セットアップでも単品使いでもご利用いただけます。

商品番号：15bo0q4

価格：\7,980

■POINT

イレギュラーヘムデザインに斜めに切替レースとギャザーが入ったスカート。程よいフレアシルエットでさりげなく体型カバーも叶います。後ろはベルト中心にゴムを入れ、ラクな穿き心地を叶えます。

kOhAKU異素材アシンメトリープリーツワンピース(https://www.osharewalker.co.jp/c/onepiece/onepiece_long/15do0pr?utm_source=pr&utm_medium=social&utm_campaign=251210)

商品番号：15do0pr

価格：\8,980

■POINT

プリーツとシフォンをあしらったワンピース。幅の違うプリーツを重ねたり、シフォン生地にはギャザーを寄せて裾がななめになるようにこだわったデザインです。襟はバンドカラーですっきりした印象に。袖はカフスを広めにとり、ボタンを一つにすることでスリットのように仕立てました。

■その他のラインナップはこちらkOhAKU異素材配色プリーツブラウス(https://www.osharewalker.co.jp/c/tops/blouse_shirt/blouse_shirt_long/15to0pl?utm_source=pr&utm_medium=social&utm_campaign=251210)

商品番号：15to0pl

価格：\5,980

kOhAKUプリーツフリルドッキングジャケット(https://www.osharewalker.co.jp/c/outer/lightouter/15oo0pg?utm_source=pr&utm_medium=social&utm_campaign=251210)

商品番号：15oo0pg

価格：\9,980

