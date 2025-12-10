パスロジ、Microsoft 365を完全デバイスレスで認証強化する「PassLogic Bridge - Microsoft 365用セカンダリ認証」を2026年1月に提供予定

パスロジ株式会社

独自技術で純国産セキュリティ製品を開発・販売するパスロジ株式会社（東証TOKYO PRO Market上場：証券コード4426、本社：東京都千代田区、代表取締役社長：小川秀治。以下、当社）は、法人向け多要素認証ソリューション「PassLogic（パスロジック）」に、Microsoft 365の認証強化を完全デバイスレス・ブラウザ完結で可能にする新機能「PassLogic Bridge - Microsoft 365用セカンダリ認証（以下、Bridge M365）」を追加、2026年1月に提供を開始予定であることをお知らせします。

Microsoft 365の利用増加と認証強化ニーズの高まり

Microsoft 365を中心とするクラウドサービスの利用が広がり、境界防御よりも認証の重要性が増しています。そのため、アカウント情報を狙う攻撃は年々高度化しています。

多要素認証は広く推奨される一方で、スマートフォンやハードウェアトークンなど 外部デバイスの携行・管理が負担となるケースも多く、現場では「安全性」と「運用性」の両立が課題となっています。

また、スマートデバイスの持ち込みが制限される環境では、外部デバイスを用いる認証方式を導入できないケースもあり、デバイスレスでの認証強化が求められています。

Bridge M365の機能概要

Entra IDのセカンダリ認証として完全デバイスレスで動作

Bridge M365は、Microsoft Entra IDのセカンダリ認証として動作する新機能です。Entra IDのパスワード認証に続けて、当社独自のマトリックス方式による認証をブラウザ上で実行することで、外部デバイスに依存せず Microsoft 365の認証強化を可能にします。

Bridge M365によるEntra ID セカンダリ認証の構成イメージ

完全デバイスレス・ブラウザ完結で利用可能

スマートフォン・専用トークン・認証アプリ不要

Bridge M365は完全デバイスレスを実現し、外部デバイスの制約を受けず、スマートフォンの持ち込み禁止エリアなどの環境でも導入できる点が特長です。

- スマートフォン不要- ハードウェアトークン不要- 認証アプリ不要- ブラウザのみで利用可能ブラウザだけで動作する完全デバイスレスの認証フロー

Entra IDを中心にしたユーザー管理で、運用負荷を軽減

SAML連携で発生していたユーザー管理の煩雑さを改善

従来のSAML連携では、Microsoft 365を利用するために自社ドメインを設定し、PassLogicとEntra IDの双方でユーザー情報を整合させる必要があり、AD同期やPowerShellによるユーザー追加など、運用が複雑になりがちでした。

EAM連携を採用するBridge M365では、Microsoft 365に登録したユーザー情報をPassLogic認証でも利用できるため、SAML連携に比べてユーザー管理に伴う運用負荷を大幅に軽減できます。

SAML方式との比較における運用負荷の違い

完全デバイスレスで強固な認証を実現

PassLogic認証（マトリックス方式）によるセカンダリ認証

Bridge M365は、PassLogic認証（マトリックス方式）を利用することで、完全デバイスレスを可能にします。

ユーザーは、乱数を配置したマトリックス表から、自分で決めたパターンに沿って数字を読み取るワンタイムパスワードを利用してEntra IDにサインインします。マスの位置と順番を覚えておくだけで、強力なワンタイムパスワードによるログインが可能です。パスワードを忘れてしまうといった心配もありません。

PassLogic認証（マトリックス方式）による認証

Bridge M365の提供概要

- 提供開始予定日：2026年1月21日（水）- 提供環境：PassLogic パッケージ版／クラウド版- 提供形態：PassLogic製品とAPI連携したクラウドサービス

※ 申し込みだけで利用開始が可能

※ Bridge M365サーバーの構築・運用不要

オンプレミスでのご利用をご希望の場合は、技術要件を確認のうえ個別にご相談を承ります。

Bridge M365の詳細については、下記からお問い合わせください。

PassLogic お問い合わせフォーム :https://passlogic.jp/inquiry/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20251210_press_bridge-m365

当社は、「安全性」「利便性」「運用負荷軽減」の両立を重視し、現場環境に応じて導入しやすい認証セキュリティの提供を目指しています。Bridge M365により、Microsoft 365を利用する企業に向けて、外部デバイスを必要としない新たな認証強化の選択肢を提供してまいります。

PassLogicとは

PassLogicは、知識・所有物・生体の認証3要素すべてに対応した多要素認証ソリューションです。マトリックス方式の「PassLogic認証」をはじめ、9種類の認証方法を自由に組み合わせた多彩な多要素認証を提供します。環境が変化した場合でも、状況に応じて認証方法を切り替えられるため、長期的な利用が可能です。

Microsoft 365をはじめとするSSO連携や、SASE/SSE/VPN、Windows OS端末の認証強化にも対応しています。

▶︎ PassLogic製品紹介サイト：https://passlogic.jp/(https://passlogic.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20251210_press_bridge-m365)

パスロジ株式会社

2000年の創業以来、持続可能な情報セキュリティインフラの構築に貢献する技術の研究開発を続けてまいりました。特許権の取得件数は、日本国内39件、国内外合計126件を有します。

主力製品の多要素認証ソリューション「PassLogic」は、多くの企業や政府機関に採用されており、累計発行ライセンス数は116万以上です。

自社開発の純国産セキュリティシステムのため、海外各国の政府・団体の影響を受ける可能性が低く、安心してご利用いただけます。（2025年12月時点）



▶パスロジ会社案内ページ：https://www.passlogy.com/corporate/



【パスロジ株式会社 概要】

社名 ：パスロジ株式会社（Passlogy Co., Ltd.）

代表取締役社長 ：小川 秀治

設立 ：2000年2月24日

資本金 ：1億円

上場区分 ：東京証券取引所 TOKYO PRO Market（証券コード4426）

所在地 ：東京都千代田区神田神保町1-6-1 タキイ東京ビル

業務内容 ：セキュリティソフトウェア開発販売

認証 ：ISMS / ISO27001

ウェブサイト ：https://www.passlogy.com/

主要製品 ：PassLogic、4Login、クリプタン