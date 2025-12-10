独立行政法人中小企業基盤整備機構

中小機構（独立行政法人中小企業基盤整備機構）中国本部は、山陰合同銀行、島根銀行、日本貿易保険（略称：ＮＥＸＩ）、日本政策金融公庫（略称：日本公庫）、日本貿易振興機構（略称：ジェトロ）と連携し、海外展開に取組む中小企業・小規模事業者の皆さまへの支援を強化するため、「海外ビジネス支援パッケージ」による連携を開始しました。

各機関が中小企業・小規模事業者の皆さまに対し、海外に関する経営課題やニーズの把握から、海外ビジネスマッチング支援や資金支援までの様々な施策を持ち寄り、海外展開が一層進むように積極的に取り組んでまいります。

＜独立行政法人中小企業基盤整備機構（中小機構）＞

中小機構は、事業の自律的発展や継続を目指す中小企業・小規模事業者・スタートアップのイノベーションや地域経済の活性化を促進し、我が国経済の発展に貢献することを目的とする政策実施機関です。経営環境の変化に対応し持続的成長を目指す中小企業等の経営課題の解決に向け、直接的な伴走型支援、人材の育成、共済制度の運営、資金面での各種支援やビジネスチャンスの提供を行うとともに、関係する中小企業支援機関の支援力の向上に協力します。