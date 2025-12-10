2026年2月11日（水・祝）「文学創造都市おかやま国際会議シンポジウム」を開催！

岡山市

岡山市は2023年10月に、日本で初めて文学分野の「ユネスコ創造都市」に認定されました。

これを受け、2026年2月11日（水・祝）に「文学創造都市おかやま国際会議シンポジウム」を「岡山コンベンションセンター」（岡山市北区駅元町14-1）にて開催します。

岡山市では、40年以上にわたり「坪田譲治文学賞」や「市民の童話賞」などの文学事業を継続し、近年は地域団体と連携した企画も広がっています。

こうした取組を国内外に発信し、国際交流を通じて市民が多様な文化に触れられる機会を創出するため、文学分野の加盟都市を招いた国際会議を開催します。

岡山市で「ユネスコ創造都市ネットワーク」関連の国際会議が行われるのは、今回が初めてとなります。

「文学創造都市おかやま国際会議シンポジウム」では、スコットランドの文学創造都市・エディンバラでの取組事例の紹介や、第一線で活躍する2名の作家による特別対談などを予定しています。

シンポジウムの参加には、事前申し込み（受付期間：2025年12月1日（月）～2026年1月15日（木）、定員500名・先着順）が必要です。皆さまのご参加を心よりお待ちしています。

ハリエット・マクミランさん【シンポジウム 第1部】文学創造都市エディンバラの取り組み

世界で初めて「ユネスコ文学創造都市」に認定されたスコットランド・エディンバラより、文学創造都市エディンバラ・ディレクターのハリエット・マクミラン氏が登壇。年間600件を超える文学イベントを展開するエディンバラの取組事例を紹介します。

【シンポジウム 第2部】小川 洋子さん×中脇 初枝さんによる対談「創作の原風景」

岡山市出身の芥川賞作家・小川洋子さんと、坪田譲治文学賞受賞作家・中脇初枝さんをお迎えし、「創作の原風景」をテーマにした特別対談を開催します。これまでの作品づくりの中で、どのような原風景を思い浮かべて創作をされてきたのか、それぞれの作家人生のルーツを辿りながら語っていただきます。

小川洋子さん小川 洋子さん

小説家。1962年岡山市生まれ。子どもの頃から本を読むのが好きで、自分も話を作る人になりたいと、ずっと願っていた。1988年に当時の福武書店が刊行していた文芸誌「海燕」の新人賞でデビュー。1990年に『妊娠カレンダー』で芥川賞を受賞。以来、ずっと小説を書き続けている。主な著書は『博士の愛した数式』『ミーナの行進』『猫を抱いて象と泳ぐ』『アンネ・フランクの記憶』など。

中脇 初枝さん

作家。徳島県に生まれ、高知県で育つ。坪田譲治文学賞選考委員。高校在学中に『魚のように』で坊っちゃん文学賞を受賞しデビュー。筑波大学で民俗学を学び、創作とともに昔話を再話し語る。『きみはいい子』で坪田譲治文学賞受賞。主な著作は『世界の果てのこどもたち』『伝言』のほか、日本で初めて女性参政権を求めた女性・楠瀬喜多の評伝小説『天までのぼれ』など。

「ユネスコ創造都市ネットワーク」とは

ユネスコ創造都市ネットワーク（UCCN：The UNESCO Creative Cities Network）は、ユネスコの事業として2004年に創設されました。創造性(creativity)を核とした都市間の国際的な連携によって、地域の創造産業の発展を図り、都市の持続可能な開発を目指すものです。創造都市には、文学、映画、音楽、クラフト＆フォークアート、デザイン、メディアアート、食文化、建築の8分野があり、各都市はネットワークを活用し、知識・経験の交流、人材育成、プログラム協力などを行っています。世界で408都市、文学分野で63都市がUCCNに認定されています（2025年10月末現在）。 岡山市は2023年10月、日本で初めて文学分野で「ユネスコ創造都市」に認定されました。

シンポジウム参加申し込み方法

※定員（500名）に達した時点で締め切りとなります。

定員に達したのち送付された場合は、締め切り期日内であっても ご参加いただけません。

また参加証（はがき）も届きませんので、あらかじめご了承ください。

※申し込み内容に不備がある場合は、無効になることがあります。

※参加証（はがき）は1月下旬頃に申込者宛に郵送します。当日は必ずご持参ください。

※受付状況に関するお問い合わせにはお答えできません。

※会場内では記録・広報用の写真撮影・録画を行う場合があります。

※ご記入いただいた個人情報は、本シンポジウムの運営目的以外には使用いたしません。

【文学創造都市おかやま国際会議シンポジウム】

日時：2026年2月11日（水・祝）14：00～

会場：岡山コンベンションセンター（岡山県岡山市北区駅元町14-1）

【本リリースに関するお問い合わせ先】

岡山市 スポーツ文化局 スポーツ文化部 文化振興課

TEL：086-803-1054 FAX：086-803-1763（10：00～17：00／土日祝・年末年始を除く）

文学創造都市おかやま国際会議シンポジウム事務局

TEL：070-6578-4898（10：00～17：00／土日祝・年末年始を除く）