株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社であるメディカル・ケア・サービス株式会社（埼玉・さいたま市／代表取締役社長：山本教雄）は、2025年12月1日に、千葉県内有数の介護用品・福祉機器の販売・レンタル企業であるパラメディカル株式会社（千葉・東金市／代表取締役社長：石原隆広）をグループに迎えましたことをお知らせいたします。

1.パラメディカル株式会社の概要

パラメディカル株式会社は、1995年10月の設立以来、千葉県東金市を拠点に約30年の事業実績を有しています。2025年9月期の売上高は33億円で、千葉県内の同業種において有数の規模を誇る企業です。

＜業務内容＞

・病院、特別養護老人ホーム、老人保健施設などへの施設設備、福祉機器の物品販売

・介護保険に基づく、在宅向け福祉用具、介護用品の販売、レンタル、住宅改修

2.グループインの目的

学研グループ中期経営計画「Gakken2027」において、介護用品や食事といった介護周辺事業を拡大していくこととしていますが、今回のグループインにより拡大を加速してまいります。

また、本件より先にお知らせいたしました「日本生命保険相互会社との資本業務提携(https://www.gakken.co.jp/ja/news/20249370289940354.html)」に基づき、検討を進めている共同購買プラットフォームの取り組みをさらに強化してまいります。資材高騰や人材不足が深刻化する介護業界に対し、共同購買プラットフォームを提供していくことで、地域社会における介護事業者の持続性向上目指します。

3.グループインによるシナジーと今後の展望

本件により、当社グループは以下のシナジーを創出し、医療福祉セグメントの「Value UP」を目指します。

- 当社グループで介護用品事業を行うプロパティ・ケア・パートナーズ株式会社（※）が、パラメディカル社の既存顧客に対して、コスト改善等のコンサルティングサービスを提供することによる売上の増加- 当社グループの事業所へパラメディカル社が取り扱う介護用品を販売およびレンタル提供することによる売上の増加- プロパティ・ケア・パートナーズ社と共同購買による購買プロセスの効率化と調達力の強化



※プロパティ・ケア・パートナーズ株式会社：https://propertycare.jp/

■パラメディカル株式会社

設立：1995年10月2日

所在地：〒283-0005 千葉県東金市田間3-54-9

代表者：代表取締役 石原 隆広

拠点：千葉県内に1拠点（千葉営業所、本社を除く）

https://paramedical.co.jp/

■メディカル・ケア・サービス株式会社

1999年、埼玉県さいたま市で創業。創業当時より認知症ケアを専門とし、認知症高齢者対応のグループホーム「愛の家」を中心に、介護付有料老人ホーム「アンサンブル」「ファミニュー」など、多様な介護サービスを展開。現在、全国370以上の介護事業所を運営しています。海外では、中国を中心に有料老人ホームの運営や開発コンサルティング等の事業を展開。



「認知症を超える。」をブランドメッセージとし、認知症のある方も誰もがその方らしく当たり前に暮らせる社会の実現を目指しています。



https://www.mcsg.co.jp/

設立：1999年11月24日

所在地：〒330-6029 埼玉県さいたま市中央区新都心11-2 ランド・アクシス・タワー29階

代表者：代表取締役社長 山本 教雄

社員：約7,500名（2025年9月期）

売上高：425億円（2025年9月期）

拠点：日本国内33都道府県373事業所（2025年12月1日現在）

海外（中国）16棟（2025年9月30日現在）

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開