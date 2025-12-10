最新人気22車種徹底ガイド！『2026年 最新ミニバンのすべて』発売！

株式会社 三栄

モーターファン別冊 2026年 最新ミニバンのすべて

発売日：2025年12月10日

定価：1200円（本体価格：1091円）

JANコード：9784779653513

https://shop.san-ei-corp.co.jp/shop/g/g505351/(https://shop.san-ei-corp.co.jp/shop/g/g505351/)

株式会社三栄（本社所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：鈴木賢志）は、2025年12月10日より

『2026年 最新ミニバンのすべて』を発売いたします。

モーターファン別冊 ニューモデル速報 統括シリーズ Vol.173は、「2026年 最新ミニバンのすべて」です。いま、日本で発売されている国産、輸入の最新ミニバンを車種ごとに定型フォーマットで詳しく解説。内外装の豊富な写真やインプレッション、バリエーション展開などを、各車横並びで比較検討できる情報量の多い保存版の１冊です。巻頭では、ジャパンモビリティショー2025でお披露目された新型日産エルグランドのほか、Mクラスミニバンの徹底比較特集をお届けします。ミニバンの購入を検討中の方はもちろん、最新情報をあらゆる角度から知りたいあなたに、ぜひおすすめします。

実に16年ぶりとなる待望のフルモデルチェンジが行われる新型エルグランドを、プロトタイプの試乗記を含めて詳密解説します。

ミニバンのど真ん中と言えるMクラスの御三家、日産セレナ、ホンダ・ステップワゴン、トヨタ・ヴォクシー／ノアを、細部に渡って横並び比較しました。

車種別フォーマットベージでは、フォルクスワーゲン ID.BUZZのほか、人気の国産＆輸入ミニバンを車種ごとに詳密解説。全車横比較しやすい定型レイアウトで、内外装や試乗の印象がチェックできます。

CONTENTS



2 最新のパワートレインを得て、16年ぶりの全面刷新へ

待望のエルグランド

NEW NISSAN ELGRAND

4 Mクラスミニバンの選び方

抜群の包容力

NISSAN SERENA／HONDA STEPWGN／TOYOTA VOXY／TOYOTA NOAH

10 くつろぐのも、ワーケーションも思いのまま

自分専用の快適空間

TOYOTA SIENTA“JUNO”

12 「ミニバンのすべて」の読み方

42 ミニバン販売台数ランキング



最新ミニバン 22車種 完全ガイド



LLクラス＆Lクラス

14 トヨタ・アルファード

18 トヨタ・ヴェルファイア

22 レクサスLM

26 日産エルグランド

30 ホンダ・オデッセイ

34 フォルクスワーゲンID.BUZZ

38 メルセデス・ベンツVクラス



Mクラス

44 日産セレナ

48 ホンダ・ステップワゴン

52 トヨタ・ヴォクシー

56 トヨタ・ノア

60 三菱デリカD:5

64 フィアット・ドブロ

68 プジョー・リフター

72 シトロエン・ベルランゴ

76 ルノー・カングー

80 フォルクスワーゲン・ゴルフトゥーラン



Sクラス

84 ホンダ・フリード

88 トヨタ・シエンタ

92 スズキ・ソリオ

96 ダイハツ・トール

100 トヨタ・ルーミー



102 新型デリカD:5、間もなく登場！／お得な特別仕様車

103 プレゼントコーナー

104 バックナンバー

